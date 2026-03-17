Senamhi prevé lluvias de menor intensidad en el país, pero advierte que continuarán en la sierra

En Lima y el litoral se prevé brillo solar durante el día, aunque con presencia de nubosidad en las primeras horas de la mañana. (Foto: X)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias a nivel nacional continuarán en los próximos días, aunque se espera una disminución progresiva en su intensidad. Así lo dio a conocer la ingeniera Rosario Julca durante una entrevista concedida a RPP, donde explicó el comportamiento reciente de las precipitaciones en el país.

Según detalló la especialista, las lluvias dejarán de presentar la intensidad registrada en días anteriores y pasarán a un nivel moderado. “En general, las lluvias a nivel nacional van a tender a disminuir un poco en su intensidad”, indicó para el citado medo. En esa línea, precisó que “si desde días anteriores hemos registrado lluvias importantes o lluvias intensas, hacia los próximos días esperamos que las lluvias sean de moderada intensidad”.

El martes 29 de octubre, se esperan acumulados, próximos a los 18 mm/día en la sierra norte, según el Senamhi. (Andina)

Precipitaciones continuarán

Pese a esta reducción, Julca advirtió que las precipitaciones no cesarán en el corto plazo, especialmente en las zonas altoandinas del país. “Hay que tener en cuenta que aún las lluvias van a continuar hacia los próximos días”, señaló para el citado medio, al tiempo que remarcó que estas se presentarán principalmente durante las horas de la tarde.

La especialista explicó que este comportamiento es característico de la temporada y que las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la ocurrencia de lluvias, aunque con menor intensidad. En ese contexto, reiteró que se tratará de precipitaciones moderadas, lo que no descarta posibles afectaciones en determinadas localidades.

De acuerdo a los nuevos pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el riesgo de fuertes lluvias en la sierra y selva del Perú se mantiene. (Andina)

Sierra norte y centro serán afectadas

En cuanto a las zonas más impactadas, Julca indicó que las lluvias se concentrarán en la sierra norte y centro del país. Entre los departamentos mencionados figuran Cajamarca, así como las zonas altas de La Libertad y Áncash, donde se han venido registrando precipitaciones en los últimos días.

Asimismo, se prevén lluvias en las zonas altoandinas de Lima, Ayacucho y Apurímac, además del departamento de Cusco. “Estamos hablando de los departamentos de Cajamarca, las zonas altas de La Libertad, Áncash, también en las zonas altas de Lima, Ayacucho, Apurímac; y también en el departamento de Cusco”, precisó la especialista durante la entrevista con RPP.

Senamhi pronostica fuertes lluvias desde el 16 al 18 de febrero en la costa norte y sierra. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Condiciones de tiempo en Lima y la costa

En contraste, para Lima y gran parte del litoral peruano se esperan condiciones de tiempo más estables. Julca señaló que predominará el brillo solar durante el día, aunque con presencia de nubosidad en las primeras horas de la mañana.

“Para Lima estamos con condiciones de buen tiempo, con brillo solar en el transcurso del día, pero también vamos a tener cobertura nubosa en las primeras horas de la mañana”, explicó, al referirse al comportamiento climático en la capital y otras ciudades costeras.

Lluvias fuertes en la costa norte y sierra del Perú pone en alerta roja a 107 provincias. (Andina)

Senamhi mantiene alerta amarilla

Por otro lado, el Senamhi mantiene vigente una alerta amarilla en Lima y gran parte de la costa debido al incremento de la velocidad del viento, que se presentará con intensidad de ligera a moderada. Este fenómeno podría generar diversos efectos en las zonas cercanas al litoral.

De acuerdo con la entidad, “este fenómeno podría generar la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral”, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Algunas regiones del país, como la sierra norte y la selva central, podrían experimentar precipitaciones por encima del promedio, según el boletín estacional. (Foto: Agencia Andina)

Posibles efectos y reducción de la visibilidad

Además, el incremento del viento podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal, lo que podría afectar el tránsito y las actividades cotidianas en algunas zonas.

El Senamhi también advirtió que estas condiciones podrían presentarse de manera intermitente mientras se mantenga el evento meteorológico, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante posibles cambios en el clima.

Vigencia y regiones comprendidas

La alerta amarilla estará vigente hasta el miércoles 18 de marzo a las 23:59 horas e involucra a varias regiones del país. Entre ellas se encuentran Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Finalmente, la entidad instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas, ante la continuidad de lluvias en la sierra y la presencia de vientos en la costa.