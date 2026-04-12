Perú

Keiko Fujimori visita la tumba de sus padres en el cementerio Campo Fe de Huachipa antes del tradicional desayuno electoral

La candidata de Fuerza Popular explicó que inició la jornada con una visita al cementerio, al ser la primera elección que vive sin sus padres tras su fallecimiento. Estuvo acompañada por sus hijas y su hermana Sachi

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La candidata presidencial Keiko Fujimori es abordada por la prensa al salir de su domicilio en Surco. Acompañada por su hermana Sachi, quien conduce el vehículo, ofrece unas breves declaraciones antes de dirigirse al cementerio.

En el inicio de la jornada electoral de este domingo 12 de abril, la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori inició sus actividades con una visita al cementerio Campo Fe de Huachipa y, posteriormente, antes del tradicional desayuno electoral, una costumbre previa a que los candidatos presidenciales emitan su voto.

La candidata explicó que participa por primera vez en un proceso electoral sin la presencia de sus padres. “Es la primera vez que vamos a un proceso electoral sin mi papá y sin mi mamá, así es que queremos empezar este día yendo al cementerio”, señaló Fujimori.

Según informó Latina Noticias, Keiko Fujimori salió de su vivienda en el distrito limeño de San Borja alrededor de las 7:00, acompañada de su equipo de campaña y personal de seguridad del Estado. La candidata sostuvo que este acto privado antecede a los compromisos públicos de la jornada.

Keiko Fujimori visita el cementerio en Huachipa al inicio de la jornada electoral

La visita al cementerio Campo Fe de Huachipa ocupa un lugar central en la agenda de Keiko Fujimori durante el primer tramo del día electoral. De acuerdo con el equipo de campaña, la candidata estará acompañada de familiares y colaboradores cercanos en este acto privado. Fujimori dijo: “Queremos empezar este día yendo al cementerio”, solicitando acompañamiento respetuoso a la prensa.

La candidata indicó que, para su familia, la ausencia de sus padres en este proceso electoral representa una circunstancia inédita, por lo que decidió rendirles tributo en la intimidad, antes de participar en las actividades públicas de la jornada. El expresidente Alberto Fujimori, quien falleció siendo militante de Fuerza Popular, y Susana Higuchi forman parte del legado político y personal que la candidata reivindica en cada campaña.

Alberto y Keiko Fujimori
Alberto y Keiko Fujimori

La decisión de iniciar la jornada en el cementerio apunta a mantener presentes los valores y la memoria de sus padres en un contexto de amplia exposición política y mediática.

Participará en desayuno electoral tras visita al cementerio

Tras la visita al cementerio, Keiko Fujimori tiene programado el tradicional desayuno electoral, una costumbre consolidada en los comicios peruanos. Si bien la locación exacta aún no ha sido confirmada por el equipo de prensa de Fuerza Popular, se espera que la candidata comparta este momento con su familia, miembros del partido y simpatizantes.

El desayuno electoral simboliza el inicio formal de la jornada para la candidata y su entorno y sirve como espacio de encuentro con los medios y la opinión pública, que observan de cerca cada detalle de la agenda de los principales aspirantes a la presidencia.

Los anteriores desayunos electorales de Keiko Fujimori

La tradición del desayuno electoral ha acompañado a Keiko Fujimori en cada campaña presidencial. A lo largo de tres procesos electorales, el punto de encuentro ha variado en función de la estrategia política y el contexto de cada elección. En 2011 y 2016, Fujimori optó por realizar el desayuno en su domicilio en La Molina, donde se reunía con su madre, Susana Higuchi, sus hijas y su hermano Kenji Fujimori, permitiendo la cobertura de la prensa.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, con su marido Mark Vito Villanella, durante un desayuno en un barrio de bajos recursos, antes de emitir su voto, en Lima, Perú. 6 de junio de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, con su marido Mark Vito Villanella, durante un desayuno en un barrio de bajos recursos, antes de emitir su voto, en Lima, Perú. 6 de junio de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda

En la campaña de 2016, el formato se trasladó a locales privados o residencias familiares en Lima, como un espacio en Ate, con una organización más estructurada y presencia de medios. Para 2021, la candidata decidió acercarse a sectores populares realizando el desayuno en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país. Esta decisión fue interpretada como un gesto de apertura y búsqueda de mayor identificación con nuevos segmentos sociales.

En todos los casos, el evento se ha caracterizado por la presencia de familiares, militantes y prensa, seguido del desplazamiento al centro de votación para emitir el sufragio. Este formato ha consolidado el desayuno electoral como un ritual de alta visibilidad en el inicio de la jornada comicial.

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