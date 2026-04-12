ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

ONPE confirma que 15 locales de votación no recibieron material electoral qué pasará con esos electores. Latina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que al menos 15 locales de votación en Lima no recibieron el material electoral necesario para iniciar la jornada, lo que generó incertidumbre entre los ciudadanos que acudieron a estos puntos para ejercer su derecho al voto.

La vocera de la institución, Elizabeth Hinostroza, explicó en conversación con Latina que las deficiencias en la distribución del material electoral se detectaron en la madrugada, cuando los coordinadores verificaron que “hasta el momento el 81.15 % de mesas instaladas y en total son quince los locales de votación que no han recibido el material electoral”

La vocera precisó que se trataba de locales completos y no de mesas individuales, situación que fue identificada antes de la apertura de los centros, por lo que las mesas involucradas no pudieron instalarse.

Distritos de Lima afectados

La funcionaria explicó que los recintos afectados se encuentran distribuidos en distintos distritos de la capital peruana, entre ellos San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, Chorrillos, Independencia, San Juan de Miraflores y Surco. Añadió que, tras identificarse la situación, se informó tanto al Jurado Nacional de Elecciones como al Ministerio Público.

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

En cuanto al motivo de este problema, la representante de la ONPE indicó que la información seguía en desarrollo y que “va a salir un comunicado oficial (...) para que estén atentos los electores que se encuentran en estos locales de votación y puedan saber por qué es el retraso”.

Hinostroza sostuvo que las autoridades ya iniciaron los trabajos de investigación para determinar las responsabilidades de la empresa que se contrató para la distribución de las elecciones. “La empresa encargada de hacer este traslado de materiales a los locales de votación es Servicios Generales Gálaga, con quien ya se tomarán las acciones legales del caso, que incumplió con el traslado de estos materiales”. Señaló que los problemas en la distribución del material fueron registrados desde temprano.

¿Qué pasará con los ciudadanos afectados?

Por su parte, Román Campos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó a RPP que “en este caso, por las situaciones que se han presentado, se entiende que hay una causa que justifica la instalación posteriormente” y que no se le puede atribuir el pago de una multa a los ciudadanos afectados porque no son responsables de la no instalación de su mesa de votación.

“No habría necesidad del pago de ninguna tasa porque no es una responsabilidad atribuible al ciudadano, sino a la no instalación de la mesa”, precisó.

Ampliación de horario de votación

Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos informaron retrasos en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

“Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”, mencionó Piero Corvetto, jefe de la ONPE mientras se anunciaba que el periodo de votación se ampliaría desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

De la misma forma, la autoridad pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes ocasionados durante el proceso electoral. “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, añadió.