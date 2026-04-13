Elecciones 2026: Roberto Sánchez es el candidato que lideraría al interior del país, según boca de urna de Ipsos

El flash electoral presidencial a boca de urna de Ipsos Perú, difundida por Latina Noticias, reveló una competencia ajustada entre los principales candidatos, con diferencias significativas entre Lima y el interior del país. Las cifras muestran que el voto fuera de la capital fue clave para el desempeño de varios postulantes.

Keiko Fujimori lidera a nivel nacional con 16,6%, destacando una ligera diferencia entre Lima (17,9%) y el interior (16%). Su respaldo se mantiene sólido tanto en la capital como en las regiones, lo que la ubica como una de las candidatas con mayor presencia territorial.

Roberto Sánchez obtuvo 12,1% en el total nacional, pero el detalle muestra un panorama contrastante: solo 2% en Lima, mientras que en el interior del país alcanzó 16,6%. Esto confirma que su base electoral se concentra en las regiones más alejadas de la capital.

Ricardo Belmont reúne 11,8% a nivel nacional, con 10,9% en Lima y 12,1% en el interior, lo que evidencia un respaldo equilibrado tanto en la ciudad como en provincias.

El interior del país fue clave: resultados a boca de urna revelan diferencias marcadas entre Lima y regiones| Andina/Latina Noticias

En el caso de Rafael López Aliaga, la diferencia es marcada. Su promedio nacional es de 11%, pero en Lima alcanza el 19,8%, mientras que en el interior baja a 7,1%. Este resultado muestra que su fortaleza está en la capital, con menor penetración en otras zonas del país.

Jorge Nieto suma 10,7% en el ámbito nacional, con 14,8% en Lima y 8,9% en el interior. La tendencia indica un mayor respaldo urbano frente a las regiones.

Alfonso López Chau registra 7,1% nacional, con 6,6% en Lima y 7,3% en el interior, mostrando un apoyo bastante parejo en ambas áreas. Carlos Álvarez obtiene 7% en el total nacional, 8,1% en Lima y 6,5% en el interior.

Destaca el porcentaje de votos agrupados dentro de la categoría “otros”, que alcanza 23,7% en el total nacional, 19,9% en Lima y 25,5% en el interior del país, lo que refleja una alta dispersión y fragmentación del voto fuera de los principales partidos y candidaturas.

¿Qué pasó en las Elecciones 2026 en Perú?

Durante las elecciones generales de 2026 en Perú, más de 63 mil ciudadanos en Lima no pudieron ejercer su derecho al voto debido a retrasos en la distribución de materiales electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 211 mesas de sufragio no llegaron a instalarse en 15 locales de la capital, lo que afectó a electores y miembros de mesa.

El motivo principal del retraso fue la falta de camiones adecuados y en cantidad suficiente por parte de la empresa contratada para el traslado del material electoral. La empresa no cumplió con la entrega de los vehículos en los plazos establecidos ni con el tamaño requerido, lo que postergó la carga y distribución de urnas, cabinas y otros elementos necesarios para la votación. Esta situación generó demoras desde la noche anterior a los comicios y obligó a la ONPE a extender los horarios de apertura y cierre de mesas en un intento de reducir el impacto.

A pesar de los esfuerzos y la ampliación de los horarios, la entrega del material no se completó en los locales afectados. La ONPE anunció que los electores y miembros de mesa de esos locales no serán sancionados ni deberán pagar multas por no haber asistido, al reconocer la responsabilidad institucional frente a la falla logística.