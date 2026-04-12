Perú

¿Quién iría a segunda vuelta probablemente con Keiko Fujimori? Esto dice Ipsos sobre el cuádruple empate

Alfredo Torres, presidente la encuestadora, brindó detalles de los resultados expuestos tras la jornada de votación por las Elecciones 2026 en Perú y se refirió a un “empate estadístico”

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El boca de urna de Ipsos da como resultado Keiko Fujimori (16.6 %), Roberto Sánchez (12.1 %), Ricardo Belmont (11.8 %), Rafael López Aliaga (11 %) y Jorge Nieto (10.7 %).
El boca de urna de Ipsos da como resultado Keiko Fujimori (16.6 %), Roberto Sánchez (12.1 %), Ricardo Belmont (11.8 %), Rafael López Aliaga (11 %) y Jorge Nieto (10.7 %). (Andina)

Tras la difusión de los resultados a boca de urna de Ipsos, donde se coloca a Keiko Fujimori con 16.6 %, seguida por Roberto Sánchez (12.1 %), Ricardo Belmont (11.8 %), Rafael López Aliaga (11 %) y Jorge Nieto (10.7 %), el presidente de dicha encuestadora, Alfredo Torres, explicó que se trata de un “empate estadístico” de cuatro.

“Tenemos una claridad en el primer lugar, pero no en el segundo. Hay un empate de cuatro: 10 % o 12 % considerando el margen de error es lo mismo en esta boca de urna. Es una empate estadístico, hay que esperar al conteo rápido y, eventualmente, al resultado final para poder tener claridad de quién pasa a la segunda vuelta”, dijo Alfredo Torres a Latina.

Además, precisó que la boca de urna “cubre todo el territorio nacional urbano y rural”. “Hay votos muy diferentes en el ámbito urbano y rural. Es muy importante por eso tener una muestra que cubra bien el ámbito rural y por supuesto la costa, sierra y la Amazonía para poder tener un resultado fino que represente realmente lo que ha votado la población”, agregó.

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Al ser consultado si es un hecho que Fujimori pasará a segunda vuelta, Torres aclaró: “Podría haber también un margen de error para Keiko. Puede ser que esté por debajo o por encima de esa cifra, pero ya parece muy probable que esté en la segunda vuelta. En cambio los otros cuatro (Sánchez, Belmont, López Aliaga y Nieto) sí van a disputar en las anforas", señaló.

Añadió: “Lamentablemente también [se verán afectados] con las protestas que pueden ocurrir de algunos candidatos que sientan que la elección de hoy día ha tenido irregularidades por situaciones extrañas en la distribución de las ánforas, que generó un malestar y probablemente vayan a generar cuestionamientos de los que no terminen por pasar a la segunda vuelta”.

Torres reiteró que es “altísima” la probabilidad de que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta, pero aclaró que “esto es una encuesta y puede haber un error, pero en principio el margen que ella tiene da cierta tranquilidad a sus partidarios de que la van a poder ver en esa instancia”.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda mientras deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO RESALES. SIN ARCHIVOS TPX IMAGENES DEL DIA
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda mientras deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO RESALES. SIN ARCHIVOS TPX IMAGENES DEL DIA

En la revisión del desagregado del boca urna, Ipsos le da a Keiko Fujimori un 17.9 % de total en Lima y 16 % en el interior, Roberto Sánchez figura con 2 % en Lima y 16.6 % en provincia, Ricardo Belmont aparece con 10.9 % de total en Lima y 12.1 % en el total interior, Rafael López Aliaga con 19.8 % en Lima y 7.1 % en el interior y Jorge Nieto en Lima llega a 14.8 % y en provincias a un 8.9 %.

“Lo más importante quizá que se confirma es esta tendencia de López Aliaga de ser el favorito de los limeños y a Sánchez ser el líder en la sierra y también en la selva, en general en el interior del país. Hay una contradicción ahí fuerte. Otros candidatos, en cambio como Keiko Fujimori, son muchos más parejos en el voto nacional y digamos otros que tienen tendencia más hacia Lima como es el caso de Nieto. Y todo esto es interesante porque revela de donde proviene el respaldo para cada candidato”, refirió.

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, asiste a una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, asiste a una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Lo que nos permite ver este desagregado es que el Perú es diverso. Que hay puntos de vista diferentes en cada región”, acotó Alfredo Torres.

Flash Electoral de Ipsos Perú 2026

  1. Keiko Fujimori (Fuerzas Popular): 16.6%
  2. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - JPP) 12.1%
  3. Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS): 11.8%
  4. Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11%
  5. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 10.7%
  6. Alfonso López Chau (Ahora Nación): 7.1%
  7. Carlos Álvarez (Partido País para Todos): 7%
  8. Otros 23.7%

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