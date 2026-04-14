Perú

Marina de Guerra abre 140 vacantes laborales con sueldos de hasta S/ 6.644: revisa en qué regiones

Se trata de una de las ofertas más amplias del mes, ya que sus puestos abarcan desde funciones operativas como choferes y artesanos hasta cargos de alta especialización en medicina, derecho y química

Guardar
La edición de este año del ejercicio multinacional Unitas es la número 66, consolidando su vigencia y longevidad como una de las maniobras navales más importantes.
La edición de este año del ejercicio multinacional Unitas es la número 66, consolidando su vigencia y longevidad como una de las maniobras navales más importantes. (Marina de Guerra del Perú)

La Marina de Guerra del Perú ha lanzado una nueva convocatoria laboral abril 2026 con 140 vacantes disponibles bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, dirigida a personas con distintos niveles educativos, desde secundaria completa hasta titulados universitarios. Esta oferta se posiciona como una de las más amplias del mes en el sector público, tanto por la cantidad de plazas como por la diversidad de perfiles requeridos.

Los interesados podrán postular hasta el 29 de abril de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en cada puesto. Las remuneraciones oscilan entre S/ 1,771 y S/ 6,644, dependiendo del cargo, especialidad y nivel profesional. Las plazas se distribuyen principalmente en el Callao, aunque también hay oportunidades en regiones como Áncash, Arequipa, Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.

¿Qué vacantes ofrece la Marina de Guerra en esta convocatoria?

Miembros de la Marina de Guerra de Perú izando la bandera nacional (archivo). Dos personas han muerto y otra más está desaparecida debido al choque entre el buque de la Armada peruana 'BAP Ucayali' con una plataforma fluvial de la empresa de hidrocarburos Perenco en las inmediaciones de la ciudad de iquitos, en la Amazonía peruana. SOCIEDAD SUDAMÉRICA PERÚ MARINA DE GUERRA DE PERÚ
Miembros de la Marina de Guerra de Perú izando la bandera nacional (archivo). Dos personas han muerto y otra más está desaparecida debido al choque entre el buque de la Armada peruana 'BAP Ucayali' con una plataforma fluvial de la empresa de hidrocarburos Perenco en las inmediaciones de la ciudad de iquitos, en la Amazonía peruana. SOCIEDAD SUDAMÉRICA PERÚ MARINA DE GUERRA DE PERÚ

La convocatoria incluye una amplia gama de puestos organizados según nivel educativo, lo que permite que más postulantes puedan acceder a un empleo en el Estado.

Para titulados universitarios

Se encuentran entre las plazas mejor remuneradas:

  • Médicos especialistas (cardiología, pediatría, radiología): hasta S/ 6,644
  • Médico cirujano (medicina general): S/ 6,644
  • Enfermeros/as y psicólogos: hasta S/ 5,320
  • Químico farmacéutico: S/ 5,320
  • Abogado, contador e ingeniero electrónico: S/ 1,843
  • Asistente social (Loreto): S/ 5,320

Estas posiciones requieren título profesional universitario y, en algunos casos, especialización.

Para técnicos titulados

  • Técnico en farmacia (hasta S/ 2,933)
  • Técnicos administrativos (administración, contabilidad, abastecimiento)
  • Técnico aduanero y técnico en archivo
  • Secretario/a
  • Operador de equipo electrónico
  • Electricista (refrigeración)

Los sueldos para este grupo rondan los S/ 1,816 a S/ 2,933.

Para secundaria completa

Uno de los grupos con mayor número de vacantes:

  • Choferes (19 plazas en Callao)
  • Artesanos: carpinteros, gasfiteros, zapateros
  • Auxiliares administrativos y agropecuarios
  • Personal de mantenimiento, vigilancia y grifero
  • Operador de central telefónica

Los ingresos van desde S/ 1,771 a S/ 1,816.

Para técnicos básicos y auxiliares en salud

  • Auxiliares de enfermería (medicina y dental)
  • Auxiliares de nutrición
  • Personal técnico en salud

Las remuneraciones alcanzan los S/ 2,927.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Marina de Guerra?

