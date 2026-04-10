Perú

Fuerte temblor de 4.9 sacude Lima: IGP reporta que epicentro fue en Cañete

Un sismo se registró la tarde del 9 de abril a 28 km al sur de Mala con una profundidad de 56 km, según el Instituto Geofísico del Perú

Guardar
En los primeros nueve días de abril de 2026, el Perú ha experimentado una serie continua de temblores.
En los primeros nueve días de abril de 2026, el Perú ha experimentado una serie continua de temblores. Foto: composición Infobae Perú/IGP

Un temblor se registró la tarde del 9 de abril de 2026 en la región Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo ocurrió a las 18:57:47 (hora local) y tuvo como referencia una zona ubicada a 28 kilómetros al sur de Mala, en la provincia de Cañete.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 56 kilómetros, con coordenadas de latitud -12.89 y longitud -76.73. Según el reporte oficial, alcanzó una intensidad de IV en Mala, lo que indica que fue percibido por la población sin generar daños significativos.

Varios sismos han ocurrido en abril

Durante los primeros nueve días de abril de 2026 se ha registrado una seguidilla de movimientos sísmicos tanto en el Perú como en otras partes del mundo, lo que refleja una actividad constante en zonas geológicamente activas. En el territorio peruano, el monitoreo del Instituto Geofísico del Perú ha reportado varios eventos de magnitud moderada en distintas regiones.

Por ejemplo, el 1 de abril, un temblor cercano a la costa de Lima alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que en los días siguientes se detectaron sacudidas en zonas como Canta y Ayacucho, con intensidades menores pero perceptibles para la población.

No habrá tsunami por temblor del jueves 9 de abril.
No habrá tsunami por temblor del jueves 9 de abril. Foto: X

La actividad ha continuado en la segunda semana del mes. Entre el 8 y 9 de abril se registraron nuevos eventos, como un sismo en Lambayeque de magnitud 4,0 y otros movimientos cerca de Lima que fueron sentidos por los ciudadanos. Estas ocurrencias forman parte de un patrón habitual en el país, donde los temblores se presentan con frecuencia debido a la interacción de placas tectónicas en la costa del Pacífico.

Este comportamiento no es exclusivo del Perú. A nivel global, abril también ha mostrado episodios de mayor intensidad. A inicios del mes, un terremoto de gran magnitud en Indonesia superó los 7 grados y activó alertas de tsunami en varias zonas del sudeste asiático, generando daños materiales y víctimas. Asimismo, un sismo en Afganistán de magnitud cercana a 6 provocó fallecidos y heridos, evidenciando el impacto que pueden tener estos fenómenos en regiones vulnerables.

Temblor no generará tsunami

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el temblor de magnitud 4.9 no generará tsunami en el litoral peruano.

Un sismo puede generar un tsunami cuando ocurre bajo el mar y provoca un desplazamiento brusco del fondo oceánico, ya sea elevándolo o hundiéndolo. Ese movimiento repentino empuja una enorme masa de agua hacia arriba, sacándola de su equilibrio y originando una serie de olas que se expanden a gran velocidad por el océano. Aunque en mar abierto estas ondas pueden pasar casi desapercibidas, al acercarse a la costa disminuye la profundidad y la energía se concentra, lo que hace que aumenten su altura y su capacidad destructiva.

No todos los sismos provocan tsunamis; para que se origine uno, es necesario que se cumplan determinadas condiciones.
No todos los sismos provocan tsunamis; para que se origine uno, es necesario que se cumplan determinadas condiciones. Foto: Visionarios

No todos los terremotos generan tsunamis. Para que esto ocurra, deben coincidir varios factores: que el sismo sea submarino o muy cercano al mar, que tenga una liberación importante de energía y, sobre todo, que produzca un movimiento vertical del suelo marino, ya que ese tipo de deformación es el que desplaza grandes volúmenes de agua. Además, la profundidad del evento y el tamaño de la ruptura influyen directamente en la magnitud de las olas resultantes.

En cuanto a la magnitud, los especialistas coinciden en que, por regla general, los sismos menores a 7,0 rara vez generan tsunamis peligrosos, porque no liberan suficiente energía ni deforman lo suficiente el fondo marino. A partir de magnitudes cercanas o superiores a 7,0 aumenta la probabilidad, especialmente si el sismo es superficial y ocurre en zonas de subducción; los eventos más destructivos suelen estar por encima de 8,0. Aun así, no es solo el “grado” lo que determina el riesgo, sino la combinación de ubicación, profundidad y tipo de movimiento del terreno.

Temas Relacionados

temblorsismotemblor en PerúIGPperu-noticias

Más Noticias

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

El fundador de País para Todos fue vinculado al asesinato del empresario Manuel Obregón, ocurrido en 2008, un caso que también involucra a su hermana y a un socio cercano, según un informe difundido por Beto a Saber

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada futbolera continúa a mitad de semana con la disputa de varios compromisos en Sudamérica y Europa, con representantes nacionales

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

En medio de versiones sobre una salida anticipada, se dio a conocer que el club comunicó internamente que el argentino seguirá en el plantel y no será transferido, confiando en que cumpla las expectativas deportivas

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

Balacera en Centro de Lima desata pánico entre Jirón de la Unión y Real Plaza

Un ataque contra un cambista movilizó a la Policía Nacional del Perú en plena jornada de cierres políticos, a solo días de las Elecciones 2026

Balacera en Centro de Lima desata pánico entre Jirón de la Unión y Real Plaza

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

El extécnico de la selección peruana fue consultado por controversial tema relacionado al ‘Bombardero de los Andes’, quien no integró la lista final para la cita mundialista en Rusia. Conoce todo lo que dijo

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Estos son los candidatos a diputados por el Callao en las Elecciones Generales 2026

Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

ENTRETENIMIENTO

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

El sueño americano de Isabel Acevedo: 'Chabelita' celebra la compra de su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

Golazo agónico de Carlos Garcés tras brillante cabezazo en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026