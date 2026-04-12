Perú

ONPE ya había sancionado tres veces a empresa que incumplió con traslado de material electoral

Los retrasos en la distribución de material electoral, que afectaron la instalación de mesas en varios distritos de Lima, reavivan cuestionamientos sobre los procesos de contratación y supervisión de proveedores en comicios nacionales

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En varios locales, sobre todo en Lima, la instalación de mesas se retrasó por la llegada tardía del material electoral, generando largas colas desde temprano.
En varios locales, sobre todo en Lima, la instalación de mesas se retrasó por la llegada tardía del material electoral, generando largas colas desde temprano. Foto: ONPE

La jornada de elecciones generales de este domingo estuvo marcada por un incidente logístico que obligó a extender el horario de votación hasta las 18:00 horas en todo el país. Diversos locales, principalmente en Lima, registraron retrasos en la instalación de mesas debido a la ausencia o llegada tardía del material electoral, lo que generó largas filas y malestar entre los ciudadanos desde las primeras horas del día.

Detrás de este problema se encuentra la empresa encargada del transporte del material, Servicios Generales Galaga, cuya responsabilidad fue confirmada por la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, lo ocurrido no sería un hecho aislado, ya que la compañía acumula antecedentes de sanciones impuestas por la misma entidad en procesos electorales anteriores.

Retrasos en plena jornada electoral

Los inconvenientes comenzaron a reportarse desde temprano en distintos distritos de Lima, donde electores denunciaban que el material necesario para instalar las mesas de sufragio no había llegado a tiempo. Esta situación no solo retrasó el inicio del proceso, sino que provocó congestión en los centros de votación y preocupación entre los votantes.

En ese contexto, Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la ONPE, explicó que el problema se originó por un incumplimiento de la empresa contratada para el traslado. “Lo que ha ocurrido y lo que ya seguramente conocen es que ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales, que es la empresa Servicios Generales Galaga, que ha hecho que, en algunos locales, principalmente de Lima Sur, no haya llegado el material. Estamos hablando de vehículos que se necesitaban para el traslado de los materiales”, señaló.

La funcionaria también precisó que los materiales estaban listos para su distribución desde el almacén principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero el inconveniente surgió la noche previa a la elección. “Todo estaba completamente listo para ser trasladado desde el almacén principal de la ONPE. La ONPE hace el contrato correspondiente, la empresa se compromete a cumplir con lo que estaba previsto en los términos de referencia, y fue ayer en la noche que surgió este inconveniente. Son locales en un porcentaje menor y se están tomando las medidas para que se garantice la votación en estos locales”, agregó.

Las primeras incidencias se reportaron desde temprano en varios distritos de Lima, donde votantes alertaron que el material para instalar las mesas aún no había llegado a tiempo.
Las primeras incidencias se reportaron desde temprano en varios distritos de Lima, donde votantes alertaron que el material para instalar las mesas aún no había llegado a tiempo. Foto: ONPE

Antecedentes de sanciones por incumplimientos

A pesar de haber sido contratada en reiteradas ocasiones por la ONPE, la empresa Servicios Generales Galaga registra antecedentes de sanciones económicas vinculadas precisamente al traslado de material electoral. Según información de la Plataforma del Estado Peruano, la compañía fue penalizada en tres oportunidades entre 2020 y 2023, durante la gestión de Piero Corvetto al frente de la entidad.

La primera sanción se produjo en julio de 2020, en el marco de un contrato firmado en diciembre de 2019 para el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos durante las elecciones congresales extraordinarias. El servicio fue contratado por S/ 2.982.338,91 y contemplaba penalidades por retrasos injustificados. En ese caso, la empresa fue sancionada con S/ 55.900,00.

Posteriormente, en enero de 2023, la ONPE impuso una segunda penalidad tras detectar incumplimientos en un contrato suscrito en marzo de 2022 para el transporte de carga electoral a nivel nacional en las elecciones regionales y municipales. El monto del servicio ascendía a S/ 4.435,70, mientras que la penalidad aplicada fue de S/ 1.330,71.

Ese mismo año, en septiembre, se registró una tercera sanción. Esta estuvo relacionada con un contrato firmado en junio de 2023 para el despliegue de material electoral y equipos informáticos destinados a comicios municipales complementarios. El acuerdo fue por S/ 68.031,74 y establecía penalidades de hasta el 10% del monto contractual por incumplimientos. En este caso, la empresa fue sancionada con S/ 6.803,17.

Contrataciones reiteradas y cuestionamientos

A pesar de estos antecedentes, la empresa continuó siendo contratada por la ONPE en distintos procesos electorales entre 2020 y 2023. Esta reiteración en la contratación ha generado cuestionamientos, especialmente tras el reciente incidente que afectó el normal desarrollo de las elecciones generales.

Pese a esos antecedentes, la ONPE siguió contratando a la empresa para distintos procesos electorales entre 2020 y 2023.
Pese a esos antecedentes, la ONPE siguió contratando a la empresa para distintos procesos electorales entre 2020 y 2023. Foto: Google Maps

Un elemento adicional que ha llamado la atención es que, apenas una semana antes de los comicios, la empresa habría publicado en LinkedIn una convocatoria dirigida a proveedores para contratar 400 unidades tipo furgón cerrado destinadas a la distribución en Lima y Callao para un proyecto electoral. No obstante, dicha publicación ya no se encuentra disponible en la plataforma.

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