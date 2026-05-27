Perú Deportes

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Tras la reciente eliminación de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026, el exarquero ‘crema’ lamentó la salida del volante ecuatoriano a finales del año pasado, quien terminó fichando por Alianza Lima

Guardar
Google icon
En medio del difícil momento de la 'U', el exarquero 'crema' lamentó que no hayan renovado al volante ecuatoriano. (Video: L1MAX)

La eliminación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 sigue generando repercusiones en el análisis deportivo. El exarquero ‘crema’ José Carvallo se refirió al complicado presente del club y, en medio de su evaluación, recordó la salida del volante Jairo Vélez, quien dejó la institución a finales del año pasado para continuar su carrera en Alianza Lima.

En el programa ‘L1 Radio’, el exguardameta, identificado con el cuadro ‘merengue’ tras varias temporadas como referente, puso sobre la mesa una conversación que sostuvo recientemente con el mediocampista ecuatoriano. A partir de ese diálogo, explicó cómo se dio su marcha del club y cuestionó, de forma indirecta, la gestión y planificación del plantel en la ‘U’.

PUBLICIDAD

“Lo entrevisté a Jairo Vélez el otro día y le pregunté: ¿Por qué te fuiste a Alianza? Él me dijo que se terminaba el año y nadie le dijo nada, nadie le llamó para renovarle. Terminó de titular, terminó muy bien y la ‘U’ no se pone las pilas, al jugador le traen una propuesta...”, relató Carvallo en el programa deportivo.

El exarquero de Universitario añadió que, desde la perspectiva de Vélez, la falta de comunicación con la dirigencia del club fue determinante para definir su futuro inmediato, en un contexto donde ya aparecían propuestas de otros equipos, principalmente del clásico rival.

PUBLICIDAD

“Yo obviamente lo entiendo, él mismo decía: ‘Yo no quería irme de vacaciones sin saber qué cosa iba a pasar’. Si la ‘U’ lo hacía firmar 15 días antes, la oferta (de Alianza) ni llegaba”, agregó Carvallo, quien dejó entrever que la decisión también estuvo marcada por el momento en que se presentó la oportunidad deportiva.

Jairo Vélez fue clave en el éxito de Alianza Lima en el Apertura 2026.
Jairo Vélez fue clave en el éxito de Alianza Lima en el Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Un recuerdo que aparece en medio del mal presente crema

Las declaraciones de Carvallo cobran relevancia porque llegan justo en un momento delicado para Universitario, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026 y cerrar su participación internacional de forma prematura. En ese contexto, el exarquero recordó una situación ya ocurrida en la planificación del plantel, pero que hoy vuelve a ser tema de análisis por el rendimiento general del equipo.

La mención a Vélez reabre el debate sobre cómo se manejaron algunas decisiones contractuales en la institución, especialmente en casos de jugadores que salieron sin mayores avances en la renovación pese a haber tenido continuidad y buen rendimiento en el tramo final de su etapa en Ate.

Eliminación internacional y golpe en la temporada

El presente deportivo de Universitario no solo se explica por lo ocurrido en la Copa Libertadores 2026, donde terminó último en su grupo y sin opciones de avanzar a octavos de final, sino también por un arranque de año irregular que condicionó sus aspiraciones.

El equipo ‘merengue’ no logró sostener la regularidad necesaria en la fase de grupos continental y cerró su participación con una campaña que lo dejó fuera de toda competencia internacional. La falta de resultados en momentos clave terminó marcando su eliminación anticipada.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

A nivel local, el panorama tampoco fue favorable. Universitario tuvo un rendimiento irregular en el Torneo Apertura 2026 y quedó fuera de la pelea por el trofeo varias fechas antes del final del campeonato. Esa falta de consistencia se reflejó en una campaña que no logró sostenerse en la parte alta de la tabla.

En medio de este contexto deportivo complicado, las palabras de Carvallo vuelven a instalar el foco no solo en el presente del equipo, sino también en decisiones del pasado reciente que hoy son observadas bajo otra perspectiva por la hinchada y el entorno del club.

Temas Relacionados

José CarvalloJairo VélezUniversitario de DeportesAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

El periodista Gustavo Peralta adelantó las acciones del técnico argentino luego del empate 0-0 ante Deportes Tolima en el estadio Monumental

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

La continuidad del delantero brasileño queda en la incertidumbre ante el posible fichaje del ‘Pirata’, quien se sumaría al cuadro ‘celeste’ con Pablo Lavandeira

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ igualaron sin goles frente Tolima en el estadio Monumental, y perdió la chance de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo internacional. Los fanáticos manifestaron su sentir al finalizar el encuentro

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

El entrenador argentino hizo un profundo análisis de su equipo luego de empatar ante Deportes Tolima y quedar fuera de todas las competiciones internacionales

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘imperial’ cierra en casa su participación en la Fase de Grupos. Tan solo necesita un triunfo para seguir en carrera, aunque busca uno categórico que garantice el acceso a octavos de final siempre y cuando surja una combinación favorable en la otra llave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

ENTRETENIMIENTO

Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

DEPORTES

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026