Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Durante entrevistas y actividades proselitistas, Fujimori ha adelantado iniciativas en materia de seguridad, minería, lucha contra la corrupción y servicios públicos, en el marco de su plan de gobierno “Perú con Orden”. REUTERS/Gerardo Marín

Keiko Fujimori, candidata favorita para las elecciones presidenciales en Perú, anunció su intención de expulsar a migrantes indocumentados, incrementar la atracción de inversiones estadounidenses y fortalecer alianzas con gobiernos conservadores de América Latina, según una entrevista concedida a la Agencia France Press (AFP) a pocas horas de la votación prevista para este domingo.

La aspirante presidencial detalló que, de asumir el cargo, propondrá una acción respaldada por las Fuerzas Armadas para “recuperar el orden” en los primeros 100 días de gestión, en respuesta al aumento de la criminalidad, según lo transmitido a AFP. En esa conversación, adelantó su estrategia de acercamiento a gobiernos de línea conservadora, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Además, Fujimori planteó la necesidad de solicitar al expresidente Donald Trump una “mayor participación” comercial de ese país con Perú, conforme expuso a AFP. Con ello, la candidata busca consolidar la “marea” derechista en la región y reforzar los vínculos con los principales aliados internacionales.

Propuestas de “mano dura” frente a la inseguridad

En paralelo a su anuncio sobre la expulsión de migrantes irregulares, la candidata presidencial Keiko Fujimori planteó durante la semana un paquete de medidas para enfrentar el avance del crimen organizado, entre ellas el retorno de los jueces sin rostro y la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su participación en los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata Keiko Fujimori adelantó parte de su estrategia para combatir la inseguridad ciudadana, centrada en medidas de “mano dura” y reformas en el sistema de justicia. REUTERS/Sebastian Castaneda

Según explicó, se trata de decisiones que forman parte de un cambio radical en la estrategia del Estado frente a la inseguridad. En esa línea, propuso un control más estricto de las fronteras, la recuperación del sistema penitenciario y la implementación de trabajo obligatorio para los internos.

Además, planteó reforzar el patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía, modernizar comisarías e implementar centros de videovigilancia conectados a nivel nacional. También anunció la creación de unidades especializadas contra la extorsión y el fortalecimiento de las unidades de flagrancia para agilizar los procesos judiciales.

Minería ilegal, cárceles y agenda social

Sobre la minería ilegal, la candidata advirtió que se trata de una actividad vinculada al crimen organizado y propuso una intervención integral, que incluye el control de insumos, rutas y puntos de comercialización, así como la fiscalización del uso de explosivos y sistemas de trazabilidad.

Minería ilegal en Perú. La expansión de esta actividad, especialmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios, ha sido vinculada al crimen organizado, la violencia y economías informales, convirtiéndose en uno de los principales desafíos de seguridad y gobernabilidad en el país. (Guadalupe Pardo/Foto compartida vía AP, archivo)

En ese contexto, sostuvo que en un eventual gobierno se promoverá la inversión minera como motor económico del país, priorizando el respeto al medio ambiente y la relación con las comunidades. “Hay que entender que el Perú es un país minero. La principal fuente de ingreso proviene de esta industria, por lo que tenemos que promoverla”, señaló en una reciente entrevista concedida a Andina TV.

Asimismo, indicó que la gestión de recursos hídricos deberá priorizar el consumo humano, seguido por la agricultura y la ganadería, ubicando a las actividades extractivas en un nivel posterior.

En el ámbito penitenciario, planteó la construcción de megapenales de máxima seguridad, la ampliación de infraestructura y el bloqueo de señales de telefonía móvil en las cárceles, además de esquemas de trabajo obligatorio para los internos.

Aquí tienes uno en línea con los anteriores: **Sistema penitenciario en Perú.** El hacinamiento, la limitada infraestructura y la persistencia de delitos coordinados desde el interior de las cárceles han puesto en evidencia la necesidad de reformas urgentes para recuperar el control y la seguridad en los penales del país. (Foto: Gob.pe)

En paralelo, anunció una estrategia anticorrupción basada en transparencia, uso de tecnología y la implementación de un “ejército de oficiales de cumplimiento” en entidades públicas. Según explicó, la propuesta busca reducir prácticas ilegales vinculadas a trámites burocráticos, donde suelen generarse actos de corrupción como el pago de coimas.

“Tenemos que enfrentar tanto la gran corrupción como la pequeña corrupción, aquella que afecta directamente a los ciudadanos”, afirmó.

Respecto a otros sectores, indicó que su plan incluye mejorar la infraestructura hospitalaria, garantizar el abastecimiento de medicamentos e impulsar la telemedicina. En educación, propuso modernizar colegios, fortalecer la formación docente e incorporar nuevamente cursos como educación cívica e inglés obligatorio.

En el agro, anunció la priorización de proyectos como Chavimochic, la construcción de mil reservorios anuales en zonas altoandinas y medidas de financiamiento y tecnificación para agricultores.