Perú

Ricardo Belmont revela problemas de salud: “Me dijeron que no lo diga hasta después de campaña”

En medio de la polémica por su pasado político, el candidato presidencial de Obras señaló que ha pasado por 14 operaciones y que estuvo internado en un clínica en febrero pasado

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El candidato presidencial de OBRAS señaló que atraviesa nuevas evaluaciones tras un hallazgo que aún no tiene diagnóstico definitivo. | Video: Pico y Café

Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Cívico Obras, reveló el jueves 9 de abril que enfrenta complicaciones de salud tras la detección de una condición inusual por parte de sus médicos. Aunque inicialmente señaló que la recomendación era no divulgar detalles hasta después de la campaña para no afectar su candidatura, finalmente terminó compartiendo públicamente la situación y confirmó que aún espera los resultados de los estudios realizados.

“Ahora también me han encontrado algo raro. Los médicos me dicen: “No lo digas hasta después de tu campaña, porque vamos a tener ya el resultado final”. Pero, ¿saben qué pasa? No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada", mencionó el candidato de 80 años de edad en el podcast Pico y Café.

Aunque no precisó en qué parte del cuerpo se detectó la anomalía actual, Belmont mencionó que años atrás los médicos identificaron una sospecha de cáncer, lo que lo llevó a iniciar actividad física de manera regular. Agregó que ha sido sometido a 14 operaciones a lo largo de su vida.

“Ahí donde tú me luces fuerte y todo. Yo he tenido 14 operaciones. A mí me detectaron hace cinco años una mancha en el pulmón y creyeron que era cáncer, y ahí fue cuando comencé a nadar más todavía”, sostuvo.

Ricardo Belmont, asesor de Pedro Castillo

Las declaraciones de Ricardo Belmont llegan en la etapa final de la campaña electoral, cuando faltan pocos días para que los peruanos acudan a las urnas y en medio de un contexto marcado por el resurgimiento de cuestionamientos, denuncias e investigaciones relacionadas con su historial político y su actividad como comunicador.

Al referirse a su salud, Belmont relató la respuesta que recibió de su médico ante la incertidumbre de su diagnóstico: “En el peor de las condiciones, ¿cuántos años de vida?" ¿Sabe lo que me contestó el médico, que me terminó de fregar, ah? ¿Sabe lo que me dijo? ‘A los hombres viejos las enfermedades avanzan lentamente. O sea que por lo menos cinco años’. ‘Ah, está bien’, le dije”, contó haciendo alusión a que podría llegar a culminar el periodo de un eventual mandato presidencial en caso de ser elegido.

La trayectoria de Ricardo Belmont

El fundador de RBC Televisión ha ganado visibilidad en la última encuesta tras anunciar en el último debate su posible retiro de la política por motivos de edad. Sin embargo, este repunte en las intenciones de voto, especialmente entre la población joven, ha estado acompañado por la reaparición de denuncias e investigaciones vinculadas a su trayectoria empresarial y política.

Entre las principales acusaciones figuran los señalamientos por presunta estafa a miles de accionistas de RBC, quienes, según reportes del Ministerio Público, recibieron la promesa de rentabilidad y devolución de aportes que nunca se concretó. El propio candidato reconoció recientemente haber perjudicado a 40 mil ciudadanos con acciones de su canal de televisión RBC.

Además, Belmont enfrenta al menos cuatro investigaciones fiscales abiertas por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación, circunstancias que han mantenido su nombre en el centro del debate público y han alimentado la controversia en torno a la viabilidad de su candidatura. A esto se suman críticas por declaraciones consideradas discriminatorias y polémicas por la elección de compañeros de fórmula con antecedentes judiciales.

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