Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

Parlamentaria de Fuerza Popular no soportó las críticas. | Fotocomposición: Infobae Perú / Congreso

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la congresista fujimorista Rosangella Barbarán vulneró la neutralidad electoral con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

Con la ratificación por parte del JNE, ahora se comunicará oficialmente la infracción cometida por Barbarán al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Congreso para que “actúen conforme a sus atribuciones”.

La infracción cometida consiste en en que en las cuentas de Facebook e Instagram de la parlamentaria invocó su condición de congresista y simultáneamente promovió su candidatura a la Cámara de Diputados.

JNE confirma infracción de Rosangella Barbarán

En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 determinó que Barbarán “quebrantó el principio-deber de neutralidad en periodo electoral” por “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

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En su apelación, la fujimorista alegó que no se había configurado la infracción. No obstante, el JNE aseveró que “difunde publicaciones en las que favorece directamente a su candidatura y a la organización política Fuerza Popular durante el periodo electoral”.

“Se puede concluir que la señora recurrente, en su condición de funcionaria pública, vulneró el principio de neutralidad en un contexto en el cual ya se encontraba convocado el proceso electoral de las EG 2026, toda vez que, en este caso, realizó la exhibición del símbolo de una organización política inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, la cual participa en dicho proceso electoral”, se lee en la resolución.

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Barbarán también alegó que no tuvo intención de favorecer a Fuerza Popular. No obstante, el JNE no acepta este argumento por el simple hecho de que el Reglamento no prevé si el investigado tuvo intención o no, sino que se limita a enumerar los actos prohibidos durante periodo electoral.

“En el presente caso, la conducta atribuida a la señora recurrente –consistente en la difusión sistemática de propaganda electoral a través de una cuenta asociada a la investidura del congresista– encuadra de manera directa en el supuesto normativo descrito, sin necesidad de acudir a interpretaciones extensivas o analógicas, por lo que no se advierte vulneración alguna del principio de tipicidad”, sostiene el JNE.

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Por ello, el tribunal electoral dice confirmar la decisión del JEE Lima Centro 1 y disponer que se proceda con el trámite, es decir, que se remita el expediente al Ministerio Público, la Contraloría y el Congreso para que actúen según sus atribuciones.

Rosangella<b> </b>Barbarán en el debate

Rosangella Barbarán representó a Fuerza Popular en el bloque de Juventud y Deporte del debate técnico organizado por el JNE el 24 de mayo. Frente a Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, defendió la modernización de la educación técnica, la ampliación de Beca 18 con 20 mil nuevos beneficiarios, capital semilla para emprendedores y tres años de impuesto cero para nuevos negocios. También propuso los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL) y que la SENAJU pase a la PCM. En uno de los momentos más comentados, acusó al fiscal José Domingo Pérez de haber ordenado matar a los animales del expresidente PPK.

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Al término del encuentro, Barbarán se acercó a Zunini fuera de cámaras para reclamarle por las llamadas “leyes pro crimen”. Según el propio Zunini, ella cuestionó que se señalara a Roberto Sánchez como votante de esas normas. Él le explicó el contexto de la ley sobre explosivos en minería artesanal y le dijo entre risas que Fuerza Popular “defiende la ley pro crimen”. Barbarán, según Zunini, respondió “sí, la defendemos”, tras lo cual él se retiró. “Creo que terminando el debate se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”, afirmó Zunini después.