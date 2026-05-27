Perú

Detienen a trabajador del Ministerio Público por presuntos vínculos con red de extorsión y sicariato

Agentes policiales logran la captura de los hermanos Danny y Roly Nieves Chipau, quienes son acusados de suministrar armas y explosivos a una organización criminal

Guardar
Google icon
Un extrabajador municipal de Ate, que también laboró en la fiscalía, fue detenido por la policía. Se le acusa de ser parte de una banda de extorsionadores y sicarios que ofrecían sus servicios por mil soles, abasteciendo a la organización con armas y municiones.| ATV

La Policía Nacional del Perú informó la detención de Danny Nieves Chipau, empleado del Ministerio Público, por su presunta participación en una red de extorsión y sicariato en la zona de Huaycán, Lima. La investigación policial señala que el detenido habría sido el encargado de proveer municiones y explosivos a una banda criminal dedicada a la extorsión y al asesinato por encargo.

La captura se realizó durante un operativo que permitió incautar armas, celulares y otros bienes vinculados a la actividad delictiva.

Un trabajador público bajo sospecha

Según información de ATV Noticias, Nieves Chipau laboró hasta el año 2025 en la mesa de partes de la Fiscalía de Huaycán y, en fechas recientes, cumplía funciones en el área de transportes de la Fiscalía de Santa Anita. La investigación policial determinó que el sospechoso habría utilizado su posición para facilitar recursos a la organización criminal.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, los agentes interceptaron a Danny Nieves Chipau y a su hermano, Roly Nieves Chipau, quienes al momento de ser requeridos para identificarse presentaron documentos que no les correspondían.

Las autoridades arrestan a un trabajador de la Fiscalía que habría facilitado recursos a una banda criminal, tras un operativo en el que se incautan armas y dispositivos vinculados a delitos graves|ATV
Las autoridades arrestan a un trabajador de la Fiscalía que habría facilitado recursos a una banda criminal, tras un operativo en el que se incautan armas y dispositivos vinculados a delitos graves|ATV

“Al momento de registrar el celular se pudo advertir que estos sujetos ofrecían sus servicios de sicariato por la suma de mil soles”, detalló el coronel Carlos Quinteros.

Vínculos con la banda ‘El Refugio de la Zona R’

La policía atribuye la coordinación de los atentados a una organización autodenominada 'El Refugio de la Zona R’, responsable de diversos actos de extorsión en la jurisdicción de Huaycán. En los registros de audio recuperados durante la investigación.

PUBLICIDAD

Además de los hermanos Nieves Chipau, la policía identificó a Aldo Cueva Bautista como propietario de seis armas de fuego, incluidas una carabina, que podrían estar en circulación dentro de la zona de influencia de la banda. El coronel Quinteros sostuvo que la procedencia y el destino de estas armas forman parte de la investigación en curso.

Durante el operativo, la policía decomisó tres celulares, una motocicleta, tarjetas de crédito y diversos artículos electrónicos. Nieves Chipau presenta antecedentes por robo, lo que refuerza la hipótesis de su integración a la organización criminal.

Policía detiene a empleado estatal acusado de integrar red de sicariato y extorsión
Policía detiene a empleado estatal acusado de integrar red de sicariato y extorsión| ATV

Las investigaciones apuntan a que ambos hermanos ofrecían servicios de sicariato con tarifas de hasta mil soles por encargo, según los registros hallados en sus dispositivos móviles.

Los detenidos serán derivados al área especializada de extorsiones de la Policía Nacional para continuar con las diligencias respectivas.

Recomendaciones ante extorsiones

  • No responder amenazas: Evite entablar comunicación directa con quienes realizan la extorsión y no acceda a sus exigencias. Mantener la calma resulta fundamental para no exponer información personal adicional.
  • Conservar pruebas: Guarde mensajes, números telefónicos, grabaciones, correos electrónicos o cualquier evidencia relacionada con las amenazas. Esta información es clave para la investigación policial.
  • No realizar pagos: No entregue dinero ni bienes a los extorsionadores. El pago no garantiza el fin de las amenazas y puede incentivar nuevos intentos.
  • Contactar a las autoridades: Comuníquese de inmediato con la Policía Nacional o la fiscalía correspondiente. Existen unidades especializadas en delitos de extorsión que brindan asistencia y protección.
  • Informar a su entorno cercano: Avise a familiares, amigos y compañeros de trabajo para que estén alertas ante contactos sospechosos.

Temas Relacionados

Ministerio Públicoperu-noticiasExtorsión en PerúCrimen organizadoHuaycán

Más Noticias

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Informe propone su apartamiento preventivo del cargo por 6 meses. Defensa del magistrado sostiene que se pretende sancionar por hechos “con poca trascendencia”

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de mayo

Paro de transportistas: buses interprovinciales de cuatro regiones apoyarán protesta por inseguridad y alza de combustibles

Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, afirmó que los precios del combustible en provincias es mucho más pronunciado que en Lima y que “no vamos a soportar que nos engañen”

Paro de transportistas: buses interprovinciales de cuatro regiones apoyarán protesta por inseguridad y alza de combustibles

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ igualaron sin goles frente Tolima en el estadio Monumental, y perdió la chance de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo internacional. Los fanáticos manifestaron su sentir al finalizar el encuentro

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

En ‘Amor y Fuego’ aseguraron que el canal de la avenida San Felipe tendría 48 horas para pagar millonaria cifra, luego de que se negara el pago en cuotas solicitado por la empresa.

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

JNJ va por el juez Richard Concepción Carhuancho: Sería suspendido por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

ENTRETENIMIENTO

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

DEPORTES

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026