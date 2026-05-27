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Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que la Fiscalía lo investigó durante once años pese a haber entregado miles de documentos y cuestionó que siga siendo el único procesado por lavado de activos en el caso Cócteles

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Mark Vito desconcierta al público con reacción inesperada. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Mark Vito desconcierta al público con reacción inesperada. Composición Infobae / Carol Ruiz.

A dos días de la audiencia judicial que podría definir si continúa afrontando un proceso por presunto lavado de activos en el caso Cócteles, Mark Vito Villanella reapareció en una transmisión en vivo de TikTok para defender públicamente la supuesta legalidad de su empresa inmobiliaria y denunciar lo que considera una persecución injusta por parte del Ministerio Público.

El también influencer decidió dejar momentáneamente de lado el personaje humorístico que suele mostrar en redes sociales y apareció rodeado de documentos, correos, contratos y fotografías que, según explicó, demostrarían que sí realizó actividades inmobiliarias formales durante los años en que fue investigado por la Fiscalía.

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La transmisión se realizó en medio de la expectativa por la audiencia programada para este jueves en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, donde se evaluará si existen fundamentos para que continúe procesado dentro del caso Cócteles, investigación que durante años involucró a la cúpula de Fuerza Popular y a la lideresa del partido, Keiko Fujimori.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.
Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

El único acusado

Mark Vito es actualmente el único acusado que sigue afrontando cargos en este proceso, luego de que en enero de este año el Poder Judicial archivara definitivamente las acusaciones contra Fujimori y otros dirigentes del partido naranja, en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

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En ese contexto, el ciudadano estadounidense cuestionó duramente que su caso continúe abierto pese a que, según afirmó, entregó abundante documentación para acreditar que sus ingresos provenían de operaciones inmobiliarias reales y no de actividades ilícitas.

¿Qué hago para que no me investiguen?”, expresó durante el live. “Primero me investigaron porque supuestamente no tenía ingresos. Luego, cuando demostré que sí tenía ingresos, me investigaron por tener ganancias. Después, cuando tuve pérdidas por culpa de la investigación, también me investigaron por las pérdidas”.

Mark Vito asegura que presentó pruebas a Fiscalía para demostrar que su empresa era legal

Durante la transmisión, Mark Vito explicó que creó su empresa inmobiliaria trabajando simultáneamente en varios empleos y que logró consolidar una cartera de clientes antes de verse involucrado en el caso. “Trabajaba durante el día, durante la noche y fines de semana. Todo lo construí con esfuerzo”, señaló. “Mi empresa fue mi tercer bebé”.

Sin embargo, aseguró que las investigaciones fiscales afectaron gravemente su actividad económica debido a que clientes y empresas dejaron de trabajar con él tras ser citados por las autoridades. “Han ordenado judicialmente que no podía hablar con mis clientes. Nadie quería trabajar conmigo. Nadie quería contratar a alguien investigado”, afirmó.

El exesposo de Keiko Fujimori sostuvo además que entregó correos electrónicos, registros públicos, contratos, fotografías, testimonios y documentación tributaria para demostrar que sus operaciones inmobiliarias fueron legítimas. “Todo está sustentado”, manifestó mientras mostraba carpetas con documentos. “Tengo firmas, registros de visitas, escrituras públicas y correos. Ya no sé qué más quieren de mí”.

Mark Vito es un personaje recurrente de los principales programas de televisión. Captura/América TV
Mark Vito es un personaje recurrente de los principales programas de televisión. Captura/América TV

Uno de los puntos que más cuestionó durante la transmisión fue que la Fiscalía, según indicó, abrió una nueva investigación relacionada con las pérdidas económicas que sufrió tras el primer proceso. “En la historia del Perú, ¿existe otro caso de lavado de activos por pérdidas?”, preguntó. “El lavado de activos implica dinero ilícito. Entonces, ¿cómo me investigan si estaba perdiendo dinero?”.

Mark Vito también afirmó que el impacto de las investigaciones trascendió el ámbito judicial y afectó directamente su vida cotidiana. Según contó, recibió constantes requerimientos fiscales y tuvo que responder durante años a nuevas solicitudes de información. “Vivía con miedo”, expresó. “Llegaban notificaciones, pedidos de documentos y más investigaciones. Era vivir en terror día tras día”.

El influencer sostuvo que su permanencia dentro del caso respondería a intereses políticos y aseguró sentirse utilizado dentro de una disputa que, según dijo, no le corresponde. “Me están utilizando por temas políticos”, declaró. “Yo no soy político. Nunca he sido político. Soy daño colateral”.

Además, cuestionó que mientras otros investigados fueron excluidos del proceso tras el fallo del Tribunal Constitucional, él continúe afrontando una eventual etapa de juicio oral. “Si pierdo este jueves, voy a ir a juicio dos o tres años más por algo que no me corresponde”, señaló. “Va a ser un circo”.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Composición Infobae / Carol Ruiz.

“Quiero vivir en paz”

Durante gran parte de la transmisión, Mark insistió en que no abandonó el país ni evitó colaborar con las autoridades. Por el contrario, aseguró haber estado siempre dispuesto a responder ante la justicia. “Aquí estoy. Nunca me fui”, comentó. “Siempre di la cara”.

También pidió a sus seguidores compartir el video que publicó mostrando fotografías y pruebas de sus actividades inmobiliarias, pues considera que muchas personas han recibido información equivocada sobre él durante estos años. “No culpo a la gente porque les mintieron”, indicó. “Dicen que mi empresa era fantasma, pero todo está documentado”.

Finalmente, el exempresario expresó su esperanza de que la audiencia judicial programada para este jueves marque el cierre definitivo de una etapa que —según afirma— afectó profundamente su vida personal y profesional. “Solo quiero vivir mi vida en paz”, concluyó.

Un hombre de mediana edad, Mark Vito, con camisa azul claro, se toca la frente con la mano derecha. Se aprecian lágrimas en su ojo izquierdo. La luz es tenue.
Mark Vito es fotografiado con lágrimas en los ojos mientras comparte su experiencia sobre los momentos más difíciles de su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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