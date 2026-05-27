Perú

Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación: “No voy a dormir con Samahara”

Salsero reclamó que Samahara Lobatón también debía ser castigada, se negó a cumplir la regla y la conductora pidió respeto: “¿Me permites continuar?”

Guardar
Google icon

Paul Michael protagonizó un tenso momento con Ethel Pozo en La Granja VIP tras ser sancionado por incumplir la regla de dormir en la suite del capataz. El salsero insistió en que Samahara también debía recibir castigo y advirtió que no dormiría ahí “ni un día”, lo que llevó a producción a evaluar una posible nominación.

Un cruce tenso entre Paul Michael y Ethel Pozo marcó la gala del 26 de mayo de ‘La Granja VIP’, luego de que producción anunciara una sanción contra el salsero por no dormir en la suite del capataz con Samahara Lobatón, quien ganó el reto para ser capataz y lo seleccionó para acompañarla.

El reclamo escaló en vivo, con interrupciones, cuestionamientos por un supuesto trato desigual y una advertencia de posible nominación.

La discusión se activó cuando Ethel comunicó el motivo del castigo. “Has incumplido la regla de dormir y vas a tener una sanción”, le dijo a Paul. Él respondió de inmediato con una crítica que apuntó a Samahara: “Pero entonces Samara también debería tener sanción”.

PUBLICIDAD

El origen del conflicto: la suite del capataz y la regla que detonó la sanción

Según lo expuesto en el programa, Samahara Lobatón ganó el reto y consiguió el carga de capataz y escogió a Paul Michael para que la acompañe en la suite. Sin embargo, él no durmió ahí, lo que llevó a producción a tomar una medida disciplinaria.

Paul insistió en que no había coherencia en sancionarlo solo a él si, en su versión, Samahara tampoco habría cumplido con dormir en la suite en días previos. “¿Pero todos los días?”, cuestionó cuando Ethel le explicó que Samahara estaba cumpliendo guardia por Guaira. La conductora replicó: “Ayer ha sido su primer día de capataz”.

PUBLICIDAD

Paul no retrocedió y sostuvo que el tema venía desde antes. “No, fíjense, el veinticuatro siete y todos los días no durmió allí, ella durmió afuera”, lanzó, mientras se sumaban voces de otros participantes en el set.

Paul Michael discutió en vivo con Ethel Pozo tras la sanción impuesta por producción en La Granja VIP. YouTube
Paul Michael discutió en vivo con Ethel Pozo tras la sanción impuesta por producción en La Granja VIP. YouTube

La discusión en vivo: “Estoy hablando contigo” y el freno de Ethel

El intercambio se volvió más áspero cuando Pamela intervino desde el grupo de los Reales y Ethel buscó retomar el control del diálogo. “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul”, dijo.

Paul volvió a su punto de fondo: el supuesto favoritismo. “¿Por qué cuando es Samahara, Paul Michael tiene que pagar o cualquier otro granjero?”, reclamó. Ethel cortó: “Paul Michael, estoy hablando contigo”.

“Sí”, respondió él, pero insistió: “Ya, ¿pero por qué yo?”. Ethel le devolvió el argumento de producción: “Porque tú… tenías que dormir ayer como primera noche”.

Paul subió el tono y dejó una frase que cambió el curso de la gala: “Pero no voy a dormir ni hoy, ni un día de la semana voy a dormir ahí. Ni un día voy a dormir ahí”. Ethel contestó sin rodeos: “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar”.

La producción advirtió que evaluaría enviar a Paul Michael a placa si insistía en incumplir la regla. YouTube
La producción advirtió que evaluaría enviar a Paul Michael a placa si insistía en incumplir la regla. YouTube

“¿Me permites continuar como conductora?”: el momento que expuso la tensión

Con Paul interrumpiendo y cuestionando, Ethel mostró incomodidad y pidió espacio para continuar con la conducción. “¿Me permites continuar como conductora o no?”, preguntó en vivo.

Paul respondió con una frase dirigida al público: “Ahí está, gente, para que vean. Míren”. Ethel repitió: “¿Me permites continuar?”. Tras varios segundos, él cedió: “Sí, sí, sí. Sí, continúa”.

Ethel cerró ese tramo con una frase que funcionó como llamado de atención: “¿Sí? Okey. Así demostramos nuestra educación”.

Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación. YouTube
Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación. YouTube

La sanción anunciada: sin voto en el careo y cambio de acompañante

Ethel detalló el castigo definido por producción: “El día de hoy, como castigo por no haber dormido la primera noche que se te escogió para compartir la suite del capataz, producción ha decidido que el día de mañana en el careo no tendrás voto. Pierdes la opción al voto”.

Luego aclaró un punto: no se obligará a Paul a dormir con Samahara. “Por supuesto, no te vamos a obligar a dormir donde tú no quieres con Samahara. Tienes que escoger a otra persona, entonces”, dijo, explicando que Paul tomaría el lugar de quien sea elegido.

Samahara decidió rápido: “A Paty Lorena”. Ethel repitió para formalizarlo: “A Paty Lorena”.

“Igual no voy a dormir allá”: la amenaza que llevó a la advertencia de placa

Cuando parecía que el tema quedaba cerrado, Paul volvió a encender la discusión. “Igual no voy a dormir allá, por si acaso”, lanzó. Ethel reaccionó: “¿Perdón?”.

Paul insistió: “No voy a dormir allá tampoco, voy a dormir acá”. Ethel, ya en un tono más serio, planteó una consecuencia mayor: “Entonces, voy a pedir a la producción que analice si es que vas a placa nominado”.

La advertencia surtió efecto inmediato. Paul cambió de postura en segundos: “Ya, entonces sí voy a dormir allá”. Ethel respondió: “Pero analizaremos. Perdóname, pero…”, dejando la idea de que el tema no quedaba del todo cerrado.

El reclamo del equipo: “Ya estamos hartos”, dijo Diego

El clima del set se tensó aún más cuando Diego Chávarri intervino para apoyar la molestia del grupo. “Ethel discúlpame que me meta. Le dan la opción de sacar un peón… la única peón es Paty Lorena. Mejor que se acabe el juego y se lo den de una vez. Ya estamos hartos ya”, expresó.

Su intervención resumió lo que, según se vio en vivo, era una molestia colectiva: no solo por la sanción, sino por cómo las reglas y las decisiones del capataz reordenan la convivencia y dejan a algunos participantes sintiendo que “siempre” se repite la misma dinámica.

Con la sanción ya anunciada, el episodio dejó dos efectos inmediatos: Paul perdió el voto en el careo y producción quedó con la puerta abierta para evaluar medidas más duras si vuelve a incumplir. En un reality, ese tipo de tensión no se apaga en una gala: se arrastra a la convivencia del día siguiente.

Temas Relacionados

Paul MichaelEthel PozoLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

El comentarista deportivo destacó a Héctor Cúper por aceptar la responsabilidad y lo comparó con el administrador de la ‘U’ luego de quedar fuera de la Copa Libertadores 2026

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

Precio del dólar al alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 27 de mayo

Dólar ahora sube. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar al alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 27 de mayo

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Tras la reciente eliminación de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026, el exarquero ‘crema’ lamentó la salida del volante ecuatoriano a finales del año pasado, quien terminó fichando por Alianza Lima

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

El periodista Gustavo Peralta adelantó las acciones del técnico argentino luego del empate 0-0 ante Deportes Tolima en el estadio Monumental

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

ENTRETENIMIENTO

Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

DEPORTES

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

José Carvallo recordó la salida de Jairo Vélez en medio del duro presente de Universitario: “Nadie le llamó para renovarle”

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026