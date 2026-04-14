Marina de Guerra abre 140 vacantes laborales con sueldos de hasta S/ 6.644: revisa en qué regiones

La edición de este año del ejercicio multinacional Unitas es la número 66, consolidando su vigencia y longevidad como una de las maniobras navales más importantes. (Marina de Guerra del Perú)

La Marina de Guerra del Perú ha lanzado una nueva convocatoria laboral abril 2026 con 140 vacantes disponibles bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, dirigida a personas con distintos niveles educativos, desde secundaria completa hasta titulados universitarios. Esta oferta se posiciona como una de las más amplias del mes en el sector público, tanto por la cantidad de plazas como por la diversidad de perfiles requeridos.

Los interesados podrán postular hasta el 29 de abril de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en cada puesto. Las remuneraciones oscilan entre S/ 1,771 y S/ 6,644, dependiendo del cargo, especialidad y nivel profesional. Las plazas se distribuyen principalmente en el Callao, aunque también hay oportunidades en regiones como Áncash, Arequipa, Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.

¿Qué vacantes ofrece la Marina de Guerra en esta convocatoria?

Miembros de la Marina de Guerra de Perú izando la bandera nacional (archivo). Dos personas han muerto y otra más está desaparecida debido al choque entre el buque de la Armada peruana 'BAP Ucayali' con una plataforma fluvial de la empresa de hidrocarburos Perenco en las inmediaciones de la ciudad de iquitos, en la Amazonía peruana. SOCIEDAD SUDAMÉRICA PERÚ MARINA DE GUERRA DE PERÚ

La convocatoria incluye una amplia gama de puestos organizados según nivel educativo, lo que permite que más postulantes puedan acceder a un empleo en el Estado.

Para titulados universitarios

Se encuentran entre las plazas mejor remuneradas:

Médicos especialistas (cardiología, pediatría, radiología) : hasta S/ 6,644

Médico cirujano (medicina general) : S/ 6,644

Enfermeros/as y psicólogos : hasta S/ 5,320

Químico farmacéutico : S/ 5,320

Abogado, contador e ingeniero electrónico : S/ 1,843

Asistente social (Loreto): S/ 5,320

Estas posiciones requieren título profesional universitario y, en algunos casos, especialización.

Para técnicos titulados

Técnico en farmacia (hasta S/ 2,933)

Técnicos administrativos (administración, contabilidad, abastecimiento)

Técnico aduanero y técnico en archivo

Secretario/a

Operador de equipo electrónico

Electricista (refrigeración)

Los sueldos para este grupo rondan los S/ 1,816 a S/ 2,933.

Para secundaria completa

Uno de los grupos con mayor número de vacantes:

Choferes (19 plazas en Callao)

Artesanos: carpinteros, gasfiteros, zapateros

Auxiliares administrativos y agropecuarios

Personal de mantenimiento, vigilancia y grifero

Operador de central telefónica

Los ingresos van desde S/ 1,771 a S/ 1,816.

Para técnicos básicos y auxiliares en salud

Auxiliares de enfermería (medicina y dental)

Auxiliares de nutrición

Personal técnico en salud

Las remuneraciones alcanzan los S/ 2,927.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Marina de Guerra?

A nivel internacional, la Marina de Guerra del Perú interviene en actividades cooperativas con armadas de países aliados y colabora en misiones destinadas al mantenimiento de la estabilidad y seguridad global. Foto: Andina

Si estás interesado en participar en esta convocatoria vigente de la Marina de Guerra del Perú, es importante seguir correctamente el proceso para evitar quedar fuera:

Revisa las bases oficialesCada puesto tiene requisitos específicos, por lo que debes descargar y leer detalladamente las bases correspondientes al cargo de tu interés. Verifica que cumples el perfilAsegúrate de contar con el nivel educativo, experiencia, certificaciones y documentos exigidos. Prepara tu documentaciónIncluye CV documentado, certificados de estudios, títulos, constancias laborales y anexos solicitados. Presenta tu postulación dentro del plazoLa fecha límite es el 29 de abril de 2026, por lo que se recomienda no esperar al último día. Sigue el proceso de evaluaciónLos postulantes pasarán por etapas como evaluación curricular, entrevistas y, en algunos casos, pruebas técnicas.

Claves que debes tener en cuenta antes de postular

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria es que se rige bajo el régimen laboral 276, lo que implica estabilidad laboral en el sector público, aunque también procesos más rigurosos de selección.

Además, la mayoría de plazas se concentran en el Callao, sede principal de la institución naval, lo que puede implicar traslado o disponibilidad para trabajar en esa zona. No obstante, también existen oportunidades descentralizadas en regiones, lo que amplía el alcance para postulantes de distintas partes del país.

Finalmente, es clave tener en cuenta que el alto número de vacantes —especialmente en áreas operativas y de salud— responde a la necesidad de reforzar servicios dentro de la institución, por lo que esta convocatoria representa una oportunidad concreta para quienes buscan empleo en el Estado con diferentes niveles de formación.

Si estás buscando trabajo en el sector público, esta puede ser una de las convocatorias más completas del mes, con opciones tanto para profesionales como para técnicos y personal con secundaria completa.