Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 28 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Guardar
Google icon
Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,97 soles, lo que representa un incremento del 0,24% respecto al precio de cierre anterior de 3,96 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro se mantuvo sin cambios, mientras que en el último año ha registrado una bajada del 3,86%.

El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su valor por primera vez en un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,8%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,22%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías

Esteban Pavez vive un sueño especial en Alianza Lima: “En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió”

El jerarca chileno, que llegó como una contratación estructural a La Victoria, ha demostrado un rendimiento alto y fiable, que ha sido determinante para la coronación del Apertura 2026

Esteban Pavez vive un sueño especial en Alianza Lima: “En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió”

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

En ‘Amor y Fuego’ aseguraron que el canal de la avenida San Felipe tendría 48 horas para pagar millonaria cifra, luego de que se negara el pago en cuotas solicitado por la empresa.

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

La importancia de reciclar tapitas de plástico y su impacto ambiental, económico y social

El Ministerio del Ambiente lanzó “Tapas que transforman” desde un colegio de Jesús María y convocó a instituciones públicas y privadas a organizar puntos de acopio, articular con recicladores formalizados y reforzar hábitos de separación de residuos para impulsar economía circular

La importancia de reciclar tapitas de plástico y su impacto ambiental, económico y social
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

ENTRETENIMIENTO

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Exintegrante de Hermanos Yaipén, Christian Showing, inicia acciones legales contra Magaly Medina tras denuncia de agresión

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Suheyn Cipriani impresiona en el desfile en traje de baño de la preliminar del MGI All Stars: obtuvo 9.3 de puntaje final

DEPORTES

Esteban Pavez vive un sueño especial en Alianza Lima: “En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió”

Esteban Pavez vive un sueño especial en Alianza Lima: “En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Cerro Porteño por fecha 6

Hamza Abdelkarim, el juvenil de FC Barcelona que representará a Egipto en el Mundial 2026 sin debutar profesionalmente

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026