Perú

Roberto Sánchez se reúne con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo mientras avanza el conteo de la ONPE

El aspirante de Juntos por el Perú llegó al establecimiento penitenciario pasadas las 17:00 horas para visitar al exgobernante y conversar sobre el panorama electoral

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El candidato presidencial Roberto Sánchez se reunió con el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo (Ate) para conversar brevemente sobre el proceso electoral y el escenario político
El candidato presidencial Roberto Sánchez se reunió con el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo (Ate) para conversar brevemente sobre el proceso electoral y el escenario político

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JPP), sostuvo este lunes una reunión con el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple una condena de 11 años de prisión por el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Mientras avanzaba el escrutinio de los votos en el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez llegó al establecimiento penitenciario pasadas las 17:00 horas junto a su primera vicepresidenta y se retiró cerca de las 19:00 horas.

A su salida, el postulante se refirió al progreso del conteo, señaló que el proceso aún no reflejaba la totalidad del voto nacional y expresó confianza en una eventual segunda vuelta. “Estamos serenos y tranquilos, ese voto va a afianzar lo que dicen nuestras actas. Para eso hemos mandado el máximo de los cuidados y la atención y el control para que se respete los votos como corresponde”, señaló en diálogo con los medios.

Sánchez afirmó que compartió una breve comida con Castillo, quien ordenó disolver de forma temporal el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, y añadió que también conversaron sobre el escenario electoral.

Un posible enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría introducir más presión e incertidumbre en el mercado cambiario.
Según la ONPE, con más del 75% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la votación (16.883%), seguida por Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez en cuarto lugar

Reiteró seguidamente que no existen “indicios de fraude”, resaltó el papel de la comunidad internacional en la supervisión de los comicios y llamó a respetar los resultados. “Vamos con tranquilidad, con serenidad”, subrayó.

Con el 75.738% de actas contabilizadas por la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra 16.883% de votos válidos, lo que la mantiene en una posición segura rumbo al ballotage con un candidato aún por definir.

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga obtiene 12.796%, Jorge Nieto suma 11.847% y Sánchez alcanza 10.127%, resultado que lo ubica en el cuarto puesto tras superar a Ricardo Belmont, quien registra 10.005%.

La proyección de conteo rápido difundida este lunes por la empresa privada Ipsos señala que el primer lugar de los comicios sería para Fujimori, mientras que Sánchez integraría el grupo en disputa por el segundo puesto junto a López Aliaga y Nieto, en un triple empate técnico.

Roberto Sánchez afirmó que no hay indicios de fraude, expresó confianza en el conteo oficial y pidió respetar los resultados, destacando la supervisión internacional del proceso
Roberto Sánchez afirmó que no hay indicios de fraude, expresó confianza en el conteo oficial y pidió respetar los resultados, destacando la supervisión internacional del proceso

Otro sondeo de la empresa privada Datum indicó que las dos primeras posiciones corresponderían a Fujimori y López Aliaga, quienes disputarían la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

De confirmarse la tendencia, sería la cuarta ocasión consecutiva en la que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) llegue a la segunda vuelta, tras haber perdido en esa instancia frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, incluida la Presidencia, en un contexto en el que el país ha tenido ocho mandatarios en los últimos diez años, dentro de una crisis política sostenida.

La jornada registró problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que generó retrasos en el inicio de la votación e impidió el sufragio en 13 colegios de la capital, afectando a 52.261 personas. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la ampliación del horario de votación hasta el día lunes para subsanar la situación.

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