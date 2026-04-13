Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de abril
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de abril

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 3,39 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 3,39 soles, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,06%, de modo que desde hace un año aún acumula una bajada del 7,63%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, invierte el valor de la jornada anterior, cuando se saldó con un incremento del 0,29%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días presenta un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

"Persiste la incertidumbre": exjefe de la ONPE asegura que lo único seguro hasta el momento es Keiko Fujimori en segunda vuelta

La divulgación parcial de actas alimenta discrepancias entre los conteos de Datum e Ipsos, mientras la ciudadanía permanece a la espera del acompañante de Keiko Fujimori en la siguiente instancia electoral

"Persiste la incertidumbre": exjefe de la ONPE asegura que lo único seguro hasta el momento es Keiko Fujimori en segunda vuelta

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

El entrenador uruguayo se pronunció por el complicado presente del delantero peruano en la ‘U’ y lanzó un ‘dardo’ contra el DT español

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

A las 6:00 de pm (hora local) del domingo se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Segundo día de votación en Lima: Continúan los retrasos en la instalación de mesas en colegios de Lurín

Muchos electores, que el domingo no lograron sufragar, regresaron hoy solo para encontrarse nuevamente con largas filas y puertas cerradas en varios locales

Segundo día de votación en Lima: Continúan los retrasos en la instalación de mesas en colegios de Lurín

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

El peruano dio pelea, pero terminó cediendo ante un rival mejor posicionado en el ranking y con mayor recorrido en el circuito

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados ONPE al 51.42 % EN VIVO: así avanza el conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Incertidumbre en Perú por resultados de las Elecciones 2026: hoy continúan las votaciones en 13 mesas que no se instalaron

JNE extiende las elecciones para hoy lunes 13 de abril: los 63 mil electores afectados podrán votar

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa siguen en conteos de madrugada, y rompen cedulas por falta de tinta para imprimir actas

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Alfredo Benavides cumple con votar y recuerda a Manolo Rojas con emotivo mensaje: “En el corazón siempre está”

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Jorge Luna comparte peculiar momento durante las Elecciones 2026: “Humildad”

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

DEPORTES

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026