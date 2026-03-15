Perú

Más de 860 distritos de la sierra en riesgo por precipitaciones: autoridades refuerzan medidas ante deslizamientos y huaicos

El Indeci y el Cenepred advierten que Cajamarca, Áncash, La Libertad y otras regiones concentran los mayores riesgos ante lluvias intensas en la sierra

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que 865 distritos de la sierra se encuentran en riesgo de sufrir deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa a causa de las precipitaciones de ligera a moderada intensidad previstas entre el domingo 15 y el lunes 16 de marzo.

El escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en concordancia con el aviso meteorológico N.º 087 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi).

Las regiones con mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto son Cajamarca (93), Áncash (75), La Libertad (51), Huancavelica (48), Apurímac (43), Huánuco (41), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3).

Además, 368 jurisdicciones presentan riesgo alto por fenómenos asociados a las lluvias. El Indeci recomendó a las autoridades locales y regionales inspeccionar rutas de evacuación, comprobar que estén despejadas y bien señalizadas, y garantizar el acceso a centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para responder ante emergencias.

Las intensas lluvias, asociadas al fenómeno El Niño costero, han incrementado la frecuencia de eventos extremos en la sierra y la costa norte. El Senamhi advirtió que en regiones como Piura y Tumbes las precipitaciones podrían extenderse hasta julio o agosto, con episodios de temperaturas elevadas y riesgo sanitario por enfermedades transmitidas por vectores.

En la sierra central y sur, las lluvias han disminuido en intensidad, aunque en zonas como Lima las crecidas del río Rímac y la ocurrencia de huaicos continúan generando preocupación.

(Andina)
(Andina)

Prevención, monitoreo y consecuencias

El Indeci exhortó a la población a reforzar la protección de techos, coordinar la implementación de sistemas de alerta temprana (silbatos, sirenas o altoparlantes) y establecer comunicación directa con las autoridades locales.

La correcta preparación y la activación de rutas de evacuación pueden marcar la diferencia para evitar víctimas y daños materiales en caso de deslizamientos o inundaciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) mantiene un monitoreo permanente y coordina acciones con gobiernos regionales y locales para responder a las emergencias.

Las lluvias intensas afectan la agricultura y la salud pública. El exceso de agua y las temperaturas elevadas pueden dañar cultivos y favorecer la proliferación de vectores que transmiten enfermedades como dengue, malaria o chikungunya.

El Senamhi subraya que la relación entre el calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar y la frecuencia de lluvias intensas incide directamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de las zonas rurales.

En la vertiente oriental, se reporta actividad por lluvias en provincias como La Convención (Cusco), el VRAEM, Pasco, Huánuco, San Martín y Amazonas, lo que incrementa el caudal del río Amazonas y podría provocar desbordes en las próximas semanas.

El monitoreo climático y la emisión de alertas anticipadas permiten que tanto autoridades como la ciudadanía se preparen para mitigar los riesgos asociados a las lluvias persistentes.

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