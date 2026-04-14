Capturan en Perú a acusado por fraude en Argentina y reactivan la cooperación policial internacional entre ambos países

Detienen en Sullana a Alexis Ayme Alama Núñez, requerido por Argentina con notificación roja de Interpol.

La captura de un ciudadano peruano requerido por la justicia argentina volvió a colocar en primer plano la cooperación policial entre países de la región. El operativo se desarrolló en el norte del Perú y permitió ubicar a un individuo con orden internacional vigente por delitos vinculados a fraude.

El caso adquiere relevancia por la conexión con investigaciones previas en Argentina, donde una modalidad delictiva específica permitió identificar a una red que operaba bajo engaños en la vía pública. La intervención reciente se inscribe en ese contexto y responde a un requerimiento judicial activo.

Las autoridades policiales confirmaron que la detención se realizó tras labores de coordinación entre dependencias nacionales e internacionales. El detenido quedó a disposición de las instancias correspondientes mientras se ejecutan los procedimientos formales.

Captura en Sullana tras coordinación con Interpol

La Policía Nacional del Perú informó sobre la detención de Alexis Ayme Alama Núñez, de 45 años, quien contaba con una notificación roja de Interpol por delitos cometidos en Argentina. La intervención se realizó en un inmueble situado en la calle Castro Silva, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

Según la información oficial, el operativo se ejecutó con participación de agentes de la Comisaría PNP Bellavista y personal de la Oficina Central Nacional Interpol Lima. La acción permitió ubicar al ciudadano peruano, quien presentaba requerimiento internacional por delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.

Tras la detención, Alama Núñez fue trasladado a la Comisaría Sectorial de Bellavista. En ese lugar se desarrollan las diligencias de ley y el control de identidad correspondiente, de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de casos.

Requerimiento judicial por delitos de fraude en Argentina

El ciudadano detenido enfrenta cargos en Argentina por su presunta participación en una organización vinculada a estafas. Las imputaciones incluyen cuatro hechos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa, además del delito de asociación ilícita.

La notificación roja de Interpol implica un pedido de ubicación y captura con fines de extradición. Este mecanismo se activa cuando una autoridad judicial solicita la detención de una persona fuera de su jurisdicción.

Las autoridades peruanas indicaron que el procedimiento se realizó en atención a este requerimiento internacional, lo que activa los mecanismos legales para evaluar su situación y definir los pasos posteriores en el proceso judicial.

Investigación previa por estafa bajo modalidad “cuento del tío”

El nombre de Alama Núñez figura en una investigación desarrollada en Argentina en abril de 2025. En ese contexto, la Policía detuvo a cinco ciudadanos peruanos acusados de integrar una banda que operaba bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Entre los detenidos se encontraban Alexis Ayme Alama Núñez, Willinton Reyes Viera, Luis Alberto Arica Castillo, Lenin Pool Herrera Serrano y Juan David Hermosa. Todos fueron identificados como parte de un grupo que simulaba ser mecánicos para engañar a conductores en la vía pública.

De acuerdo con la investigación, los implicados interceptaban a sus víctimas con el argumento de una supuesta falla mecánica. Luego ofrecían asistencia y solicitaban dinero por una reparación inexistente.

Caso Horacio Pagani y reconstrucción del modus operandi

Uno de los hechos que permitió avanzar en la investigación fue la denuncia del periodista deportivo Horacio Pagani. El 17 de marzo, cerca de las 13:30, el comunicador circulaba en su vehículo cuando un desconocido le advirtió sobre un problema en una de las ruedas.

Tras detenerse, fue abordado por otros dos individuos que simularon una intervención mecánica. Luego exigieron el pago de 1.850.000 pesos por una reparación que nunca se realizó. Posteriormente, se comprobó que el vehículo no presentaba ninguna falla.

Las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas. Este material permitió reconstruir el desplazamiento de los sospechosos y establecer patrones en su forma de operar.

Los agentes detectaron a dos de los implicados en la vía pública con una caja de herramientas. Luego observaron un encuentro con otros tres sujetos que simulaban reparar un vehículo de alta gama. Al advertir la repetición del esquema, los efectivos intervinieron y dialogaron con el propietario del automóvil.

El conductor relató una situación similar: uno de los hombres le indicó un supuesto desperfecto y le solicitó 5.000 pesos como adelanto para la reparación.

Elementos incautados y avance de la investigación

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diversos elementos considerados relevantes para la causa. Entre ellos se encontraba un vehículo Toyota Corolla, herramientas mecánicas, piezas de tren delantero, lubricantes, aerosoles de pintura, cinco teléfonos celulares, un talonario de boletas y dinero en efectivo.

Uno de los remitos hallados presentaba el mismo membrete que el entregado a Horacio Pagani. Este elemento permitió vincular de manera directa a los detenidos con el hecho denunciado.

La recopilación de pruebas consolidó la hipótesis de una estructura organizada dedicada a estafas bajo una modalidad reiterada. La captura reciente en Perú se vincula con ese proceso judicial en curso, en el que se evalúa la responsabilidad de los implicados.