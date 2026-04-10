Fuerte temblor de 4.9 sacude Lima: IGP reporta que epicentro fue en Cañete

En los primeros nueve días de abril de 2026, el Perú ha experimentado una serie continua de temblores. Foto: composición Infobae Perú/IGP

Un temblor se registró la tarde del 9 de abril de 2026 en la región Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo ocurrió a las 18:57:47 (hora local) y tuvo como referencia una zona ubicada a 28 kilómetros al sur de Mala, en la provincia de Cañete.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 56 kilómetros, con coordenadas de latitud -12.89 y longitud -76.73. Según el reporte oficial, alcanzó una intensidad de IV en Mala, lo que indica que fue percibido por la población sin generar daños significativos.

Varios sismos han ocurrido en abril

Durante los primeros nueve días de abril de 2026 se ha registrado una seguidilla de movimientos sísmicos tanto en el Perú como en otras partes del mundo, lo que refleja una actividad constante en zonas geológicamente activas. En el territorio peruano, el monitoreo del Instituto Geofísico del Perú ha reportado varios eventos de magnitud moderada en distintas regiones.

Por ejemplo, el 1 de abril, un temblor cercano a la costa de Lima alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que en los días siguientes se detectaron sacudidas en zonas como Canta y Ayacucho, con intensidades menores pero perceptibles para la población.

No habrá tsunami por temblor del jueves 9 de abril. Foto: X

La actividad ha continuado en la segunda semana del mes. Entre el 8 y 9 de abril se registraron nuevos eventos, como un sismo en Lambayeque de magnitud 4,0 y otros movimientos cerca de Lima que fueron sentidos por los ciudadanos. Estas ocurrencias forman parte de un patrón habitual en el país, donde los temblores se presentan con frecuencia debido a la interacción de placas tectónicas en la costa del Pacífico.

Este comportamiento no es exclusivo del Perú. A nivel global, abril también ha mostrado episodios de mayor intensidad. A inicios del mes, un terremoto de gran magnitud en Indonesia superó los 7 grados y activó alertas de tsunami en varias zonas del sudeste asiático, generando daños materiales y víctimas. Asimismo, un sismo en Afganistán de magnitud cercana a 6 provocó fallecidos y heridos, evidenciando el impacto que pueden tener estos fenómenos en regiones vulnerables.

Temblor no generará tsunami

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el temblor de magnitud 4.9 no generará tsunami en el litoral peruano.

Un sismo puede generar un tsunami cuando ocurre bajo el mar y provoca un desplazamiento brusco del fondo oceánico, ya sea elevándolo o hundiéndolo. Ese movimiento repentino empuja una enorme masa de agua hacia arriba, sacándola de su equilibrio y originando una serie de olas que se expanden a gran velocidad por el océano. Aunque en mar abierto estas ondas pueden pasar casi desapercibidas, al acercarse a la costa disminuye la profundidad y la energía se concentra, lo que hace que aumenten su altura y su capacidad destructiva.

No todos los sismos provocan tsunamis; para que se origine uno, es necesario que se cumplan determinadas condiciones. Foto: Visionarios

No todos los terremotos generan tsunamis. Para que esto ocurra, deben coincidir varios factores: que el sismo sea submarino o muy cercano al mar, que tenga una liberación importante de energía y, sobre todo, que produzca un movimiento vertical del suelo marino, ya que ese tipo de deformación es el que desplaza grandes volúmenes de agua. Además, la profundidad del evento y el tamaño de la ruptura influyen directamente en la magnitud de las olas resultantes.

En cuanto a la magnitud, los especialistas coinciden en que, por regla general, los sismos menores a 7,0 rara vez generan tsunamis peligrosos, porque no liberan suficiente energía ni deforman lo suficiente el fondo marino. A partir de magnitudes cercanas o superiores a 7,0 aumenta la probabilidad, especialmente si el sismo es superficial y ocurre en zonas de subducción; los eventos más destructivos suelen estar por encima de 8,0. Aun así, no es solo el “grado” lo que determina el riesgo, sino la combinación de ubicación, profundidad y tipo de movimiento del terreno.