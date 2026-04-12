Perú elige a su nuevo presidente entre 35 candidatos en una de las elecciones más complejas de su historia

Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.

El Perú se prepara para una elección presidencial marcada por la dispersión y la desconfianza. Hoy domingo 12 de abril, más de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar y definir, entre 35 aspirantes, al próximo presidente o presidenta de la República, así como a los integrantes de un nuevo Congreso bicameral y representantes para el Parlamento Andino.

La complejidad de este proceso radica en la combinación de una oferta electoral sin precedentes, una crisis de representación agudizada por la inestabilidad reciente y la reintroducción del sistema bicameral. Por primera vez en más de tres décadas, los peruanos elegirán 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos, con la expectativa de renovar por completo el poder legislativo y el rumbo institucional del país.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la boleta de votación de este domingo será la más grande en la historia republicana, con más de 40 centímetros de largo y cinco columnas dedicadas a cada cargo.

La ONPE presentó los diseños definitivos de la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026 y una eventual Segunda Elección Presidencial.

En la última década, Perú ha tenido ocho presidentes en solo diez años, una cifra sin precedentes en la región, superando cualquier otro país de América Latina. Esta sucesión de mandatarios —cuatro destituidos por el Congreso, dos que renunciaron y otros dos que completaron mandatos de transición— refleja el deterioro del equilibrio de poderes y la institucionalidad política. La confianza ciudadana en el Congreso cayó al 5% de aprobación y en la presidencia al 3%, según el politólogo Fernando Tuesta y datos del Instituto de Estudios Peruanos.

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

¿Qué se vota en Perú? Congreso bicameral, Parlamento Andino y la mayor boleta electoral

Los peruanos no solo eligen presidente y vicepresidentes, sino que votarán por un nuevo Congreso bicameral, compuesto por 130 diputados y 60 senadores, restableciendo una estructura eliminada en 1992. Además, se seleccionarán cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino, órgano deliberante regional que promueve la integración entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El Congreso de Perú pasará a ser bicameral a partir de 2026. (Foto: Difusión)

La reforma busca fortalecer los contrapesos y evitar el abuso de la vacancia presidencial por incapacidad moral, figura constitucional utilizada recurrentemente en la última década y que ha minado la estabilidad del Ejecutivo. El constitucionalista Walter Gutiérrez considera que la incorporación del Senado podría ejercer mayor control sobre este mecanismo y devolver equilibrio al sistema.

Los locales de votación abrirán sus puertas de 7:00 a 17:00 horas. El voto es obligatorio hasta los 70 años y voluntario a partir de esa edad. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han habilitado plataformas digitales para consultar locales, mesas y listas oficiales de candidatos.

Una silueta de candidato presidencial se alza en el centro, mientras un público reflexivo lo observa con incertidumbre, con papeletas de votación y urnas de la ONPE de 2026 en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 35 candidatos: sus perfiles y propuestas

La oferta electoral incluye figuras tradicionales, outsiders televisivos, empresarios, exministros, militares y hasta prófugos de la justicia. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), candidata por cuarta vez e hija del expresidente Alberto Fujimori. Su campaña apela al legado de “orden y mano dura” de los años noventa y promete restablecer los “jueces sin rostro” para combatir el crimen y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Keiko Fujimori celebra con entusiasmo junto a sus partidarios el cierre de campaña de Fuerza Popular, luciendo sonriente y bailando en el evento.

Carlos Álvarez, comediante y presentador televisivo, irrumpió como outsider con el partido País Para Todos. De 62 años, ofrece la “pena de muerte” para sicarios, promesas de “mano de hierro” y un discurso anti-establishment. Su ascenso refleja el desencanto ciudadano y la búsqueda de alternativas fuera de la política tradicional.

Carlos Álvarez, candidato del partido Perú para todos, saluda a sus simpatizantes durante el cierre de su campaña para las Elecciones Perú 2026.

Rafael López Aliaga, empresario millonario y exalcalde de Lima, lidera Renovación Popular. Con 65 años, es miembro del Opus Dei, se autodefine como “gerente cristiano” y promete expulsar a migrantes irregulares, construir cárceles en la Amazonía y firmar tratados para que Estados Unidos capture criminales en territorio peruano.

Rafael López Aliaga se dirige a sus simpatizantes durante el cierre de campaña de Renovación Popular, preparando el camino hacia las Elecciones 2026.

Ricardo Belmont, empresario, periodista y exalcalde de Lima, es uno de los candidatos que, con 80 años, busca regresar a la política nacional tras haber ejercido como alcalde de la capital entre 1990 y 1995. Durante las últimas semanas, su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, ha incrementado su popularidad entre el electorado joven.

Ricardo Belmont, conocido político y candidato presidencial, participa en un acto de campaña de cara a las Elecciones Perú, donde se le ve sonriendo y tocándose la cabeza en medio de una multitud.

Otros aspirantes relevantes incluyen Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente Martín Vizcarra; Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto del dos veces mandatario Fernando Belaúnde Terry; Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), exministro y congresista castillista; y Vladimir Cerrón (Perú Libre), líder marxista y prófugo de la justicia.

La lista también incorpora empresarios como César Acuña (Alianza Para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú); exalcaldes como Álvaro Paz de la Barra y George Forsyth; y representantes militares como José Williams (Avanza País) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Ciudadanos peruanos observan con expresiones de duda una silueta genérica de un candidato y un cartel luminoso que anuncia 35 opciones presidenciales para las Elecciones 2026, mientras sostienen cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fragmentación y un electorado dividido

La fragmentación se refleja en la dispersión del voto: en la semana previa a los comicios, ningún candidato supera el 15% de preferencia y más del 40% del electorado se declara indeciso, según Ipsos y Datum Internacional. El descontento ciudadano alcanza niveles históricos, con el 90% de los peruanos manifestando poca o ninguna confianza en las instituciones (Latinobarómetro).

