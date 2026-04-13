Estas son las expectativas del tipo de cambio del dólar con Keiko Fujimori en segunda vuelta de las Elecciones 2026

Especialistas coinciden en que el dólar podría experimentar variaciones en el corto plazo, aunque sin cambios estructurales significativos. Foto: composición Infobae Perú/Google

Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna y se perfila, una vez más, como una de las protagonistas de la segunda vuelta presidencial. Con resultados preliminares que la colocan en el primer lugar —16,5% según Datum y 16,6% de acuerdo con Ipsos—, su eventual paso al balotaje del próximo 7 de junio reconfigura las expectativas del mercado, particularmente en torno al comportamiento del tipo de cambio.

En este escenario, analistas coinciden en que el dólar podría registrar movimientos en el corto plazo, aunque sin sobresaltos estructurales. La percepción de continuidad del modelo económico, así como la incertidumbre propia del proceso electoral, serán factores clave para entender la evolución de la moneda estadounidense en las próximas semanas.

Volatilidad acotada y factores de corto plazo

De acuerdo con Ralphi Jauregui, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el comportamiento del tipo de cambio respondería principalmente a ajustes moderados. “En ese contexto, es probable que el dólar presente una ligera alza o variaciones pequeñas en el corto plazo, principalmente por la incertidumbre propia de cualquier proceso electoral”, explicó en conversación con Infobae Perú.

El especialista sostuvo que no se anticipa una presión fuerte sobre la divisa estadounidense, sino más bien movimientos puntuales vinculados a decisiones preventivas de los agentes económicos. Esta lectura sugiere que el mercado no reaccionaría de manera abrupta frente a la presencia de Fujimori en segunda vuelta.

En la misma línea, indicó que el escenario apunta más a una volatilidad transitoria que a un cambio de tendencia. “La evidencia sugiere movimientos leves y temporales más que una depreciación persistente del sol”, precisó, al destacar que la estabilidad dependerá también de señales posteriores, como alianzas políticas o definiciones del equipo económico.

El panorama sugiere más bien fluctuaciones temporales que una modificación sostenida en la tendencia. Foto: Cuánto está el dólar

Percepción de mercado y riesgos políticos

Uno de los factores centrales es cómo percibe el mercado a la candidata. En términos generales, la candidata de Fuerza Popular es vista como una figura promercado, lo que contribuye a generar cierta confianza en la estabilidad económica. Sin embargo, la polarización política sigue siendo un elemento que introduce cautela.

Jauregui señala que, más que un escenario de pánico, lo que podría observarse es una combinación de confianza y prudencia. Esto se traduciría en decisiones más conservadoras por parte de inversionistas, sin necesariamente generar una salida masiva hacia el dólar.

Por su parte, Juan Acosta, también docente de la UPC, coincide en que no se configuran condiciones para un shock negativo inmediato. “La candidata Fujimori no proyecta ninguna de las dos primeras situaciones por lo que la percibe en términos favorables para el mercado. Por ello, es poco probable hablar de un pánico preventivo”, afirmó en entrevista con Infobae Perú.

No obstante, advierte que el riesgo podría surgir por factores sociales, como eventuales protestas, que podrían incidir en la percepción de estabilidad política y, por ende, en variables económicas como el tipo de cambio.

El peso del contexto internacional

Más allá del escenario local, los expertos subrayan que el contexto externo tendrá un rol determinante. Acosta sostiene que la volatilidad del tipo de cambio podría estar más influida por factores internacionales que por la propia coyuntura electoral.

Por encima de la coyuntura interna, los especialistas enfatizan que el entorno internacional será un factor clave en la evolución del escenario. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

“Considero que el tipo de cambio tendrá una volatilidad sustentada en mayor medida por razones externas que por el contexto local”, indicó, al mencionar la incertidumbre global derivada de tensiones geopolíticas, como el conflicto en Medio Oriente, que viene presionando los precios del petróleo y el gas.

Este entorno ya estaría teniendo efectos en la economía local, con incrementos en insumos clave y presiones inflacionarias. En ese sentido, cualquier factor adicional de incertidumbre política podría amplificar los movimientos del dólar.

La importancia del rival en segunda vuelta

Un punto clave para el mercado es quién acompañará a la hija de Alberto Fujimori en la segunda vuelta. Ambos especialistas coinciden en que el impacto en el tipo de cambio dependerá más de este factor que de la propia candidata.

“El impacto en el tipo de cambio podría depender, en mayor medida, de quién acompañe a Keiko Fujimori en la segunda vuelta más que de su candidatura en sí”, explicó Ralphi Jauregui. Esto responde a que los inversionistas evalúan escenarios comparativos y ajustan sus decisiones según el nivel de riesgo percibido.

Juan Acosta refuerza esta idea al recordar experiencias pasadas. Según indicó, el comportamiento del dólar ha estado históricamente condicionado por la oposición política que enfrenta Fujimori, especialmente cuando se trata de propuestas que implican cambios estructurales en el modelo económico.

Rafael López Aliaga es uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Andina

Este sería el escenario con Rafael López Aliaga

Si la segunda vuelta enfrenta a Fujimori con Rafael López Aliaga, el mercado podría interpretar este escenario como relativamente estable. Ambos candidatos suelen ser asociados con posturas promercado, lo que reduciría la incertidumbre.

En este caso, se esperaría una reacción moderada del tipo de cambio, con fluctuaciones propias del proceso electoral, pero sin presiones sostenidas al alza. Acosta compara este escenario con elecciones anteriores entre candidatos de perfiles similares, donde la moneda no registró variaciones significativas.

Jauregui coincide en que se trataría de un contexto predecible, donde la volatilidad sería temporal y acotada, favoreciendo una rápida estabilización del dólar tras eventuales movimientos iniciales.

Perspectivas con Roberto Sánchez

En contraste, una eventual contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría generar mayores tensiones en el mercado cambiario. La diferencia en posturas económicas introduciría un nivel más alto de incertidumbre.

Según Jauregui, “el tipo de cambio podría presentar fluctuaciones más notorias”, debido a que algunos agentes optarían por refugiarse en el dólar como medida de precaución. Esto se traduciría en una presión al alza, aunque no necesariamente sostenida en el tiempo.

Acosta añade que este escenario podría recordar episodios anteriores donde la percepción de riesgo impulsó una salida hacia activos más seguros. En un contexto internacional ya complejo, advierte que la incertidumbre local podría intensificar la presión sobre el tipo de cambio y elevar la volatilidad durante la campaña electoral.