Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación: “No voy a dormir con Samahara”

Paul Michael protagonizó un tenso momento con Ethel Pozo en La Granja VIP tras ser sancionado por incumplir la regla de dormir en la suite del capataz. El salsero insistió en que Samahara también debía recibir castigo y advirtió que no dormiría ahí “ni un día”, lo que llevó a producción a evaluar una posible nominación.

Un cruce tenso entre Paul Michael y Ethel Pozo marcó la gala del 26 de mayo de ‘La Granja VIP’, luego de que producción anunciara una sanción contra el salsero por no dormir en la suite del capataz con Samahara Lobatón, quien ganó el reto para ser capataz y lo seleccionó para acompañarla.

El reclamo escaló en vivo, con interrupciones, cuestionamientos por un supuesto trato desigual y una advertencia de posible nominación.

La discusión se activó cuando Ethel comunicó el motivo del castigo. “Has incumplido la regla de dormir y vas a tener una sanción”, le dijo a Paul. Él respondió de inmediato con una crítica que apuntó a Samahara: “Pero entonces Samara también debería tener sanción”.

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El origen del conflicto: la suite del capataz y la regla que detonó la sanción

Según lo expuesto en el programa, Samahara Lobatón ganó el reto y consiguió el carga de capataz y escogió a Paul Michael para que la acompañe en la suite. Sin embargo, él no durmió ahí, lo que llevó a producción a tomar una medida disciplinaria.

Paul insistió en que no había coherencia en sancionarlo solo a él si, en su versión, Samahara tampoco habría cumplido con dormir en la suite en días previos. “¿Pero todos los días?”, cuestionó cuando Ethel le explicó que Samahara estaba cumpliendo guardia por Guaira. La conductora replicó: “Ayer ha sido su primer día de capataz”.

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Paul no retrocedió y sostuvo que el tema venía desde antes. “No, fíjense, el veinticuatro siete y todos los días no durmió allí, ella durmió afuera”, lanzó, mientras se sumaban voces de otros participantes en el set.

Paul Michael discutió en vivo con Ethel Pozo tras la sanción impuesta por producción en La Granja VIP. YouTube

La discusión en vivo: “Estoy hablando contigo” y el freno de Ethel

El intercambio se volvió más áspero cuando Pamela intervino desde el grupo de los Reales y Ethel buscó retomar el control del diálogo. “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul”, dijo.

Paul volvió a su punto de fondo: el supuesto favoritismo. “¿Por qué cuando es Samahara, Paul Michael tiene que pagar o cualquier otro granjero?”, reclamó. Ethel cortó: “Paul Michael, estoy hablando contigo”.

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“Sí”, respondió él, pero insistió: “Ya, ¿pero por qué yo?”. Ethel le devolvió el argumento de producción: “Porque tú… tenías que dormir ayer como primera noche”.

Paul subió el tono y dejó una frase que cambió el curso de la gala: “Pero no voy a dormir ni hoy, ni un día de la semana voy a dormir ahí. Ni un día voy a dormir ahí”. Ethel contestó sin rodeos: “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar”.

La producción advirtió que evaluaría enviar a Paul Michael a placa si insistía en incumplir la regla. YouTube

“¿Me permites continuar como conductora?”: el momento que expuso la tensión

Con Paul interrumpiendo y cuestionando, Ethel mostró incomodidad y pidió espacio para continuar con la conducción. “¿Me permites continuar como conductora o no?”, preguntó en vivo.

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Paul respondió con una frase dirigida al público: “Ahí está, gente, para que vean. Míren”. Ethel repitió: “¿Me permites continuar?”. Tras varios segundos, él cedió: “Sí, sí, sí. Sí, continúa”.

Ethel cerró ese tramo con una frase que funcionó como llamado de atención: “¿Sí? Okey. Así demostramos nuestra educación”.

Paul Michael discute con Ethel Pozo por castigo en ‘La Granja VIP’ y producción evalúa nominación. YouTube

La sanción anunciada: sin voto en el careo y cambio de acompañante

Ethel detalló el castigo definido por producción: “El día de hoy, como castigo por no haber dormido la primera noche que se te escogió para compartir la suite del capataz, producción ha decidido que el día de mañana en el careo no tendrás voto. Pierdes la opción al voto”.

Luego aclaró un punto: no se obligará a Paul a dormir con Samahara. “Por supuesto, no te vamos a obligar a dormir donde tú no quieres con Samahara. Tienes que escoger a otra persona, entonces”, dijo, explicando que Paul tomaría el lugar de quien sea elegido.

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Samahara decidió rápido: “A Paty Lorena”. Ethel repitió para formalizarlo: “A Paty Lorena”.

“Igual no voy a dormir allá”: la amenaza que llevó a la advertencia de placa

Cuando parecía que el tema quedaba cerrado, Paul volvió a encender la discusión. “Igual no voy a dormir allá, por si acaso”, lanzó. Ethel reaccionó: “¿Perdón?”.

Paul insistió: “No voy a dormir allá tampoco, voy a dormir acá”. Ethel, ya en un tono más serio, planteó una consecuencia mayor: “Entonces, voy a pedir a la producción que analice si es que vas a placa nominado”.

La advertencia surtió efecto inmediato. Paul cambió de postura en segundos: “Ya, entonces sí voy a dormir allá”. Ethel respondió: “Pero analizaremos. Perdóname, pero…”, dejando la idea de que el tema no quedaba del todo cerrado.

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El reclamo del equipo: “Ya estamos hartos”, dijo Diego

El clima del set se tensó aún más cuando Diego Chávarri intervino para apoyar la molestia del grupo. “Ethel discúlpame que me meta. Le dan la opción de sacar un peón… la única peón es Paty Lorena. Mejor que se acabe el juego y se lo den de una vez. Ya estamos hartos ya”, expresó.

Su intervención resumió lo que, según se vio en vivo, era una molestia colectiva: no solo por la sanción, sino por cómo las reglas y las decisiones del capataz reordenan la convivencia y dejan a algunos participantes sintiendo que “siempre” se repite la misma dinámica.

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Con la sanción ya anunciada, el episodio dejó dos efectos inmediatos: Paul perdió el voto en el careo y producción quedó con la puerta abierta para evaluar medidas más duras si vuelve a incumplir. En un reality, ese tipo de tensión no se apaga en una gala: se arrastra a la convivencia del día siguiente.