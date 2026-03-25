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Perú en modo electoral permanente: entre la fragmentación política y la urgencia de gobernar

La creciente inestabilidad, el descrédito institucional y la falta de consensos han sumido al país en una dinámica de confrontación constante, donde la política parece priorizar la supervivencia antes que las soluciones

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Más de 27 millones votarán
Más de 27 millones votarán en las elecciones Generales del próximo 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

En el Perú de hoy, la política se ha convertido en un escenario de permanente tensión, donde la lógica electoral parece imponerse incluso fuera de campaña. El país vive, en la práctica, en un “modo electoral continuo”, marcado por la confrontación entre poderes del Estado, la fragmentación partidaria y una ciudadanía cada vez más desconectada de sus representantes.

El Congreso, con una de las aprobaciones más bajas en la historia reciente, se ha consolidado como un actor central en esta dinámica. Sin embargo, lejos de construir consensos, muchas de sus decisiones han sido percibidas como alejadas de las prioridades ciudadanas. La proliferación de bancadas, muchas veces sin una identidad ideológica clara, responde más a intereses coyunturales que a proyectos políticos sólidos.

Por su parte, el Ejecutivo enfrenta serias dificultades para ejercer liderazgo. La alta rotación de ministros, los cuestionamientos constantes y la limitada capacidad para articular una agenda de mediano plazo han debilitado su rol como conductor del país. En este contexto, la gestión pública termina siendo reactiva, más enfocada en contener crisis que en prevenirlas o resolverlas de manera estructural.

El Perú atraviesa una crisis
El Perú atraviesa una crisis política caracterizada por la fragmentación de partidos y la desconexión entre ciudadanía y representantes. (Foto: Agencia Andina)

Uno de los principales problemas de fondo es la precariedad del sistema de partidos. En el Perú, los partidos políticos no han logrado consolidarse como instituciones representativas, programáticas y con arraigo territorial. Esto ha dado lugar a organizaciones débiles, personalistas y, en muchos casos, efímeras. Como consecuencia, la política se vuelve volátil y altamente impredecible.

A esta situación se suma un elemento clave: la desconfianza ciudadana. Según diversas encuestas, la mayoría de peruanos no se siente representada por ninguna fuerza política. Esta desconexión no solo erosiona la legitimidad de las instituciones, sino que también abre espacio para discursos populistas y soluciones simplistas frente a problemas complejos.

En paralelo, el país enfrenta desafíos urgentes que requieren estabilidad y capacidad de gestión: inseguridad ciudadana, reactivación económica, cambio climático, brechas en servicios básicos y conflictos sociales latentes. Sin embargo, la agenda política parece atrapada en disputas que poco contribuyen a resolver estos temas.

El riesgo de esta dinámica es claro: cuando la política se desconecta de la gestión, el Estado pierde capacidad de respuesta y la ciudadanía pierde confianza en la democracia. En ese vacío, crece el desencanto y la posibilidad de salidas autoritarias o disruptivas.

La mayoría de peruanos no
La mayoría de peruanos no se siente representada por ninguna fuerza política, lo que alimenta la desconfianza y debilita la democracia. (Foto: Agencia Andina)

Frente a este escenario, resulta imprescindible repensar el funcionamiento del sistema político. Esto implica fortalecer los partidos, promover reformas que mejoren la representación y, sobre todo, recuperar la capacidad de diálogo y construcción de consensos.

La política no puede seguir siendo un espacio de confrontación permanente. Gobernar implica tomar decisiones, pero también construir acuerdos. Y en un país tan diverso como el Perú, esa capacidad es más necesaria que nunca.

Hoy, más que discursos, el país necesita resultados. Y para lograrlos, la política debe dejar de mirarse a sí misma y volver a mirar a la ciudadanía.

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