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Así cotiza el dólar un día después de la primera vuelta en Perú

La suspensión de la difusión de resultados oficiales por parte del JNE y la ONPE eleva la tensión política y la cautela entre inversores peruanos

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El dólar en Perú abre la semana a 3,3891 soles, reflejando la persistente incertidumbre política tras la primera vuelta electoral. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El dólar en Perú abre la semana a 3,3891 soles, reflejando la persistente incertidumbre política tras la primera vuelta electoral. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Tras una primera vuelta parcial de las elecciones generales en Perú, el dólar inició estable la jornada de este lunes 13 de abril de 2026 en el país andino, cotizando a 3,3891 soles por unidad, según datos preliminares de Investing.

Este valor se mantiene cercano al cierre oficial del viernes 10, cuando el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) fijó el tipo de cambio en 3,3950 soles. La referencia actual corresponde a operaciones internacionales, ya que el BCR no opera los fines de semana.

Dólar abre la semana estable tras el cierre oficial previo

Las condiciones del mercado peruano permanecen influenciadas por la volatilidad en los precios de materias primas estratégicas.

El petróleo WTI oscila entre 104,32 y 114,40 dólares por barril, y el Brent se ubica en torno a 102,28 dólares, ambos con tendencia alcista atribuidas a tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El cobre, principal producto de exportación nacional, cotiza entre 5,74 y 5,86 dólares por libra (alrededor de 12.450 dólares por tonelada), impulsado por expectativas de suministro restringido y fuerte demanda desde China, detalló Reuters.

Keiko Fujimori lidera la primera vuelta electoral, mientras el segundo puesto permanece indefinido para el balotaje del 7 de junio. REUTERS
Keiko Fujimori lidera la primera vuelta electoral, mientras el segundo puesto permanece indefinido para el balotaje del 7 de junio. REUTERS

Caídas en la Bolsa de Lima y cautela electoral

En el ámbito bursátil, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el pasado viernes con predominio de números rojos, apalancados por algunos sectores tradicionales.

El índice MSCI NUAM Perú General retrocedió 1,11% a 53.573,70 puntos, el MSCI NUAM Perú Select Capped 15% cayó 0,45% y el MSCI NUAM Perú Select bajó 0,03%, de acuerdo con el Boletín Diario de la BVL.

La cautela inversora podría haber respondido a la incertidumbre política tras la accidentada primera vuelta electoral, pero las aguas internacionales tampoco se mantienen quietas y siguen generando presión.

Fujimori lidera la primera vuelta; el balotaje se definirá el 7 de junio

El proceso electoral del domingo 12 de abril presentó numerosas incidencias. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó la jornada a las 18:00 horas, pero retrasos en la distribución del material electoral y fallas técnicas impidieron la apertura de 211 mesas en Lima Metropolitana y circunscripciones en el extranjero.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó extender la votación hasta este lunes para más de 52.251 electores (originalmente se habían reportado más de 63.000). Además, suspendió la difusión de resultados hasta el cierre total de las mesas ampliadas.

Más de 52.251 electores se vieron afectados por retrasos y fallas técnicas, prolongando la votación en Lima y el extranjero. REUTERS/Angela Ponce
Más de 52.251 electores se vieron afectados por retrasos y fallas técnicas, prolongando la votación en Lima y el extranjero. REUTERS/Angela Ponce

De acuerdo con la boca de urna publicada por Datum e Ipsos, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta, mientras el segundo lugar permanece indefinido y será clave para el balotaje del 7 de junio. Aunque Rafael López Aliaga figura todavía en el segundo lugar, Roberto Sánchez y su fuerte peso en provincias de la sierra peruana se mantienen a la expectativa.

El conteo oficial de la ONPE avanza, pero la difusión de resultados quedó restringida por disposición del JNE hasta finalizar la votación extraordinaria. Manifestantes se reunieron la noche del domingo frente a la sede del JNE en Jesús María, reclamando por la imposibilidad de votar y pidiendo transparencia.

JNE extiende votación y restringe difusión de resultados oficiales

El presidente interino, José María Balcázar, anunció que las personas impedidas de votar por causas ajenas a su voluntad no pagarán multa y recibirán facilidades laborales. Reportes desde Loreto y Lambayeque indicaron que miembros de mesa continuaron el conteo hasta la madrugada por falta de insumos básicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la extensión del proceso para peruanos en el exterior, especialmente en Orlando y Patterson (Estados Unidos), donde también se reportaron complicaciones para la instalación de mesas de sufragio.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, subrayó las coordinaciones para garantizar la seguridad y el desarrollo de la jornada adicional en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

El mercado cambiario, junto a los analistas y operadores, sigue atento al desenlace electoral, que podría incidir en la confianza inversora y en la cotización del dólar en los próximos días.

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