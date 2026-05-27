Jota Benz volvió a Esto es Guerra y le lanzó duro comentario al programa de Jazmín Pinedo: “Para que no se te caiga el rating”

Jota Benz volvió a "Esto es Guerra" y le lanzó un contundente comentario a Jazmín Pinedo sobre el rating de su programa.

Jota Benz sorprendió a la audiencia de ‘Esto es Guerra’ con su regreso este 26 de mayo. Tras su salida temporal, el modelo volvió al set y, apenas tomó el micrófono, hizo un comentario que no pasó desapercibido.

“Quiero acotar algo nada más, para romper el hielo. Así como se hacen pedidos en otros lados, yo también tengo un pedido que hacer”, expresó frente a cámaras.

Luego, Benz dirigió su mensaje directamente a Lucho Otani, productor de ‘Más Espectáculos’, el programa presentado por Jazmín Pinedo.

“Luchito Otani, por favor, no quites a Esto es Guerra de tu pauta para que no se te caiga el rating. Gracias”, lanzó el chico reality. Las palabras generaron sorpresa y risas entre los presentes, marcando su regreso con una clara indirecta.

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La tensión entre Jota Benz y Jazmín Pinedo se intensificó en los últimos días, después de que la conductora pidiera en televisión el retorno del integrante de ‘Esto es Guerra’, a pesar de los desencuentros que ambos protagonizaron recientemente. La polémica aumentó cuando Benz fue retirado temporalmente del programa por negarse a afeitarse la barba, situación que alimentó los rumores sobre la relación entre ambos.

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Durante la transmisión, el participante añadió: “Si de un lado de la pantalla está bien hacer pedidos, de este lado me imagino que también está bien, ¿no? No creo que mañana o pasado se sienten a victimizarse”. Su comentario fue interpretado por muchos como un mensaje directo a Pinedo y su equipo, dejando en claro que las diferencias todavía se mantienen.

El retorno de Jota Benz a la competencia no solo avivó la polémica, sino que también reactivó la atención sobre el rating y la rivalidad entre ambos programas.

Jota Benz regresó a Esto es Guerra y lanzó un fuerte comentario sobre el rating del programa de Jazmín Pinedo, acusando al tribunal de hipocresía.

Tensión sin reconciliación entre Jota Benz y Jazmín Pinedo

El conflicto entre Jota Benz y Jazmín Pinedo escaló en las últimas semanas tras la salida de Benz de “Esto es Guerra”. La controversia inició cuando Pinedo criticó públicamente la decisión de Benz de no afeitarse la barba para cumplir con las exigencias del programa, lo que desembocó en su eliminación.

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La conductora afirmó que el cantante no tenía el perfil adecuado para liderar un equipo y cuestionó su manejo de emociones: “No puede ser capitán si reacciona de manera exaltada y agresiva”.

Durante un intercambio en televisión, Pinedo calificó a Benz de “pasivo-agresivo” y señaló que su intención era incomodarlo con el apodo “hermanito menor”, además de minimizar su trayectoria en el reality. Benz respondió de forma directa en una transmisión en vivo: “A ella le pagan por hablar de otras personas”, defendiendo su desempeño y restando importancia al papel de Pinedo como conductora.

Jota Benz sorprendió en ‘Esto es Guerra’ al responder tajantemente a Jazmín Pinedo, quien había criticado las nuevas reglas del programa y el rol de los competidores. Así fue el tenso intercambio en vivo.

El artista sostuvo que su imagen respondía a compromisos publicitarios y negó que los comentarios de la presentadora influyeran en sus decisiones.

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Consultado en el pódcast “Sin + que decir” sobre la posibilidad de reconciliación, Jota Benz fue contundente: “Eso lo tengo que hacer cuando me nazca, no quiero hacerlo de manera forzada. Si más adelante me nace hacerlo, lo haré, pero ahora no me nace”. Añadió que lleva años sin comunicarse con Pinedo, a pesar de que ella es madre de su sobrina, y que la distancia se mantendrá.

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Por su parte, Pinedo aclaró que sus críticas se dirigían a la producción del programa y no a los concursantes. El enfrentamiento generó diversas reacciones en redes sociales, polarizando a los seguidores de ambos protagonistas. Hasta el momento, Jota Benz sostiene que no existe disposición para retomar el diálogo ni hacer las paces con Jazmín Pinedo.

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