A nivel internacional, la Marina de Guerra del Perú interviene en actividades cooperativas con armadas de países aliados y colabora en misiones destinadas al mantenimiento de la estabilidad y seguridad global.
A nivel internacional, la Marina de Guerra del Perú interviene en actividades cooperativas con armadas de países aliados y colabora en misiones destinadas al mantenimiento de la estabilidad y seguridad global. Foto: Andina

Si estás interesado en participar en esta convocatoria vigente de la Marina de Guerra del Perú, es importante seguir correctamente el proceso para evitar quedar fuera:

  1. Revisa las bases oficialesCada puesto tiene requisitos específicos, por lo que debes descargar y leer detalladamente las bases correspondientes al cargo de tu interés.
  2. Verifica que cumples el perfilAsegúrate de contar con el nivel educativo, experiencia, certificaciones y documentos exigidos.
  3. Prepara tu documentaciónIncluye CV documentado, certificados de estudios, títulos, constancias laborales y anexos solicitados.
  4. Presenta tu postulación dentro del plazoLa fecha límite es el 29 de abril de 2026, por lo que se recomienda no esperar al último día.
  5. Sigue el proceso de evaluaciónLos postulantes pasarán por etapas como evaluación curricular, entrevistas y, en algunos casos, pruebas técnicas.

Claves que debes tener en cuenta antes de postular

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria es que se rige bajo el régimen laboral 276, lo que implica estabilidad laboral en el sector público, aunque también procesos más rigurosos de selección.

Además, la mayoría de plazas se concentran en el Callao, sede principal de la institución naval, lo que puede implicar traslado o disponibilidad para trabajar en esa zona. No obstante, también existen oportunidades descentralizadas en regiones, lo que amplía el alcance para postulantes de distintas partes del país.

Finalmente, es clave tener en cuenta que el alto número de vacantes —especialmente en áreas operativas y de salud— responde a la necesidad de reforzar servicios dentro de la institución, por lo que esta convocatoria representa una oportunidad concreta para quienes buscan empleo en el Estado con diferentes niveles de formación.

Si estás buscando trabajo en el sector público, esta puede ser una de las convocatorias más completas del mes, con opciones tanto para profesionales como para técnicos y personal con secundaria completa.

Temas Relacionados

Marina de GuerraConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoTrabajo en Perúperu-economia

Más Noticias

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Se cerraron las mesas de votación faltantes en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, distritos de Lima Sur, para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Mesa Directiva del Congreso aprobó viajes al extranjero y defensa de congresistas: ¿cuáles son?

La directiva que dirige Fernando Rospigliosi aprobó viajes a Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay en las semanas previas a los comicios, con gastos cubiertos por el Parlamento

Mesa Directiva del Congreso aprobó viajes al extranjero y defensa de congresistas: ¿cuáles son?

Perú, Chile y Ecuador impulsan plan conjunto para proteger al pelícano peruano ante caída del 70% de su población

Autoridades ambientales impulsan acciones coordinadas para proteger zonas de reproducción y garantizar la sostenibilidad de recursos asociados como el guano

Perú, Chile y Ecuador impulsan plan conjunto para proteger al pelícano peruano ante caída del 70% de su población

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

La Comisión Nacional de Árbitros confirmó las ternas arbitrales para los encuentros iniciales de la décima fecha del Torneo Apertura, que se disputarán esta semana en distintas ciudades del país, con la presencia regular del VAR en todos los duelos programados

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

El encuentro entre piuranos y rimenses, previsto para el 22 de abril en Sullana, está en riesgo de jugarse sin público luego de que la Policía Nacional del Perú rechazara otorgar garantías por considerarlo de alto riesgo

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de 10 congresistas se fueron al extranjero antes de elecciones: Mesa Directiva autorizó costear sus pasajes y viáticos

Más de 10 congresistas se fueron al extranjero antes de elecciones: Mesa Directiva autorizó costear sus pasajes y viáticos

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

ENTRETENIMIENTO

Gigi Mitre acusa a Piero Corvetto por fiasco en el desarrollo de las Elecciones 2026: “Un inepto, cobarde e incompetente”

Gigi Mitre acusa a Piero Corvetto por fiasco en el desarrollo de las Elecciones 2026: “Un inepto, cobarde e incompetente”

Milett Figueroa confirma el fin de su historia con Marcelo Tinelli: “Decidí terminar la relación y estoy feliz”

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

Magaly Medina critica desempeño de Paolo Guerrero en streaming: “María Pía está perdiendo plata ahí”

DEPORTES

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

La Liga 3 solo permitirá entrenadores y asistentes peruanos en 2026: esta es la razón que dio la ANEF

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía