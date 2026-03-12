¿Qué se vota en las Elecciones 2026? Guía completa para entender el proceso

ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)

Elecciones Generales en el Perú, un evento clave en el que más de 27 millones de peruanos decidirán el futuro político del país. Si es la primera vez que vas a votar, aquí te explicamos de manera sencilla qué cargos están en juego, cómo será el proceso y qué El domingo 12 de abril de 2026 se llevarán a cabo las, un evento clave en el que más de 27 millones de peruanos decidirán eldel país. Si es la primera vez que vas a votar, aquí te explicamos dequé cargos están en juego, cómo será el proceso y qué novedades trae este año.

¿Cuándo y cómo se realizarán las Elecciones Generales 2026?

La fecha oficial de las elecciones es el domingo 12 de abril de 2026. Las mesas de votación estarán abiertas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para votar solo necesitas tu DNI vigente, ya sea el azul convencional o el electrónico.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones 2026?

En estas elecciones, los peruanos elegirán a las siguientes autoridades:

Presidente y dos vicepresidentes de la República , que gobernarán por cinco años.

60 senadores y 130 diputados que conformarán el nuevo Congreso bicameral.

Representantes ante el Parlamento Andino.

La convocatoria oficial se realizó mediante el Decreto Supremo n° 039-2025-PCM.

JNE identifica más de 700 alertas de desinformación en proceso de las Elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué es el Congreso Bicameral y cómo se elige?

Una de las novedades de estas elecciones es el regreso del Congreso Bicameral. Esto significa que el Parlamento estará formado por dos cámaras: Senado y Cámara de Diputados.

Senado

Se eligen 60 senadores por cinco años.

30 senadores se elegirán en una sola circunscripción a nivel nacional.

Los otros 30 senadores se elegirán en 27 distritos electorales: uno por cada departamento, uno por Lima Provincias, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero. Lima Metropolitana elige 4 senadores.

Cámara de Diputados

Se eligen 130 diputados , también por cinco años.

Los diputados se eligen en 27 distritos electorales, que corresponden a los 24 departamentos, Lima Provincias, Callao y peruanos en el extranjero.

Congreso de la República del Perú inicia proceso formal para elegir al nuevo presidente tras censura. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué cargos cumplen senadores y diputados?

Diputados:

Aprobar proyectos de ley y enviar al Senado para revisión.

Interpelar y censurar ministros de Estado.

Decidir sobre la cuestión de confianza al gabinete.

Senadores:

Revisar, modificar o rechazar proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados.

Elegir y designar a altas autoridades como el defensor del pueblo, contralor y magistrados del Tribunal Constitucional.

¿Qué más elegimos? Representantes al Parlamento Andino

Además de autoridades nacionales, también se vota por los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Son 5 titulares y 10 suplentes, quienes también ocupan el cargo por cinco años.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

¿Cómo será la cédula de votación?

La ONPE informa que la cédula de sufragio tendrá cinco columnas, una por cada elección:

Presidente y vicepresidentes. Senadores a nivel nacional. Senadores a nivel regional. Diputados. Parlamento Andino.

En cada columna debes marcar con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del partido o candidato de tu preferencia. En algunos casos, puedes escribir uno o dos números para el voto preferencial, siempre del mismo partido.

¿Cómo votar por presidente y vicepresidentes?

En la primera columna de la cédula verás los símbolos de los partidos y, posiblemente, la foto del candidato presidencial. Debes marcar tu opción con una cruz o aspa dentro del recuadro.

¿Cómo votar por senadores?

Habrá dos columnas para senadores:

Senadores a nivel nacional: Marca el símbolo del partido o la foto del candidato. Puedes, si deseas, escribir también el número de tu candidato preferido, solo si pertenece al mismo partido.

Senadores a nivel regional: Aquí eliges al senador de tu distrito electoral (por ejemplo, tu departamento o, si vives en el extranjero, el distrito correspondiente). Marca tu opción y, si lo deseas, añade el número del candidato preferido del mismo partido.

Reniec confirma que un 70% de electores habilitados votará por primera vez por diputados y senadores. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto Andina)

¿Cómo votar por diputados?

Busca la columna correspondiente a diputados. Marca con una cruz o aspa el símbolo del partido de tu preferencia. Si lo deseas, puedes escribir uno o dos números para votar por candidatos específicos de ese partido.

¿Cómo votar por representantes al Parlamento Andino?

Marca el símbolo de tu partido preferido en la columna respectiva. Si lo deseas, puedes escribir uno o dos números para votar por candidatos preferidos de ese partido.

¿Qué documentos necesito para votar?

Podrás votar con tu DNI azul convencional o con el DNI electrónico, siempre que estén vigentes. Si tu DNI está vencido, deberás renovarlo antes del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). No es obligatorio cambiar tu DNI azul por el electrónico si el azul sigue vigente.

Un joven peruano realiza el trámite virtual para cambiar su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec, mostrando la facilidad y modernidad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si tengo el DNI amarillo (menor de edad)?

Si cumples 18 años antes del 12 de abril de 2026, deberás actualizar tu DNI de menor de edad (amarillo) por el de adulto antes del cierre del padrón.

¿Cómo sé si mi DNI está vigente?

La fecha de vencimiento está en la parte frontal del DNI, marcada en rojo, en la esquina superior derecha. Si tu DNI vence antes de las elecciones, renueva el documento en el Reniec.

¿Dónde capacitarme para votar correctamente?

Puedes capacitarte presencialmente en oficinas descentralizadas de la ONPE y en jornadas de capacitación el 29 de marzo y 5 de abril de 2026. También puedes acceder a la capacitación virtual en capacitate.onpe.gob.pe.

¿Qué debo tener en cuenta como votante primerizo?

Verifica que tu DNI esté vigente y con tus datos actualizados.

Consulta tu local de votación en la web de la ONPE antes del día de la elección.

Infórmate sobre los candidatos y partidos.

Llega temprano y sigue las indicaciones de los miembros de mesa.

Marca solo con cruz o aspa dentro del recuadro del partido o candidato de tu preferencia.

Si te equivocas o tienes dudas, pide ayuda a los miembros de mesa.

Entre las entidades que podrán continuar brindando atención presencial figuran los organismos del sistema electoral. Foto: ONPE

¿Dónde encuentro información oficial?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la entidad responsable de organizar y supervisar el proceso. Para más detalles, revisa su web oficial: onpe.gob.pe.

Las Elecciones Generales 2026 son una oportunidad para que cada peruano decida quiénes serán los próximos líderes del país. Infórmate, participa y haz que tu voto cuente.