El politólogo Alberto Vergara sostiene que “el ánimo oscila entre la apatía y la resignación”, a lo que se suma la percepción de que “no hay candidatos que produzcan entusiasmo ni plataformas programáticamente sólidas”. La socióloga Lucía Nuevo agrega que la fragmentación y la falta de propuestas creíbles han generado una “desconexión total entre políticos y ciudadanos”.

En la historia reciente, la suma de los votos de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta en 2021 (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) representó solo un tercio del electorado, mientras los votos nulos y blancos superaron el total de ambos, según el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta.

Ciudadanos peruanos con cédulas electorales en mano muestran indecisión y reflexión ante una gran pantalla que exhibe los "Candidatos a la Presidencia" para las Elecciones Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inseguridad y crimen organizado: la principal preocupación de los peruanos

La inseguridad domina la agenda electoral. Los homicidios anuales pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión crecieron de 3.200 a más de 26.500 en el mismo periodo, según la Policía Nacional del Perú. El crimen organizado, con vínculos internacionales y control sobre sectores clave como la minería ilegal, ha desplazado a la corrupción como principal inquietud social.

Las propuestas de los candidatos de derecha —Fujimori, López Aliaga y Álvarez— coinciden en endurecer penas, reforzar el control fronterizo y retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, un análisis del portal peruano Ojo Público revela que solo 10 de los 35 candidatos han prometido la derogación de las leyes “pro-crimen”, mientras que 24 no las mencionan en sus plataformas. La mayoría de los aspirantes evita detallar planes concretos para reformar la policía, el sistema penitenciario o la judicatura.

Agentes de la policía peruana aseguran la escena donde un hombre fue encontrado muerto a balazos dentro de su vehículo en Callao. (Exitosa)

El voto joven y el desencanto generacional

Los menores de 30 años constituyen el 26% del padrón electoral y son clave para definir la elección. Sin embargo, predominan el desencanto y la falta de identificación con las candidaturas. En octubre de 2025, la generación Z protagonizó protestas que desembocaron en la destitución de Dina Boluarte, mostrando su capacidad de movilización frente a la desafección política. Para Elaine Ford, directora de la ONG Democracia Digital, los jóvenes peruanos están desencantados con los partidos tradicionales, pero no desinteresados de lo que ocurre en el país.

El 16% de los electores sigue indeciso y un 11% planea votar en blanco o nulo, según Ipsos. La falta de propuestas concretas y la percepción de corrupción y colusión con el crimen alejan al electorado más joven de las urnas y de los partidos.

Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

China y Estados Unidos atentos a las Elecciones de Perú

Perú se ha convertido en un eje estratégico para China, que desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial e invirtió más de USD 38.000 millones en el país entre 2000 y 2022, según el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. La inauguración del puerto de Chancay en 2024, operado por Cosco Shipping Ports, ha generado inquietud en Washington por su posible uso dual, comercial y militar.

El sector minero, vital para la economía peruana, es controlado en gran parte por empresas chinas, que producen el 25% del cobre y casi el 100% del hierro extraído en Perú. La minería ilegal, asociada al crimen organizado, mueve más dinero que el narcotráfico, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Los líderes Donald Trump y Xi Jinping aparecen superpuestos sobre el Puerto de Chancay en Perú, simbolizando la creciente tensión entre Estados Unidos y China por su control y potencial uso militar. (Composición: Infobae Perú)

La sólida disciplina monetaria y fiscal, reconocida por el Banco Central de Reserva y organismos internacionales, permitió mantener la inflación más baja de Latinoamérica y reservas internacionales equivalentes al 28% del PBI al cierre de 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ocho presidentes en diez años

Desde 2016, Perú registró la mayor inestabilidad presidencial de América Latina. Ocho presidentes se sucedieron en una década, cuando debieron ser solo dos:

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció tras acusaciones de corrupción vinculadas a Odebrecht.

Martín Vizcarra (2018-2020): Destituido por supuestos sobornos cuando era gobernador.

Manuel Merino (2020): Duró cinco días, renunció tras protestas masivas.

Francisco Sagasti (2020-2021): Gobierno de transición.

Pedro Castillo (2021-2022): Destituido tras intentar disolver el Congreso y enfrentar procesos judiciales.

Dina Boluarte (2022-2025): Removida tras escándalos y crisis social.

José Jerí (2025-2026): Renunció tras el “Chifagate”, escándalo de reuniones no declaradas con un empresario chino.

José María Balcázar (2026): Asume la presidencia como interino y entrega el mando al ganador de los comicios.

Son 8 presidentes de Perú que en 10 años han dejado el cargo por la causal de la vacancia presidencial tras ser incapacitados moralmente o renunciaron para no ser vacados del cargo

El abuso de la vacancia por incapacidad moral, figura constitucional utilizada desde el siglo XIX pero aplicada más veces en la última década que en los 200 años anteriores, es señalado por expertos como Walter Gutiérrez como causa central de la crisis política y la debilidad del Ejecutivo.

¿Qué puede cambiar tras el 12 de abril?

El desenlace de las elecciones de hoy domingo será clave para la estabilidad democrática y el rumbo económico de Perú y la región. La reforma bicameral es vista como un intento de frenar la inestabilidad institucional, pero la fragmentación partidaria, la falta de propuestas claras y la desconfianza masiva obligarán al nuevo gobierno y Congreso a reconstruir puentes con la ciudadanía.

El éxito de la transición dependerá de la capacidad de los actores políticos para restaurar la legitimidad del sistema democrático, responder a la inseguridad y gestionar los intereses estratégicos internacionales en un contexto de alta volatilidad.