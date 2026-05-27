Perú

ANC del PJ sanciona al juez Richard Concepción Carhuancho por dar entrevistas a la prensa

Órgano de control castiga al magistrado por defenderse públicamente ante los señalamientos de que habría ordenado devolver barras de oro incautadas a las empresas Veta Dorada y Lomas Doradas

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Juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no se le podía responsabilizar retraso, pero ANC dice lo contrario.
Juez Richard Concepción Carhuancho podría ser sancionado por cantar en un evento.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) sancionó con una multa económica al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por brindar entrevistas a los medios de comunicación.

Se trata de las entrevistas que Concepción Carhuancho donde aclaró que su Juzgado no dispuso la devolución de barras de oro incautadas a la empresas empresas Veta Dorada y Lomas Doradas, sino que fue ordenada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y el Ministerio Público (fiscal Lucio Sal y Rosas). Ambas empresas fueron mencionadas en la trama de presunta corrupción que involucra al presentador de televisión Andrés Hurtado.

El otro cargo que se le imputó es haber presuntamente entregado copias de las resoluciones que demostraban que siempre se opuso a la devolución del material.

Según el expediente disciplinario, el magistrado concedió las entrevistas televisivas sin haber coordinado previamente con la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) y entregó copias de las resoluciones sin una solicitud de por medio ni evaluar si ello vulneraba el derecho de los procesados. “Por lo que no habría guardado una conducta adecuada y debida en el cumplimiento de sus funciones como juez penal y como magistrado de este Poder del Estado Peruano”.

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ANC del PJ sanciona a Richard Concepción Carhuancho
ANC del PJ sanciona a Richard Concepción Carhuancho

En su defensa, el juez Richard Concepción Carhuancho alegó que el entonces presidente de la CSNJPE, Octavio César Sahuanay, tenía “la línea de no otorgarle autorización para brindar declaraciones”; que la devolución ya no era un tema reservado porque había acabado el trámite judicial; y que solo ejerció su derecho a la autodefensa ante las acusaciones en su contra, en “salvaguarda de su honor”.

En su informe final, la Unidad de Sanción y Apelaciones de la ANC del PJ propuso que el magistrado sea suspendido por un mes; sin embargo, al final solo le impuso una multa económica de 10% de su remuneración mensual.

Sancionado

Según la ANC del PJ, el juez Richard Concepción Carhuancho “priorizó su exposición mediática personal por encima de sus deberes funcionales y los protocolos institucionales”. Respecto a la campaña de demolición de la que es víctima y que invocó para justificar sus entrevistas, la resolución señala que dicha alegación “carece de sustento jurídico para enervar la responsabilidad”, porque es una “apreciación subjetiva que no desvirtúa” la falta.

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Sobre la entrega de piezas procesales a la prensa, la sala calificó la postura del juez como una “interpretación errónea del principio de transparencia”. La ANC dice que “la ley no faculta al juez a decidir a su discreción qué documentos entrega a la prensa”, incurriendo, dicen, en arbitrariedad al “arrogarse una facultad de ‘socialización’ de piezas procesales que la Ley Orgánica del Poder Judicial no le confiere”.

Finalmente, la ANC sostiene que el investigado “desnaturalizó su función jurisdiccional para convertirla en una estrategia de defensa personal y mediática”, incurriendo en una “instrumentalización del proceso penal” que compromete la apariencia de imparcialidad judicial.

Richard Concepción Carhuancho
Richard Concepción Carhuancho en la mira de la JNJ y de la ANC | PJ

Represalia

Cabe precisar que el proceso disciplinario inició luego de que el entonces presidente de la Corte Superior Nacional, Octavio César Sahuanay, comunicara a la ANC de “presuntas inconductas funcionales de un magistrado que integra dicha sede judicial”.

Concepción Carhuancho dijo que este proceso es una represalia porque “el propio Tribunal que ordenó la devolución del oro y el presidente de la Corte Superior, quien presidió la Segunda Sala Penal de Apelaciones con anterioridad, fueron los que pusieron en conocimiento de la ANC”.

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