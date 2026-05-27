Detienen a trabajador del Ministerio Público por presuntos vínculos con red de extorsión y sicariato

Un extrabajador municipal de Ate, que también laboró en la fiscalía, fue detenido por la policía. Se le acusa de ser parte de una banda de extorsionadores y sicarios que ofrecían sus servicios por mil soles, abasteciendo a la organización con armas y municiones.| ATV

La Policía Nacional del Perú informó la detención de Danny Nieves Chipau, empleado del Ministerio Público, por su presunta participación en una red de extorsión y sicariato en la zona de Huaycán, Lima. La investigación policial señala que el detenido habría sido el encargado de proveer municiones y explosivos a una banda criminal dedicada a la extorsión y al asesinato por encargo.

La captura se realizó durante un operativo que permitió incautar armas, celulares y otros bienes vinculados a la actividad delictiva.

Un trabajador público bajo sospecha

Según información de ATV Noticias, Nieves Chipau laboró hasta el año 2025 en la mesa de partes de la Fiscalía de Huaycán y, en fechas recientes, cumplía funciones en el área de transportes de la Fiscalía de Santa Anita. La investigación policial determinó que el sospechoso habría utilizado su posición para facilitar recursos a la organización criminal.

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Durante el operativo, los agentes interceptaron a Danny Nieves Chipau y a su hermano, Roly Nieves Chipau, quienes al momento de ser requeridos para identificarse presentaron documentos que no les correspondían.

Las autoridades arrestan a un trabajador de la Fiscalía que habría facilitado recursos a una banda criminal, tras un operativo en el que se incautan armas y dispositivos vinculados a delitos graves|ATV

“Al momento de registrar el celular se pudo advertir que estos sujetos ofrecían sus servicios de sicariato por la suma de mil soles”, detalló el coronel Carlos Quinteros.

Vínculos con la banda ‘El Refugio de la Zona R’

La policía atribuye la coordinación de los atentados a una organización autodenominada 'El Refugio de la Zona R’, responsable de diversos actos de extorsión en la jurisdicción de Huaycán. En los registros de audio recuperados durante la investigación.

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Además de los hermanos Nieves Chipau, la policía identificó a Aldo Cueva Bautista como propietario de seis armas de fuego, incluidas una carabina, que podrían estar en circulación dentro de la zona de influencia de la banda. El coronel Quinteros sostuvo que la procedencia y el destino de estas armas forman parte de la investigación en curso.

Durante el operativo, la policía decomisó tres celulares, una motocicleta, tarjetas de crédito y diversos artículos electrónicos. Nieves Chipau presenta antecedentes por robo, lo que refuerza la hipótesis de su integración a la organización criminal.

Policía detiene a empleado estatal acusado de integrar red de sicariato y extorsión| ATV

Las investigaciones apuntan a que ambos hermanos ofrecían servicios de sicariato con tarifas de hasta mil soles por encargo, según los registros hallados en sus dispositivos móviles.

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Los detenidos serán derivados al área especializada de extorsiones de la Policía Nacional para continuar con las diligencias respectivas.

Recomendaciones ante extorsiones

No responder amenazas : Evite entablar comunicación directa con quienes realizan la extorsión y no acceda a sus exigencias. Mantener la calma resulta fundamental para no exponer información personal adicional.

Conservar pruebas : Guarde mensajes, números telefónicos, grabaciones, correos electrónicos o cualquier evidencia relacionada con las amenazas. Esta información es clave para la investigación policial.

No realizar pagos : No entregue dinero ni bienes a los extorsionadores. El pago no garantiza el fin de las amenazas y puede incentivar nuevos intentos.

Contactar a las autoridades : Comuníquese de inmediato con la Policía Nacional o la fiscalía correspondiente. Existen unidades especializadas en delitos de extorsión que brindan asistencia y protección.

Informar a su entorno cercano: Avise a familiares, amigos y compañeros de trabajo para que estén alertas ante contactos sospechosos.