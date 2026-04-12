Fuerte sismo remeció Lima y Callao hoy domingo 12 de abril en pleno día de Elecciones 2026

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 12:12 del 12 de abril de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 11 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao, con una profundidad de 61 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad del movimiento fue de nivel II-III en Callao, por lo que algunas personas en zonas cercanas percibieron el temblor. Las coordenadas del evento fueron latitud -12,08 y longitud -77,21.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas heridas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y verificar las rutas de evacuación ante posibles réplicas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sugiere que, durante un sismo, la ciudadanía evalúe los riesgos inmediatos, siga el plan familiar y asista a quienes lo requieran. Además, aconseja mantenerse alejado de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como tener lista la mochila de emergencia en caso de evacuación.

En caso de que la evacuación no sea viable, el organismo recomienda ubicarse en un área segura dentro de la vivienda, preferentemente junto a una columna estructural o cerca del núcleo del ascensor. Además, aconseja contar con la mochila de emergencia preparada para cuando sea necesario salir del inmueble.

Tercer sismo en el día en Perú

El movimiento telúrico en el Callao a las 12:12 se suma a otros dos eventos ocurridos durante la jornada, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A las 09:05 se registró un temblor de 3,4 a 20 km al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, con una profundidad de 47 km e intensidadII-III.

Previamente, a las 08:04, se informó un sismo de magnitud 4,0 a 71 km al suroeste de Samanco, en la provincia de Santa, Áncash, con una profundidad de31 km. La serie de movimientos refleja una jornada marcada por la frecuente actividad sísmica en distintas zonas del territorio nacional.

Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo

Identifica los espacios más seguros y las zonas con mayor resistencia estructural dentro de la vivienda para refugiarte ante una emergencia.

Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos para enfrentar imprevistos.

Participa en los simulacros que organiza la comunidad local.

Enseña a los menores del hogar las acciones de protección y respuesta adecuadas.

Solicita la evaluación de un profesional para verificar la resistencia de la vivienda y reforzar la estructura si es necesario.

La preparación y organización requieren la colaboración entre autoridades y ciudadanía para fortalecer planes de evacuación, mapear áreas de riesgo y fomentar el trabajo conjunto.

Durante el sismo

Conserva la calma, ya que el nerviosismo puede dificultar la toma de decisiones.

Aléjate de las ventanas y de objetos que puedan caer.

Si no es posible evacuar de inmediato, protégete en una zona segura del edificio.

Evita realizar llamadas telefónicas para no congestionar las líneas; opta por mensajes de texto.

No utilices los ascensores en ningún caso.

Después del sismo

Revisa si existen fugas de gas que puedan representar un peligro.

Comunícate con los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).

Brinda ayuda a personas heridas o a quienes requieran apoyo especial.

Permanece atento ante posibles réplicas y evita acercarte a estructuras dañadas.

Si te encuentras en zonas costeras, evacúa de inmediato y espera la autorización oficial para regresar.