Senamhi: estos tres fenómenos meteorológicos afectarán la sierra del Perú desde mañana 8 de abril

A partir de mañana, miércoles 8 de abril, la sierra peruana enfrentará tres fenómenos meteorológicos distintos que impactarán simultáneamente varias regiones del país, según información oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
La entidad anunció que se presentarán precipitaciones, incremento de vientos e incremento de temperatura diurna, todos bajo nivel de alerta amarilla. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar las medidas preventivas necesarias ante estos eventos.
Precipitaciones en la sierra centro y sur
El Senamhi emitió el aviso N° 132, que advierte sobre precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur. Este aviso entrará en vigor desde la medianoche del miércoles 8 de abril y se extenderá hasta la noche del jueves 9 de abril, con una vigencia total de 47 horas.
De acuerdo con el comunicado, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades ubicadas a más de 3.900 metros. Además, las precipitaciones estarán asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h (21,7 mph).
El Senamhi también indica que se prevén lluvias dispersas e intermitentes de ligera intensidad en la costa. Para el miércoles 8 de abril, se estiman acumulados entre 7 mm/día y 13 mm/día en la sierra centro, y valores entre 7 mm/día y 17 mm/día en la sierra sur. El jueves 9 de abril, los acumulados oscilarán entre 7 mm/día y 13 mm/día en la sierra centro y entre 7 mm/día y 16 mm/día en la sierra sur.
Las zonas de posible afectación comprenden los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.
El organismo recomienda a la población mantenerse al tanto de la evolución meteorológica y actuar con prudencia si se realizan actividades al aire libre.
Incremento de viento
El aviso N° 133 del Senamhi anuncia un incremento de la velocidad del viento en la sierra norte durante el mismo periodo, desde las 10:00 horas del miércoles 8 hasta la noche del jueves 9 de abril, con un periodo de vigencia de 37 horas.
Según el informe oficial, se presentarán vientos de ligera a moderada intensidad, acompañados de ráfagas superiores a los 50 km/h (31 mph). El miércoles 8 de abril se prevén velocidades próximas a los 32 km/h (19,8 mph), mientras que para el jueves 9 de abril se esperan vientos cercanos a los 30 km/h (18,6 mph) en la sierra norte. No se descarta la ocurrencia de chubascos asociados a este fenómeno.
Los departamentos bajo aviso por este incremento de vientos son Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.
El Senamhi recomienda mantenerse actualizado sobre la situación meteorológica y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.
Incremento de temperatura
El Aviso N° 134 del Senamhi señala un incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro a partir de las 10:00 horas del miércoles 8 hasta las 23:59 horas del viernes 10 de abril, totalizando 61 horas de vigencia.
El pronóstico advierte que se registrará un aumento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad, con escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta (UV). Se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h (28 mph), principalmente durante la tarde, y existe la posibilidad de chubascos.
Para el miércoles 8 de abril, se proyectan temperaturas máximas entre 20°C y 34°C (68°F y 93,2°F) en la sierra norte y valores entre 19°C y 32°C (66,2°F y 89,6°F) en la sierra centro. El jueves 9 y viernes 10 de abril, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 20°C y 35°C (68°F y 95°F) en la sierra norte y entre 19°C y 33°C (66,2°F y 91,4°F) en la sierra centro.
Las regiones comprendidas en este aviso incluyen Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.
El Senamhi insta a la población a tomar precauciones ante la mayor exposición a la radiación UV y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.