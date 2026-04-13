Perú

Elecciones 2026: Roberto Sánchez es el candidato que lideraría al interior del país, según boca de urna de Ipsos

Un desglose completo de los sondeos a boca de urna. Se muestran las cifras obtenidas por candidatos como Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Rafael López Aliaga, explicando su desempeño en la capital y en las provincias

Guardar

El flash electoral presidencial a boca de urna de Ipsos Perú, difundida por Latina Noticias, reveló una competencia ajustada entre los principales candidatos, con diferencias significativas entre Lima y el interior del país. Las cifras muestran que el voto fuera de la capital fue clave para el desempeño de varios postulantes.

Keiko Fujimori lidera a nivel nacional con 16,6%, destacando una ligera diferencia entre Lima (17,9%) y el interior (16%). Su respaldo se mantiene sólido tanto en la capital como en las regiones, lo que la ubica como una de las candidatas con mayor presencia territorial.

Roberto Sánchez obtuvo 12,1% en el total nacional, pero el detalle muestra un panorama contrastante: solo 2% en Lima, mientras que en el interior del país alcanzó 16,6%. Esto confirma que su base electoral se concentra en las regiones más alejadas de la capital.

Ricardo Belmont reúne 11,8% a nivel nacional, con 10,9% en Lima y 12,1% en el interior, lo que evidencia un respaldo equilibrado tanto en la ciudad como en provincias.

El interior del país fue clave: resultados a boca de urna revelan diferencias marcadas entre Lima y regiones Andina/Latina Noticias
El interior del país fue clave: resultados a boca de urna revelan diferencias marcadas entre Lima y regiones| Andina/Latina Noticias

En el caso de Rafael López Aliaga, la diferencia es marcada. Su promedio nacional es de 11%, pero en Lima alcanza el 19,8%, mientras que en el interior baja a 7,1%. Este resultado muestra que su fortaleza está en la capital, con menor penetración en otras zonas del país.

Jorge Nieto suma 10,7% en el ámbito nacional, con 14,8% en Lima y 8,9% en el interior. La tendencia indica un mayor respaldo urbano frente a las regiones.

Alfonso López Chau registra 7,1% nacional, con 6,6% en Lima y 7,3% en el interior, mostrando un apoyo bastante parejo en ambas áreas. Carlos Álvarez obtiene 7% en el total nacional, 8,1% en Lima y 6,5% en el interior.

Destaca el porcentaje de votos agrupados dentro de la categoría “otros”, que alcanza 23,7% en el total nacional, 19,9% en Lima y 25,5% en el interior del país, lo que refleja una alta dispersión y fragmentación del voto fuera de los principales partidos y candidaturas.

¿Qué pasó en las Elecciones 2026 en Perú?

Durante las elecciones generales de 2026 en Perú, más de 63 mil ciudadanos en Lima no pudieron ejercer su derecho al voto debido a retrasos en la distribución de materiales electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 211 mesas de sufragio no llegaron a instalarse en 15 locales de la capital, lo que afectó a electores y miembros de mesa.

El motivo principal del retraso fue la falta de camiones adecuados y en cantidad suficiente por parte de la empresa contratada para el traslado del material electoral. La empresa no cumplió con la entrega de los vehículos en los plazos establecidos ni con el tamaño requerido, lo que postergó la carga y distribución de urnas, cabinas y otros elementos necesarios para la votación. Esta situación generó demoras desde la noche anterior a los comicios y obligó a la ONPE a extender los horarios de apertura y cierre de mesas en un intento de reducir el impacto.

A pesar de los esfuerzos y la ampliación de los horarios, la entrega del material no se completó en los locales afectados. La ONPE anunció que los electores y miembros de mesa de esos locales no serán sancionados ni deberán pagar multas por no haber asistido, al reconocer la responsabilidad institucional frente a la falla logística.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Roberto SánchezIpsosperu-politica

Más Noticias

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

La directora y fundadora del club de las ‘diosas’ habló sobre el proyecto que ha logrado consolidar en el máximo nivel del vóley peruano y sus objetivos a futuro

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

El candidato de Juntos por el Perú se mostró confiado en disputar una eventual segunda vuelta tras el flash electoral de Ipsos y agradeció el respaldo obtenido, especialmente en regiones

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

El delantero de la selección peruana contabiliza 12 dianas en su primera temporada. Con esos registros cerró la fase regular y ahora se meterá de lleno al play-off de permanencia

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Jorge Nieto tras boca de urna: “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”

Resultados ONPE EN VIVO: conteo de votos oficial y cifras de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

DEPORTES

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés