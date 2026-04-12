Perú

Fuerte sismo remeció Lima y Callao hoy domingo 12 de abril en pleno día de Elecciones 2026

Un movimiento telúrico se sintió este domingo, de acuerdo con información de Instituto Geofísico del Perú

Guardar
Imagen GMVYZNCADFC7RMID2CTN57IAQ4

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 12:12 del 12 de abril de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 11 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao, con una profundidad de 61 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad del movimiento fue de nivel II-III en Callao, por lo que algunas personas en zonas cercanas percibieron el temblor. Las coordenadas del evento fueron latitud -12,08 y longitud -77,21.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas heridas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y verificar las rutas de evacuación ante posibles réplicas.

Imagen BFHTFAYQ5RCTTJLNKWJSUUUTY4

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sugiere que, durante un sismo, la ciudadanía evalúe los riesgos inmediatos, siga el plan familiar y asista a quienes lo requieran. Además, aconseja mantenerse alejado de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como tener lista la mochila de emergencia en caso de evacuación.

En caso de que la evacuación no sea viable, el organismo recomienda ubicarse en un área segura dentro de la vivienda, preferentemente junto a una columna estructural o cerca del núcleo del ascensor. Además, aconseja contar con la mochila de emergencia preparada para cuando sea necesario salir del inmueble.

Tercer sismo en el día en Perú

El movimiento telúrico en el Callao a las 12:12 se suma a otros dos eventos ocurridos durante la jornada, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A las 09:05 se registró un temblor de 3,4 a 20 km al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, con una profundidad de 47 km e intensidadII-III.

Previamente, a las 08:04, se informó un sismo de magnitud 4,0 a 71 km al suroeste de Samanco, en la provincia de Santa, Áncash, con una profundidad de31 km. La serie de movimientos refleja una jornada marcada por la frecuente actividad sísmica en distintas zonas del territorio nacional.

Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)
Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo

  • Identifica los espacios más seguros y las zonas con mayor resistencia estructural dentro de la vivienda para refugiarte ante una emergencia.
  • Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos para enfrentar imprevistos.
  • Participa en los simulacros que organiza la comunidad local.
  • Enseña a los menores del hogar las acciones de protección y respuesta adecuadas.
  • Solicita la evaluación de un profesional para verificar la resistencia de la vivienda y reforzar la estructura si es necesario.
  • La preparación y organización requieren la colaboración entre autoridades y ciudadanía para fortalecer planes de evacuación, mapear áreas de riesgo y fomentar el trabajo conjunto.

Durante el sismo

  • Conserva la calma, ya que el nerviosismo puede dificultar la toma de decisiones.
  • Aléjate de las ventanas y de objetos que puedan caer.
  • Si no es posible evacuar de inmediato, protégete en una zona segura del edificio.
  • Evita realizar llamadas telefónicas para no congestionar las líneas; opta por mensajes de texto.
  • No utilices los ascensores en ningún caso.

Después del sismo

  • Revisa si existen fugas de gas que puedan representar un peligro.
  • Comunícate con los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
  • Brinda ayuda a personas heridas o a quienes requieran apoyo especial.
  • Permanece atento ante posibles réplicas y evita acercarte a estructuras dañadas.
  • Si te encuentras en zonas costeras, evacúa de inmediato y espera la autorización oficial para regresar.

Temas Relacionados

sismoIGPElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Flash electoral con boca de urna y primeros resultados de la ONPE se darán más tarde en Perú

Tras problemas con el material electoral que demoró en llegar a los locales de votación, la ONPE decidió dar mayor plazo para votar. Ojo, el flash electoral los dan las encuestadoras en canales de televisión

Flash electoral con boca de urna y primeros resultados de la ONPE se darán más tarde en Perú

Elecciones en Perú llegan a Roblox con una experiencia virtual que recrea la votación, mesas de sufragio y transmisión en vivo

La iniciativa Voto 2026 Roblox permite que jóvenes participen de un proceso cívico virtual, asumiendo distintos roles dentro de un entorno digital y asistiendo a transmisiones en vivo que buscan promover la educación democrática

Elecciones en Perú llegan a Roblox con una experiencia virtual que recrea la votación, mesas de sufragio y transmisión en vivo

ONPE no ampliaría el horario para votar pese a que material electoral aún no llega a algunos locales

Las Elecciones 2026 en Perú, que rompe el récord con más candidatos a la Presidencia y con la cédula más grande, ha empezado con mal pie tras demora de la llegada del material electoral

ONPE no ampliaría el horario para votar pese a que material electoral aún no llega a algunos locales

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Con más de 27 millones de electores habilitados, el proceso electoral del domingo 12 de abril de 2026 será el más complejo y plural en décadas. Esta nota analiza en detalle la composición del padrón, las diferencias regionales, el impacto de los nuevos votantes y las condiciones que marcarán la jornada en cada rincón del país

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Elecciones 2026 EN VIVO: ONPE amplía horario de votación hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas

La jornada de votación de hoy domingo 12 de abril se haa visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. ONPE responsabiliza a empresa por demora y mikes de peruanos en peligro de quedarse sin votar

Elecciones 2026 EN VIVO: ONPE amplía horario de votación hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Retrasos en mesas de sufragio afectan a ancianos, mujeres con hijos y pacientes

Elecciones 2026: Retrasos en mesas de sufragio afectan a ancianos, mujeres con hijos y pacientes

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Elecciones 2026 EN VIVO: ONPE amplía horario de votación hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas

Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

Keiko Fujimori pide ampliar hasta dos horas el horario de votación por retrasos en Lima: “Los ciudadanos quieren ir a votar”

ENTRETENIMIENTO

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

La hija de Ricardo Belmont marca distancia: Kristen Belmont desmiente a Keiko Fujimori sobre su relación con Kyara Villanella

Urraco de Magaly Medina critica a la ONPE tras demoras para abrir su mesa por falta de material: “No se puede votar”

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

Elecciones 2026: Carlos Álvarez emitió su voto, compartió fotos con simpatizantes y evitó declaraciones a la prensa

DEPORTES

Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils

Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils

Agustín Lozano responsabilizó a los clubes tras fracaso de Perú en el Sudamericano Sub 17: “Estamos fallando por ahí”

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

Se filtraron detalles de la conversación entre Carlos Zambrano y Carlos Desio en Sport Boys: “En la FPF quieren llevarlo a la selección peruana”