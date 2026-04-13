Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

Samahara Lobatón enfrenta gritos y críticas tras salir temporalmente de 'La Granja VIP' para votar en las Elecciones 2026. (Instagram Samahara Lobatón / Captura)

Samahara Lobatón vivió un momento incómodo al ser increpada por un grupo de personas durante su salida temporal de ‘La Granja VIP’ para cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026. La influencer e hija de Melissa Klug fue objeto de gritos y calificativos negativos, en una escena que fue registrada por las cámaras del reality y rápidamente viralizada en redes sociales.

La jornada electoral de este domingo 12 de abril permitió que los participantes de ‘La Granja VIP’ abandonaran, bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento, el encierro para acudir a sus respectivos centros de votación.

La mayoría de los concursantes, entre ellos Samahara Lobatón, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Mark Vito y Shirley Arica, participaron en la jornada, mientras que Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en la granja por no cumplir con los requisitos para votar en Perú.

Un episodio tenso en la vía pública

Para Samahara Lobatón, lo que debió ser una salida breve y protocolar terminó convirtiéndose en un episodio tenso y viral. Mientras se dirigía a su vehículo tras votar, la joven influencer fue abordada por un grupo de personas en plena vía pública. Algunos transeúntes le expresaron apoyo, pero otros la confrontaron con gritos y acusaciones.

“¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa! El team reales está fuerte. ¡Samahara mentirosa, eres una mentirosa, todo el Perú se ha dado cuenta!”, “Mentirosa, te vamos a botar”, le gritaba el público.

Un tenso momento se vivió a la salida de 'La Granja VIP' cuando un grupo de personas increpó duramente a Samahara Lobatón. En el video, se escucha cómo le gritan "mentirosa" y le aconsejan confiar solo en Paty Lorena mientras ella reacciona desde el interior de una van. Video: TikTok @riclatorrez

Samahara optó por no responder a la provocación. Con una risa nerviosa y apresurando el paso, subió rápidamente al vehículo dispuesto por la producción para su regreso al reality, cerrando así el incómodo episodio que quedó registrado en video y se difundió en distintas plataformas digitales.

El momento reflejó el impacto que ha tenido la participación de Samahara en el reality. Desde su ingreso a ‘La Granja VIP’, su presencia ha estado marcada por constantes enfrentamientos y polémicas, especialmente como integrante del denominado “team víboras”. Los cruces con Pamela López, Paul Michael y Shirley Arica han mantenido su nombre en tendencia y generado una ola de reacciones encontradas entre los espectadores.

Repercusiones tras comportamiento de Samahara Lobatón

La reacción del público no sorprendió a quienes siguen el programa y las redes sociales. Para muchos usuarios, el comportamiento de Samahara dentro del reality habría influido directamente en la reacción que recibió en la calle. En redes, la participación de la hija de Melissa Klug ha generado opiniones divididas: mientras algunos la respaldan y defienden su estilo confrontativo, otros consideran que su actitud ha cruzado límites, lo que ahora estaría pasando factura fuera del set televisivo.

Las cámaras de ‘La Granja VIP’ captaron el trayecto completo de los concursantes durante la jornada electoral, desde el traslado en vans hasta la llegada a los centros de votación y el contacto —controlado— con el público. La producción implementó protocolos estrictos para evitar filtraciones de información y preservar la dinámica de aislamiento del programa, aunque la breve exposición al exterior dejó ver la magnitud del fenómeno mediático que rodea a los participantes del reality.

Samahara Lobatón no puede contener la emoción y rompe en llanto al ser salvada por el voto del público en "La Granja". Revive el conmovedor momento que compartió con su madre, Melissa Klug, y sus compañeras. La Granja VIP / Panamericana Televisión

En contraste con la experiencia de Samahara, otros concursantes vivieron situaciones más distendidas. Mónica Torres, por ejemplo, agradeció el reconocimiento y el cariño del público al llegar a votar, mientras Shirley Arica fue recibida con abrazos y mensajes de apoyo. En el caso de Diego Chávarri, la jornada tuvo un matiz emotivo, al reencontrarse con su familia y su novia en el local de votación, generando una escena de entusiasmo y cercanía.

Como parte del “team víboras”, la joven ha estado en el centro de varias discusiones y alianzas dentro del reality, protagonizando tensos roces con otros integrantes y polarizando a la audiencia.

La reciente eliminación de su madre, Melissa Klug, también sumó un componente emotivo. Durante la gala de despedida, Samahara no pudo contener las lágrimas al dedicarle un mensaje a su madre: “Mamá, te amo. Eres lo más hermoso de mi vida. Afuera están mis tres hermosos hijos”. Melissa Klug, por su parte, le respondió con un mensaje de aliento y recomendándole “controla tu boquita”.

La exposición, tanto dentro como fuera del programa, ha generado un escrutinio constante sobre Samahara y su entorno familiar. Tras la viralización del video, las redes sociales se llenaron de comentarios, con defensores y detractores opinando sobre su actitud, su desempeño en el reality y el efecto de la televisión en la vida pública de los participantes.