Menor de 14 años en banda de extorsionadores del Callao: Fue detenido cinco veces en menos de un año

Una organización criminal del Callao ha incorporado a menores de edad en actividades de extorsión y homicidio, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP). Un adolescente de solo 14 años fue intervenido por quinta vez en menos de doce meses por su presunta participación en delitos graves.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cinco integrantes de la banda 'Los Calacos Nueva Generación’. Entre ellos figuran cuatro menores de edad y un adulto de 54 años señalado, quien sería el facilitador logístico de los adolescentes. El grupo operaba en el Callao, donde cometía extorsiones, robos agravados y homicidios.

menor detenido cinco veces en menos de un año: Juzgado ordena su internamiento| Foto: ATV

Reclutamiento de menores y modus operandi

Según explicó el general Marco Conde, jefe de la región policial Callao, los menores extorsionaban a comerciantes y empresarios a través de mensajes y videos intimidatorios. En las grabaciones, exhibían armas de fuego para presionar a las víctimas.

“Intimidan enviando videos con armas de fuego, rastrillando, para que las personas accedan al pago extorsivo. Si no lo hacen, pueden llegar a disparar o asesinar”, señaló el general.

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Un elemento simbólico del grupo es el símbolo del dólar tatuado en el dedo índice derecho de los adolescentes, al que ellos denominan “dedo gatillero”. Este detalle, según la policía, representa su vínculo con las armas y el dinero obtenido a través de la violencia.

Entre los casos investigados se encuentra el asesinato de Luz Angélica López, una enfermera del hospital Carrión. La víctima fue atacada el 19 de marzo frente a su vivienda, después de que la banda irrumpiera en el lugar para utilizarlo como centro de operaciones.

Policía interviene a cuatro menores y un adulto vinculados a banda criminal en el Callao | ATV

Acciones policiales y judiciales

Las autoridades reportan que, tras múltiples intervenciones, el menor fue capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio de una mujer el 24 de marzo, cuando la víctima intentó impedir la ocupación de su predio.

Pese a la gravedad de los hechos, Juanca fue liberado poco después. No obstante, el Juzgado de Familia emitió recientemente una orden de internamiento para el adolescente, quien será trasladado a un centro de diagnóstico y rehabilitación en Lima.

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En el operativo más reciente, la policía intervino a los cuatro menores y al adulto identificado como Javier Bolívar Reaño. Durante la operación, los agentes decomisaron una pistola y un subfusil mini Uzi abastecido con once municiones. El mayor de edad sería el responsable de proporcionar un espacio utilizado como “búnker” para la planificación de los delitos.

La Policía Nacional del Perú continúa las investigaciones para determinar si las armas incautadas han sido utilizadas en otros hechos delictivos. “Estamos esperando las pericias correspondientes de las armas para determinar en qué otros eventos criminales han sido empleadas”, indicó el general Conde durante la presentación de los detenidos.

Según el información policial, la banda Los Calacos Nueva Generación funciona como una facción de la organización Los Galagos, integrada principalmente por adultos. La policía ha identificado que los menores reclutados participan activamente en delitos de sicariato, homicidio y extorsión, recibiendo instrucción y protección de miembros adultos.

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