Perú

JNE reporta que casi el 30% de las mesas de votación en todo el país no se instalaron por demora en el material electoral

El reporte del JNE corresponde al balance preliminar registrado hasta las 14:00 horas de la jornada electoral

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Demoras en distribución de material impiden instalación del 30% de mesas de votación, según JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)
Demoras en distribución de material impiden instalación del 30% de mesas de votación, según JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que aproximadamente el 30% de las mesas de sufragio a nivel nacional no llegaron a instalarse durante la jornada de las elecciones generales 2026. De acuerdo con el reporte preliminar, esta situación afectó el normal inicio del proceso electoral en diversos locales de votación, generando demoras en la atención de los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas a ejercer su derecho al voto.

Según explicó el titular del JNE, la principal causa de este retraso está vinculada a problemas en la distribución del material electoral. La entidad precisó que el traslado de los insumos necesarios para la instalación de mesas no se realizó dentro de los plazos previstos, lo que impactó directamente en el inicio de las actividades en los centros de votación.

En enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había confirmado que para este proceso se instalarían un total de 92.766 mesas electorales a nivel nacional. En ese contexto, si se considera el 30% reportado por el JNE, un total de 27.829 mesas no habrían sido instaladas, lo que dimensiona el alcance de la incidencia registrada durante la jornada.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters walk outside a polling station during the presidential election in Lima on April 12, 2026. Peruvians head to the polls to elect its ninth president in a decade, from a record field of 35 candidates, with crime-weary voters seemingly poised to extend the tide of conservative governments sweeping Latin America. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Problemas logísticos y responsabilidades

Las autoridades electorales señalaron que el origen de la demora estaría relacionado con el incumplimiento de la empresa contratista encargada del traslado del material electoral, particularmente en distintas zonas de Lima Metropolitana. Este hecho habría generado un efecto en cadena que terminó afectando la instalación de mesas en otras regiones del país.

Ante esta situación, el JNE indicó que los casos serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales de manera excepcional. Asimismo, se informó que los hechos serán comunicados a las autoridades competentes para determinar eventuales responsabilidades tanto en el ámbito administrativo como penal, en caso corresponda, a fin de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, la ONPE establece que cada mesa de sufragio debe estar conformada por un mínimo de 200 y un máximo de 300 ciudadanos hábiles para votar, según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters line up outside a polling station that did not open during general elections in Lima, Peru, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

Ampliación del horario de votación

Como consecuencia de los retrasos registrados, el JNE reconoció que los miembros de mesa han debido asumir una mayor carga de trabajo durante la jornada electoral. Muchos de ellos permanecieron en los locales de votación desde primeras horas de la mañana, a la espera de la llegada del material electoral para poder instalar las mesas correspondientes.

En ese contexto, se estableció que los ciudadanos que permanezcan en cola hasta las 18:00 horas podrán ejercer su derecho al voto, incluso si se ha dispuesto el cierre de los locales. Esta medida fue adoptada para garantizar la participación electoral de quienes ya se encuentran en proceso de sufragio, pese a las demoras registradas en la instalación de mesas.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

Complejidad del proceso electoral

El JNE también destacó que la presente jornada electoral involucra la realización de cinco procesos electorales simultáneos, lo que incrementa significativamente la complejidad operativa y logística del evento. Esta situación, sumada a los inconvenientes en la distribución del material, habría contribuido a las dificultades reportadas en diferentes puntos del país.

Finalmente, la autoridad electoral indicó que se elaborará un informe completo con el balance final de la jornada, en el que se detallarán los niveles de instalación de mesas, incidencias registradas y medidas adoptadas. Dicho reporte será difundido una vez concluido el proceso de recopilación de información a nivel nacional.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters line up outside a polling station during general elections in Lima, Peru, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

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