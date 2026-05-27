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El rating que logró el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides frente a ‘La Granja VIP’ y El Reventonazo de la Chola

La batalla del sábado dejó números claros: El Reventonazo lideró y el esperado reencuentro humorístico quedó lejos en sintonía.

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El rating que logró el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides frente a ‘La Granja VIP’ y El Reventonazo de la Chola.
El rating que logró el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides frente a ‘La Granja VIP’ y El Reventonazo de la Chola.

El regreso de Carlos Álvarez junto a Jorge Benavides no alcanzó para mover la aguja del sábado: ‘El Reventonazo de la Chola’ volvió a liderar el fin de semana con 10,5 puntos de rating.

El programa de humor JB Noticias consiguió (2,5), La Granja VIP (2,7) y Yo soy (4,8), de acuerdo con cifras difundidas por la prensa sobre la sintonía del sábado 23 de mayo.

Con esos números, la Chola Chabuca (Ernesto Pimentel) consolidó su liderazgo en el entretenimiento sabatino y aprovechó el cierre del programa para agradecer a la audiencia.

“Estoy muy agradecido con el público peruano por el amplio respaldo para el Reventonazo, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional”, declaró.

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La tabla del sábado: quién ganó y quién quedó atrás

La competencia del sábado por la noche tuvo varios focos de atención: el liderazgo histórico del programa de América Televisión, el desempeño sostenido de Yo soy en Latina y la expectativa por el regreso de un dúo asociado a la sátira televisiva: Carlos Álvarez y Jorge Benavides.

Sin embargo, la brecha fue amplia. El Reventonazo de la Chola marcó 10,5 y abrió distancia frente al resto. Por debajo, Yo soy se ubicó con 4,8 puntos. En la parte baja de la tabla quedaron dos formatos que venían generando conversación en redes: La Granja VIP con 2,7 y JB Noticias con 2,5.

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En términos de lectura televisiva, el dato es contundente: el regreso del humorista invitado generó expectativa mediática, pero no se tradujo en sintonía masiva para competirle al líder del sábado.

El factor “regreso”: Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez

El atractivo principal para Panamericana fue la reaparición de Carlos Álvarez junto a Jorge Benavides en JB Noticias, una dupla que marcó época en la televisión peruana y que volvió a encontrarse en pantalla con nuevas secuencias.

Álvarez había adelantado que participaría en dos sketches y que el contenido estaría “picante”, lo que elevó el interés. Benavides, por su parte, contó que revivieron un sketch clásico y que la grabación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado, un mensaje que apeló directo a la nostalgia.

Ese componente, sin embargo, chocó con una realidad: el sábado ya tiene un hábito de consumo instalado. En un horario dominado por un programa consolidado, la expectativa en redes no siempre se traduce en puntos de rating.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides vuelven a compartir pantalla en ‘JB Noticias’, generando entusiasmo por una posible nueva etapa juntos. Panamericana TV
Carlos Álvarez y Jorge Benavides vuelven a compartir pantalla en ‘JB Noticias’, generando entusiasmo por una posible nueva etapa juntos. Panamericana TV

‘La Granja VIP’ y ‘Yo soy’: cómo quedaron en la pelea

En la misma franja de competencia, La Granja VIP se mantuvo con 2,7 puntos, mientras Yo soy alcanzó 4,8. Los dos formatos, aunque diferentes, suelen pelear por públicos con rutinas definidas: el reality por el seguimiento de historias y conflictos; el programa de imitación por la competencia musical y el formato familiar.

Para el reality, el número evidencia una noche compleja frente a un líder con doble dígito. Para Yo soy, el 4,8 lo deja en un punto medio: por encima de la competencia directa de menor rendimiento, pero lejos de disputar la cima de la tabla.

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas. YouTube
Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas. YouTube

La respuesta de la Chola Chabuca: agradecimiento y agenda del programa

Tras conocer el resultado, la Chola Chabuca agradeció al público y reforzó la idea de continuidad: “Una semana más” en el primer lugar y “entretenimiento a las familias” como promesa de valor.

En el último programa, El Reventonazo también incluyó contenidos que suelen empujar la conversación del sábado: un homenaje al recordado ‘Makuko’ Gallardo en la secuencia “Leyendas”, una celebración por el Día del Payaso Peruano y un anuncio comercial que ya forma parte de la identidad del espacio: la preventa del circo.

El circo 2026 de la Chola Chabuca: fecha, show y un invitado

En la misma emisión, se anunció que la temporada 2026 del circo comenzará el 16 de julio en Plaza Norte. La Chola Chabuca presentará el espectáculo Un principito en el circo de la Chola Chabuca y se confirmó la participación de Edgar Vivar.

El anuncio no solo funciona como promoción: también es una extensión de marca. El programa de televisión se convierte en vitrina para un producto en vivo, mientras la cifra de rating opera como argumento de confianza comercial.

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