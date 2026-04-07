Perú

Senamhi: estos tres fenómenos meteorológicos afectarán la sierra del Perú desde mañana 8 de abril

Las autoridades informan que varias regiones experimentarán precipitaciones, vientos intensos y aumento de temperaturas, todos bajo nivel de alerta amarilla según el reporte oficial

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Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
La Sierra del Perú enfrenta simultáneamente lluvias, incremento de viento y aumento de temperatura diurna desde el 8 de abril, según el Senamhi. (Andina)

A partir de mañana, miércoles 8 de abril, la sierra peruana enfrentará tres fenómenos meteorológicos distintos que impactarán simultáneamente varias regiones del país, según información oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad anunció que se presentarán precipitaciones, incremento de vientos e incremento de temperatura diurna, todos bajo nivel de alerta amarilla. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar las medidas preventivas necesarias ante estos eventos.

Precipitaciones en la sierra centro y sur

El Senamhi emitió el aviso N° 132, que advierte sobre precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur. Este aviso entrará en vigor desde la medianoche del miércoles 8 de abril y se extenderá hasta la noche del jueves 9 de abril, con una vigencia total de 47 horas.

Indeci alertó medidas de preparación. (Foto: Andina)
El aviso N° 132 del Senamhi advierte precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia entre el 8 y 9 de abril en la sierra centro y sur. (Andina)

De acuerdo con el comunicado, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades ubicadas a más de 3.900 metros. Además, las precipitaciones estarán asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h (21,7 mph).

El Senamhi también indica que se prevén lluvias dispersas e intermitentes de ligera intensidad en la costa. Para el miércoles 8 de abril, se estiman acumulados entre 7 mm/día y 13 mm/día en la sierra centro, y valores entre 7 mm/día y 17 mm/día en la sierra sur. El jueves 9 de abril, los acumulados oscilarán entre 7 mm/día y 13 mm/día en la sierra centro y entre 7 mm/día y 16 mm/día en la sierra sur.

Las zonas de posible afectación comprenden los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

El organismo recomienda a la población mantenerse al tanto de la evolución meteorológica y actuar con prudencia si se realizan actividades al aire libre.

El Senamhi reporta acumulados de lluvia de hasta 17 mm/día en la sierra sur y hasta 13 mm/día en la sierra centro para el miércoles 8 de abril.
El Senamhi reporta acumulados de lluvia de hasta 17 mm/día en la sierra sur y hasta 13 mm/día en la sierra centro para el miércoles 8 de abril.

Incremento de viento

El aviso N° 133 del Senamhi anuncia un incremento de la velocidad del viento en la sierra norte durante el mismo periodo, desde las 10:00 horas del miércoles 8 hasta la noche del jueves 9 de abril, con un periodo de vigencia de 37 horas.

Según el informe oficial, se presentarán vientos de ligera a moderada intensidad, acompañados de ráfagas superiores a los 50 km/h (31 mph). El miércoles 8 de abril se prevén velocidades próximas a los 32 km/h (19,8 mph), mientras que para el jueves 9 de abril se esperan vientos cercanos a los 30 km/h (18,6 mph) en la sierra norte. No se descarta la ocurrencia de chubascos asociados a este fenómeno.

Los departamentos bajo aviso por este incremento de vientos son Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

El Senamhi recomienda mantenerse actualizado sobre la situación meteorológica y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

Se registrarán vientos fuertes en la sierra norte. (Foto: Andina)
Se registrarán vientos fuertes en la sierra norte. (Foto: Andina)

Incremento de temperatura

El Aviso N° 134 del Senamhi señala un incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro a partir de las 10:00 horas del miércoles 8 hasta las 23:59 horas del viernes 10 de abril, totalizando 61 horas de vigencia.

El pronóstico advierte que se registrará un aumento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad, con escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta (UV). Se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h (28 mph), principalmente durante la tarde, y existe la posibilidad de chubascos.

Para el miércoles 8 de abril, se proyectan temperaturas máximas entre 20°C y 34°C (68°F y 93,2°F) en la sierra norte y valores entre 19°C y 32°C (66,2°F y 89,6°F) en la sierra centro. El jueves 9 y viernes 10 de abril, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 20°C y 35°C (68°F y 95°F) en la sierra norte y entre 19°C y 33°C (66,2°F y 91,4°F) en la sierra centro.

Senamhi pronostica incremento de temperatura en la costa y bajas temperatuas en la sierra y selva. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
El incremento de temperatura diurna llegará a máximas de hasta 35°C en la sierra norte y 33°C en la sierra centro entre el 8 y 10 de abril. (Andina)

Las regiones comprendidas en este aviso incluyen Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

El Senamhi insta a la población a tomar precauciones ante la mayor exposición a la radiación UV y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

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