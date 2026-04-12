Perú

Jefe de la ONPE pide disculpas a los peruanos por retraso en las Elecciones 2026: “A los electores de Lima Sur y Lima Oeste”

Piero Corvetto se refirió a la demora y no instalación de mesas electorales en Lima Metropolitana, lo que afectó a más de 60 mil peruanos

Guardar
Jefe de la ONPE se disculpó por las demoras y la falta de material electoral que nunca llegó a 211 mesas de sufragio | Latina TV

En medio del caos generado por las Elecciones Generales 2026, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ofreció disculpas a los electores peruanos, especialmente a quienes no lograron votar en los distritos de la zona sur y oeste de Lima Metropolitana.

En conferencia de prensa, el titular de la institución se refirió a los problemas registrados durante la jornada de este domingo 12 de abril. Explicó que la empresa Servicios Generales Galaga no cumplió con el servicio contratado para transportar el material electoral a colegios de SurcoMagdalenaSan IsidroMirafloresSan Juan de MirafloresLurín y otros distritos de Lima Metropolitana.

La demora en la distribución de planillonesequipos informáticos y otros implementos necesarios para el sufragio ocasionó largas filas en los exteriores de los centros de votación. Al término de la jornada, la ONPE confirmó que no se instalaron 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima Metropolitana: San Juan de MirafloresLurín y Pachacamac. Esto significó que más de 63 mil electores quedaron privados de su derecho al voto.

En este contexto, Corvetto, durante declaraciones al promediar las 4 de la tarde, pidió disculpas a los miles de peruanos afectados por el retraso o la no apertura de las mesas electorales.

“Quiero pedir disculpas a los electores de Lima Sur y Lima Oeste, a quienes pudimos entregar el material en el transcurso de la mañana, pero a quienes perjudicamos en sus tiempos, haciéndolos esperar mucho más de lo que hubiéramos deseado”, declaró.

“Para esta mañana teníamos más de cien locales con problemas en la entrega de material electoral. De estos, quedan quince sin poder recibirlo y setenta y cinco resultaron muy críticos debido a las distancias respecto de nuestros almacenes y hangares en Lurín”, agregó.

La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

¿Qué pasará con aquellos que no lograron votar?

Ante la pregunta de qué sucederá con las personas que no pudieron votar, Corvetto explicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales se hará cargo de la situación de aquellos ciudadanos que no lograron sufragar o ejercer sus funciones como miembros de mesa en los locales que resultaron afectados.

El organismo electoral iniciará los procedimientos administrativos necesarios para asegurar que las personas perjudicadas no sean objeto de sanciones ni tengan que pagar multas por no haber participado en la jornada.

La entidad tramitará las exenciones de penalidad tanto para electores como para miembros de mesa, al reconocer que la imposibilidad de participar se debió a un problema logístico ajeno a su voluntad.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Piero CorvettoMiembros de mesaperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

¿Elecciones 2026 se pueden volver a realizar? Las posibles salidas legales ante el cierre de locales de votación

La jornada electoral se vio empañada por el retraso en la entrega de material por parte de la ONPE, lo que dejó a miles de ciudadanos sin poder sufragar

¿Elecciones 2026 se pueden volver a realizar? Las posibles salidas legales ante el cierre de locales de votación

Elecciones 2026: Cómo ver el conteo de votos de la ONPE en vivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un link de acceso público para que los ciudadanos vean el progreso del conteo de votos

Elecciones 2026: Cómo ver el conteo de votos de la ONPE en vivo

Resultados ONPE EN VIVO: primer avance del conteo oficial y cifras de las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país, en medio de las polémicas por dejar a más de 63 mil peruanos sin votar. Ciudadanos pueden verificar actas en línea mientras continúa el procesamiento de votos a nivel nacional y en el extranjero

Resultados ONPE EN VIVO: primer avance del conteo oficial y cifras de las Elecciones 2026

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

Piero Corvetto tras escándalo de la ONPE y exclusión de 63.000 personas del voto: “Me someto a toda investigación”

A pesar de los incidentes, la ONPE logró instalar el 99,8% de las mesas de sufragio, señal+o el funcionario. Entablarán una denuncia penal contra la empresa de logística

Piero Corvetto tras escándalo de la ONPE y exclusión de 63.000 personas del voto: “Me someto a toda investigación”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto tras escándalo de la ONPE y exclusión de 63.000 personas del voto: “Me someto a toda investigación”

Piero Corvetto tras escándalo de la ONPE y exclusión de 63.000 personas del voto: “Me someto a toda investigación”

Carlos Álvarez: el cómico y candidato de País Para Todos que no pasaría la valla para convertirse en presidente del Perú

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

Cuatro candidatos se disputan la segunda vuelta contra Keiko Fujimori en empate técnico, según encuestas a boca de urna

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

Álvaro Paz de la Barra sorprendió con curioso outfit al votar y se vuelve tendencia en redes sociales

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

DEPORTES

Gonzalo Bueno cierra una gran semana en Campinas dentro del top 200: su ascenso en el ranking tras subcampeonato

Gonzalo Bueno cierra una gran semana en Campinas dentro del top 200: su ascenso en el ranking tras subcampeonato

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, aconseja a Mano Menezes replantear el cambio de sede de la selección peruana a Cusco: “Sirve muy poco”

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026