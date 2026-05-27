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Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario y reveló si volverá para el Torneo Clausura 2026: “Me llamaron para preguntar sobre mi condición”

El chileno se refirió a su posible vuelta a Ate para el segundo semestre tras acercamiento de la directiva. Fue contundente en marcar su postura ante la oferta de la ‘U’

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Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario
Rodrigo Ureña confirmó contacto con Universitario

La eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores 2026 ha acelerado los planes de reestructuración en el plantel. Héctor Cúper confirmó que el club proyecta cambios de cara a la segunda mitad del año, con el objetivo de potenciar al equipo para la disputa del título nacional.

Entre las medidas en análisis, la directiva evalúa la llegada de refuerzos. Uno de los nombres con mayor repercusión es el posible retorno de Rodrigo Ureña. El mediocampista chileno, actualmente en Millonarios FC, ha sido contactado por la institución crema para reforzar el grupo en el Torneo Clausura 2026.

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Según el periodista Gustavo Peralta, el propio Ureña habría manifestado apertura a escuchar propuestas de Universitario. La dirigencia apuesta a que la incorporación de nuevos valores eleve el nivel competitivo y fortalezca la aspiración de alcanzar el campeonato local en la segunda parte de la temporada.

Detalles del acercamiento de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes. YouTube

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su regreso a Universitario?

Tras la eliminación de Millonarios FC de la Copa Sudamericana 2026, Rodrigo Ureña se refirió sobre su continuidad en el club colombiano. También confirmó acercamiento de Universitario de Deportes y reveló si volverá a Ate para el Torneo Clausura 2026.

“Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. Bueno, primero que todo, yo no he hablado con Ariel Michaloutsos (director deportivo), que fue la persona que a mí me trae del club, el cual él me diga: “Mira, tengo una oferta formal de acá, una oferta formal de acá”. La verdad que él a mí no me dijo nada más que lo mismo que me estás diciendo tú. Sé por qué lado vienen las cosas, por el tema de Universitario de Deportes, puntualmente; es cierto. Es un tema netamente puntual. Como te digo, no he tenido ninguna conversación con Ariel. Simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y obviamente les dije que tenía contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso“, disparó el chileno en zona mixta.

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El volante chileno se refirió a su posible regreso a la 'U' para el Torneo Clausura 2026. (Alex Crema)

La dura eliminación de Millonarios FC de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos

La derrota de Millonarios por 2-1 ante O’Higgins en Bogotá dejó al conjunto colombiano fuera de la Copa Sudamericana. En la última fecha del Grupo C, los chilenos sorprendieron en el estadio El Campín al asegurar la victoria y arrebatar el cupo al playoff a los locales.

El primer gol llegó temprano, cuando Yáñez aprovechó un centro de Francisco González y definió de primera, superando la marca de Sebastián Viveros del Castillo. Más adelante, Robledo amplió la ventaja de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado nuevamente por González, silenciando a la afición bogotana.

Millonarios, dirigido por Fabián Bustos, reaccionó en la segunda mitad. Al minuto 54, Contreras descontó tras una jugada de Jorge Cabezas Hurtado, pero el empate nunca llegó. El chileno Rodrigo Ureña disputó todo el encuentro.

En el grupo,Sao Paulolideró con 12 puntos, seguido por O’Higgins con 10, Millonarios con ocho y Boston River con tres.

El portero del "Embajador" será una dura baja para el remate final de la Liga BetPlay en el equipo dirigido por Fabián Bustos-crédito Lina Gasca/Colprensa
El portero del "Embajador" será una dura baja para el remate final de la Liga BetPlay en el equipo dirigido por Fabián Bustos-crédito Lina Gasca/Colprensa

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