Jefe de la ONPE pide disculpas a los peruanos por retraso en las Elecciones 2026: “A los electores de Lima Sur y Lima Oeste”

Jefe de la ONPE se disculpó por las demoras y la falta de material electoral que nunca llegó a 211 mesas de sufragio | Latina TV

En medio del caos generado por las Elecciones Generales 2026, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ofreció disculpas a los electores peruanos, especialmente a quienes no lograron votar en los distritos de la zona sur y oeste de Lima Metropolitana.

En conferencia de prensa, el titular de la institución se refirió a los problemas registrados durante la jornada de este domingo 12 de abril. Explicó que la empresa Servicios Generales Galaga no cumplió con el servicio contratado para transportar el material electoral a colegios de Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores, Lurín y otros distritos de Lima Metropolitana.

La demora en la distribución de planillones, equipos informáticos y otros implementos necesarios para el sufragio ocasionó largas filas en los exteriores de los centros de votación. Al término de la jornada, la ONPE confirmó que no se instalaron 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima Metropolitana: San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. Esto significó que más de 63 mil electores quedaron privados de su derecho al voto.

En este contexto, Corvetto, durante declaraciones al promediar las 4 de la tarde, pidió disculpas a los miles de peruanos afectados por el retraso o la no apertura de las mesas electorales.

“Quiero pedir disculpas a los electores de Lima Sur y Lima Oeste, a quienes pudimos entregar el material en el transcurso de la mañana, pero a quienes perjudicamos en sus tiempos, haciéndolos esperar mucho más de lo que hubiéramos deseado”, declaró.

“Para esta mañana teníamos más de cien locales con problemas en la entrega de material electoral. De estos, quedan quince sin poder recibirlo y setenta y cinco resultaron muy críticos debido a las distancias respecto de nuestros almacenes y hangares en Lurín”, agregó.

La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

¿Qué pasará con aquellos que no lograron votar?

Ante la pregunta de qué sucederá con las personas que no pudieron votar, Corvetto explicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales se hará cargo de la situación de aquellos ciudadanos que no lograron sufragar o ejercer sus funciones como miembros de mesa en los locales que resultaron afectados.

El organismo electoral iniciará los procedimientos administrativos necesarios para asegurar que las personas perjudicadas no sean objeto de sanciones ni tengan que pagar multas por no haber participado en la jornada.

La entidad tramitará las exenciones de penalidad tanto para electores como para miembros de mesa, al reconocer que la imposibilidad de participar se debió a un problema logístico ajeno a su voluntad.