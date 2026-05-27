Niño de 9 años quedó grave por bala perdida en SJL: Menor tiene comprometido el intestino grueso

El menor permanece internado en el hospital Almenara por una herida de bala en el abdomen (Créditos: Panamericana TV)

Un niño de 9 años resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado contra un grupo de mototaxistas en la cuadra 1 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el último domingo y el menor permanece internado en el hospital Guillermo Almenara, donde recibe atención médica por un impacto en el abdomen.

La madre del niño, identificada como Luzbeth, explicó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que el proyectil ingresó por el lado derecho del abdomen y afectó el intestino grueso. Según su testimonio, la lesión llegó a perforar ese órgano. La mujer señaló que el alta médica todavía no tiene fecha definida y que el médico a cargo le informó que la evolución del paciente determinará el momento en que podrá salir del hospital.

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De acuerdo con la versión de la familia, el niño y su progenitora viven en Manchay y estaban de visita en San Juan de Lurigancho cuando se produjo el ataque. La mujer sostuvo que escuchó 2 disparos y que, en ese momento, le advirtieron que se trataba de un atentado contra una mototaxi. Afirmó que intentó cruzar la calle con su hijo tomado de la mano, cuando el menor se encogió de dolor y ella percibió una sensación como de “aire”, antes de ponerse a salvo al otro lado.

La mamá relató que una persona la ayudó a cargar al niño y trasladarlo al hospital más cercano. En medio de la emergencia, pidió apoyo para cubrir gastos del tratamiento y difundió un número de Yape a nombre de Luz Beth: 929 130 661.

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La familia vive en Manchay y estaba de visita en San Juan de Lurigancho cuando ocurrió el ataque; la madre afirmó que escuchó 2 disparos y le advirtieron que era un atentado contra una mototaxi - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El impacto en el abdomen y la recuperación en el hospital

La familia indicó que el disparo provocó una lesión en el intestino grueso y que el menor continúa en proceso de recuperación en el hospital Almenara. La madre describió que su hijo pasó de estar “feliz y sano” a enfrentar un cuadro médico complejo tras el ataque armado ocurrido en vía pública.

También afirmó que el niño quedó con temor de salir a la calle y que no quiere volver al lugar donde ocurrió el hecho. En su relato, la mujer insistió en que la visita al distrito era temporal y que nunca pensó que una bala perdida alteraría la vida de su familia.

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El caso de Leonel se suma a otros episodios de balas perdidas registrados en San Juan de Lurigancho, donde enfrentamientos y ataques armados han dejado menores y pasajeros heridos o muertos en distintos puntos del distrito durante los últimos años.

Un niño de 9 años resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado contra un grupo de mototaxistas en la cuadra 1 de Huáscar en San Juan de Lurigancho - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Inseguridad ciudadana en SJL

San Juan de Lurigancho registró 368 incidentes delictivos en el último mes, según cifras difundidas por la municipalidad del distrito. El reporte incluyó 236 robos, 6 casos de extorsión, 4 secuestros y 12 homicidios, con mayor incidencia durante las noches y madrugadas.

Este reportaje muestra secuencias de cámaras de seguridad. Se observa una persona en una calle nocturna cerca de una edificación y un vehículo estacionado. También se incluye una entrevista a un hombre en un entorno interior con estaciones de trabajo informáticas. Los textos en pantalla señalan el registro de robos en domicilios y comercios en San Juan de Lurigancho y una noticia adicional sobre el alcalde de Piura.

La nota detalló que la delincuencia no solo se concentró en las calles, sino también en viviendas y negocios, con hechos captados por cámaras de seguridad. Entre los casos recientes, mencionó un robo en la avenida Canto Grande: sujetos ingresaron a un bazar instalado dentro de una vivienda y sustrajeron mercadería valorizada en aproximadamente S/40.000, tras forzar la cerradura con la modalidad del “palanqueo”.

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Ante el incremento de la inseguridad, el municipio informó que implementó más de 600 cámaras de videovigilancia y un mapa de calor para ubicar zonas críticas. El alcalde Jesús Maldonado afirmó que existen trabas administrativas para acceder a bases de datos de identificación y que, por esa razón, la comuna creó un sistema propio de alertas. Vecinos y comerciantes reportaron temor por amenazas y extorsiones, incluso en centros educativos.