PCM pone en agenda medidas para transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

Luego de que representantes de gremios de transportistas anunciaran en conferencia de prensa que acatarán un paro indefinido desde el próximo 2 de junio al que se sumarían transportistas de carga e interprovinciales, la agenda oficial del Consejo de Ministros consideró como parte de sus temas del día la revisión de un proyecto de Decreto de Urgencia para atender las necesidades económicas del sector.

El documento oficial difundido por la PCM, el proyecto a revisar tiene que ver con “medidas extraordinarias en materia económica y financiera para transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del servicio de transporte público terrestre de mercancías en el territorio nacional”, una acción que sería parte del cumplimiento de un acta firmada en abril pasado a raíz de una reunión con transportistas.

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Como lo informó Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, las autoridades del Ejecutivo, representantes de la PCM, MTC, ATU, entre otras instituciones, firmaron un documento en el que se comprometían a brindar un apoyo económico a los transportistas para aliviar la carga económica generada por el incremento del precio del combustible.

Transportistas de carga pesada evalúan paro nacional “en un par de semanas” por alza de combustibles e inseguridad. (Foto: El Buho)

Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, indicó que los gremios habían pedido al Gobierno un subsidio temporal de S/ 4 por galóndurante 2 meses consecutivos. Según afirmó ante Canal N, ese punto quedó registrado en el acta de una de sus reuniones, pero hasta el momento no se ha cumplido.“A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, dijo.

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Diez describió el impacto del combustible como un problema operativo directo para el transporte de mercancías. “El costo operativo prácticamente se traduce en combustible. El transporte ya no puede aguantar más”, afirmó el representante en conferencia de prensa.

Crisis de inseguridad y menos conductores

Héctor Vargas, presidente de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, también indicó que uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la incidencia de crímenes vinculados a actos como extorsión y sicariato, lo que ha causado víctimas mortales, sino que varios conductores dejaron el país en busca de condiciones de trabajo más seguras.

La imagen compuesta muestra un individuo corriendo cerca de un autobús y un bus siniestrado en una calle, ilustrando los recientes ataques de extorsión al transporte público en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Ante Canal N, afirmó que desde 2024 las empresas registran una fuerte reducción de choferes a raíz de las amenazas y hechos de violencia que azotan a los trabajadores del transporte.

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Vargas describió el deterioro de la operación diaria con una cifra de capacidad utilizada. “Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, dijo.

Transporte interprovincial se suma a la protesta

Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, afirmó que incluso buses de transporte interprovincial de regiones como Cusco, Ica, Arequipa y Piura anunciaron que respaldarán el paro indefinido como parte del reclamo por el alza del combustible en todo el país, además de la inseguridad con la que convive el sector de tranporte.

“Se ha manifestado Cusco, se ha manifestado Ica, se ha manifestado Arequipa, se ha manifestado Piura. También se van a la huelga”, afirmó Ojeda en conversación con Panamericana. El vocero también indicó que, aunque en Lima el alza del precio del combustible grande, en provincias los costos de operación son aún más altos.

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