Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de abril

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 3,39 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 3,39 soles, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,06%, de modo que desde hace un año aún acumula una bajada del 7,63%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, invierte el valor de la jornada anterior, cuando se saldó con un incremento del 0,29%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días presenta un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.