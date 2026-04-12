Partidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga piden inédita ampliación del electoral hasta este lunes 13 abril

La ONPE y el JNE ampliaron el horario de votación hasta las 18:00, tras retrasos en la apertura de mesas por problemas logísticos, eléctricos y de conexión

Fuerza Popular y Renovación Popular, partidos liderados por los candidatos presidencial Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, solicitaron este domingo la ampliación inédita del proceso electoral hasta este lunes 13 de abril, tras registrar deficiencias durante la jornada de votación en distintos puntos del país.

El partido de La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) señaló en un comunicado que, pese a la extensión del horario hasta las 18:00 horas, “muchos electores no pudieron ejercer su derecho por fallas organizativas ajenas a su voluntad”.

“Exigimos extender el horario de votación hasta mañana para habilitar los locales que no aperturaron las mesas por falta de material”, agregó la formación, al remarcar que los ciudadanos “no pueden ser quienes paguen el precio de la ineptitud del Estado”.

En la misma línea, la congresista Gladys Echaíz, vocera e integrante de Renovación Popular —partido del exalcalde Rafael López Aliaga—, informó que presentará una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para requerir la convocatoria a “elecciones complementarias en el término de 24 horas”.

Comunicado de Fuerza Popular

“Estamos planteando una alternativa de solución que consideramos viable para además garantizar el derecho de todos los electores a elegir al representante que deseen, que consideren es el idóneo para gobernar nuestro país. Basta ya de improvisaciones. Basta ya de generar, sombras o fisuras u obstáculos en la realización de un proceso electoral”, indicó.

Echaíz mencionó que la sugerencia surgió “del equipo de trabajo” y que ya había enviado una solicitud al JNE. “Esperemos que lo vean en el pleno que están convocando para hoy día a las seis de la tarde”, siguió.

Las autoridades ampliaron una hora más el tiempo para sufragar tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, anunció que el JNE aceptó extender la jornada de votación en todo el país hasta las 18.00 horas y ya no hasta las 17.00 horas.

Numerosos locales no pudieron abrir desde la mañana, como estaba previsto, debido a que no había llegado el material electoral que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos.

En conferencia de prensa, el partido Renovación Popular anuncia la presentación de una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para convocar a elecciones complementarias en un plazo de 24 horas, debido a irregularidades con el material electoral. | Willax

Corvetto ratificó que la demora en la entrega del material electoral recae en la empresa Galaga, responsable de su distribución a los distintos locales de votación.

En paralelo, López Aliaga presentó una demanda ante la Fiscalía en la que solicita la captura inmediata del funcionario, a quien acusó de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia para que intervenga la Fiscalía.

Previamente, el aspirante presidencial había afirmado, sin pruebas, que empezó “el intento de fraude” de los comicios generales, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas, donde según su criterio, los electores lo apoyan mayoritariamente.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos", indicó en la red social X.