Elecciones 2026: Tres candidatos empatan en el tercer lugar, pero solo uno pasará a segunda vuelta según Transparencia

Fujimori avanza a la segunda vuelta y se mantiene la incertidumbre entre Sánchez, López Aliaga y Nieto según Ipsos| Andina (Composición Infobae)

La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Conteo Rápido emitido por la AC Transparencia e IPSOS indica que existe un triple empate estadístico entre tres candidatos en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. (Foto: Perú 21)

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

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