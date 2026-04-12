Perú

Keiko Fujimori pide ampliar hasta dos horas el horario de votación por retrasos en Lima: “Los ciudadanos quieren ir a votar”

La solicitud de la candidata se produce tras los reportes de diversos locales de votación que permanecieron cerrados por más de cuatro horas, generando largas esperas entre los electores y retrasos en el inicio del proceso en distintos puntos de la capital

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Peru’s presidential candidate Keiko Fujimori arrives to vote at a polling station during the general election, in Lima, Peru, April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY
Peru’s presidential candidate Keiko Fujimori arrives to vote at a polling station during the general election, in Lima, Peru, April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY

La candidata presidencial Keiko Fujimori solicitó este domingo ampliar el horario de votación en Lima por dos horas adicionales tras los retrasos registrados en la habilitación de mesas de sufragio debidos a la demora en la distribución del material electoral. Fujimori, representante de Fuerza Popular, realizó el pedido mientras aguardaba para ejercer su voto en San Borja, una situación que también ocurrió en otros locales de la capital y que, según denunció, fue causada por la demora en la entrega del material electoral.

El problema central identificado durante la jornada electoral fue el atraso de hasta 4 horas en la instalación de cientos de mesas en Lima, debido a la demora en la llegada del material distribuido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este retraso, atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga, perjudicó principalmente al sur de Lima, donde 75 instituciones educativas —equivalentes al 0,72 % de los 10.336 locales de votación a nivel nacional— no pudieron abrir sus puertas a tiempo, según la información proporcionada por la ONPE y reproducida por Canal N. La situación llevó a la candidata a señalar: “No solamente la mesa en la que yo voto, sino muchísimas mesas en la capital y eso es terrible”.

La recomendación de Keiko Fujimori incluyó no solo prolongar el horario de votación, sino también corregir de inmediato la logística para evitar afectar a los electores. Fujimori expresó a Canal N: “Que el horario de votación se extienda para todos (…) Los ciudadanos quieren ir a votar (…) Que se pueda votar hasta un plazo de dos horas más por lo menos”. Su intervención respondió tanto a su experiencia personal —su mesa abrió solo minutos antes de su llegada— como a los reportes de retrasos en distritos urbanos como Santiago de Surco, Pucusana y San Bartolo.

Grupo diverso de personas de varias edades hace fila en exteriores, algunos mirando sus teléfonos, frente a una pared de ladrillo y un vehículo
Ciudadanos de diversos distritos de Lima, incluyendo Santiago de Surco y San Borja, forman largas filas por demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

Demoras en la habilitación de mesas de votación en Lima

Desde las 06:00, miles de miembros de mesa en todo Perú comenzaron a preparar los locales para la elección presidencial, que decidirá si hay una segunda vuelta en caso de que ningún candidato supere el 50 % de los votos. No obstante, en la capital, la espera por la llegada del material electoral obligó a cientos de electores y funcionarios a hacer largas colas y retrasar la apertura de mesas más allá de las 07:00, hora oficial fijada para el inicio de la jornada.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, consultada por varios medios, admitió que numerosos locales —en particular en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Pucusana y San Bartolo— experimentaron demoras por el incumplimiento de la empresa contratada para el traslado del material. Aunque la ONPE había anunciado que la distribución estaría completada hacia las 08:00, esto no se cumplió en los sectores mencionados. Por esta razón, el ente activó un plan de contingencia para cubrir la demanda, de acuerdo con los reportes de Canal N.

Un grupo de electores expresa su frustración tras esperar por horas para poder votar. La demora se produjo por la tardía llegada de los miembros de mesa, generando largas colas y malestar | Infobae Perú

El impacto de este retraso recayó sobre miles de votantes en Lima Metropolitana que, a pesar de haber acudido temprano, continuaban esperando su turno cerca de las 10:00, aunque en otras regiones del país el proceso avanzaba normalmente. De los más de 10.000 locales en Perú, solo un pequeño porcentaje estuvo afectado; sin embargo, en una ciudad con alta densidad poblacional como Lima, el número absoluto de electores perjudicados fue considerable y reactivó el debate sobre la capacidad organizativa para afrontar comicios nacionales complejos.

ONPE anuncia ampliación del horario de votación ante incidentes en Lima

Frente a la multiplicidad de reportes y el aumento de la presión pública, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció oficialmente la extensión del horario de votación hasta las 18:00 en los locales afectados por la demora en la instalación de mesas, según confirmó la entidad electoral tras los incidentes en distritos urbanos y costeros, conforme a lo señalado por la misma ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció a través de su presidente, Roberto Burneo, que por pedido de la ONPE se amplíe el horario de votación hasta las 6 p.m. Latina

El objetivo de la ampliación es permitir que todas las personas que llegaron a sus locales logren sufragar, incluso si las mesas abrieron con varias horas de atraso. El organismo precisó que la medida incluye los locales de Lima Metropolitana afectados por la demora en la llegada del material, pero no modifica el horario en el resto del país, donde las jornadas transcurrieron sin mayores inconvenientes.

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