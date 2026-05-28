Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 28 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,97 soles, lo que representa un incremento del 0,24% respecto al precio de cierre anterior de 3,96 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro se mantuvo sin cambios, mientras que en el último año ha registrado una bajada del 3,86%.

El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su valor por primera vez en un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,8%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,22%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.