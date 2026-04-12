Dos sismos sacudieron el Perú durante las primeras horas de las elecciones: uno de magnitud 4.0 en Áncash y otro de 3.4 en Lima

El Perú experimentó dos sismos en su región costera durante la jornada electoral general del 12 de abril, lo que generó preocupación pero no alteró el proceso de votación. (Composición: Infobae Perú)

Durante la mañana de este domingo 12 de abril, el Perú registró dos sismos en medio de la jornada electoral general, lo que generó preocupación entre la población y puso a prueba los protocolos de emergencia en los centros de votación. Las autoridades del Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmaron que ambos movimientos telúricos ocurrieron en la región costera, sin que se reportaran daños significativos ni alteraciones graves en el proceso electoral.

El primer sismo se registró a las 8:04 a.m., con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 31 kilómetros; su epicentro se ubicó a 71 kilómetros al suroeste de Samanco, en la provincia de Santa, región Áncash, según detalló el IGP. Aproximadamente una hora después, a las 9:05 a.m., un segundo movimiento telúrico de magnitud 3.4 se produjo a 20 kilómetros al noroeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 47 kilómetros y una intensidad de II-III en la escala de Mercalli.

El boletín del COEN informa sobre un sismo de magnitud 4.0, registrado el 12 de abril de 2026, con epicentro a 71 kilómetros al suroeste de Samanco, en la región Áncash. (Foto: Facebook / COEN)

Boletín informativo sísmico nacional del COEN que detalla un sismo de magnitud 3.4 ocurrido a 20 km al noroeste de Chilca a las 9:05 a.m. del 12 de abril de 2026. (Foto: Facebook / COEN)

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los sismos de esta mañana no ocasionaron daños materiales ni personales, y las actividades electorales continuaron con normalidad en la mayoría de los locales de votación. No obstante, la ocurrencia de estos eventos sísmicos puso en alerta a las autoridades de defensa civil, que activaron protocolos preventivos y recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales en caso de emergencias.

Recomendaciones de Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró a la población la importancia de mantener la calma y estar preparados ante la eventualidad de nuevos movimientos sísmicos, especialmente en jornadas de alta concurrencia como las elecciones generales. Entre las principales recomendaciones, Indeci enfatizó la necesidad de identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras dentro y fuera de los locales de votación y mantener despejadas las salidas de emergencia.

Además, se recordó a los ciudadanos la importancia de llevar consigo una mochila de emergencia con artículos básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil y documentos personales. Indeci también aconsejó escuchar las indicaciones del personal de seguridad y de los brigadistas voluntarios presentes en los recintos electorales, quienes han sido instruidos para actuar ante cualquier eventualidad.

A través de sus canales oficiales, Indeci recomendó evitar el uso de ascensores durante un sismo y no obstruir los accesos de salida de los locales. El organismo informó que las brigadas de respuesta rápida permanecen en alerta en las regiones con mayor actividad sísmica y que se mantiene la comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para atender cualquier incidente.

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Elecciones iniciaron en todo el país, pero en Lima se registran demoras

Las elecciones generales en el Perú iniciaron a las 7:00 a.m., según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que habilitó más de 10.000 locales en todo el país para facilitar el acceso de los más de 24 millones de ciudadanos habilitados para votar. El horario de votación se extenderá hasta las 5:00 p.m., permitiendo que el flujo de personas se mantenga ordenado y evitando aglomeraciones en los recintos.

En varios distritos de Lima, se reportaron demoras en la apertura de mesas de sufragio debido a la inasistencia de algunos miembros de mesa y a dificultades logísticas en la entrega de materiales electorales. La ONPE indicó que estas demoras son atendidas con la designación de electores suplentes y la intervención del personal de apoyo, para garantizar la instalación y el funcionamiento de las mesas en el menor tiempo posible.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos funciona como centro de votación, donde ciudadanos revisan información electoral para las Elecciones Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

La Defensoría del Pueblo y organismos de observación electoral monitorean la situación en tiempo real, recibiendo reportes ciudadanos sobre demoras y aglomeraciones en los principales distritos capitalinos. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, respetar las indicaciones del personal electoral y cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para esta jornada.

En las elecciones generales de este domingo 12 de abril, el Perú enfrenta el reto de garantizar la participación ciudadana en un contexto marcado por la ocurrencia de sismos y la necesidad de mantener protocolos estrictos de seguridad y prevención. Las autoridades insisten en la cooperación de la ciudadanía para asegurar una jornada electoral ordenada y segura en todo el país.