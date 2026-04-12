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Cuatro candidatos se disputan la segunda vuelta contra Keiko Fujimori en empate técnico, según encuestas a boca de urna

Los sondeos de Datum e Ipsos ubican a la candidata de Fuerza Popular con cerca de 16%, mientras Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez se agrupan entre 10% y 13%

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Resultados pone a Keiko Fujimori a segunda vuelta. Mientras que el segundo lugar tendría empate técnico - Crédito: Latina.

Cualquier cosa puede pasar. El flash electoral a boca de urna de las Elecciones 2026 en Perú perfila un escenario abierto y altamente competitivo. De acuerdo con los primeros resultados difundidos por las encuestadoras, Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar de las preferencias, pero el segundo puesto —clave para definir el pase a la segunda vuelta— se encuentra en un empate estadístico entre al menos cuatro candidatos, lo que deja en suspenso quién la acompañaría en el balotaje.

Según Datum Internacional, la lideresa de Fuerza Popular alcanza un 16,5%, seguida por Rafael López Aliaga (12,8%), Jorge Nieto (11,6%), Ricardo Belmont (10,5%) y Roberto Sánchez (10%), todos dentro del margen de error. En tanto, el sondeo de Ipsos Perú también coloca a Fujimori en primer lugar con 16,6%, pero muestra un escenario distinto en la disputa por el segundo puesto, con Roberto Sánchez (12,1%) y Ricardo Belmont (11,8%) en empate técnico, seguidos de cerca por López Aliaga y Nieto. Este panorama confirma una elección fragmentada, donde la definición de los finalistas dependerá del conteo oficial de la ONPE.

Qué revelan los sondeos a boca de urna y por qué aún no definen al rival en la segunda vuelta

Siluetas de cuatro candidatos presidenciales de Perú en vestimenta formal, con la bandera peruana, una urna electoral y una pila de papeletas.
Las siluetas de los principales candidatos presidenciales de Perú en vestimenta formal se muestran junto a la bandera nacional, una urna y papeletas electorales, anticipando los comicios del 12 de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las encuestas a boca de urna reflejan una elección altamente fragmentada, donde pequeñas variaciones pueden alterar el orden de los candidatos en cuestión de horas. Tanto Datum Internacional como Ipsos Perú coinciden en ubicar a Keiko Fujimori en el primer lugar, pero difieren en la composición del bloque que compite por el siguiente cupo, con al menos cuatro postulantes dentro de un rango estrecho.

En el caso de Datum, la diferencia entre el segundo y el quinto lugar es de apenas 2,8 puntos porcentuales, mientras que Ipsos muestra un escenario aún más ajustado, con Roberto Sánchez (12,1%) y Ricardo Belmont (11,8%) prácticamente empatados, seguidos muy de cerca por Rafael López Aliaga (11%) y Jorge Nieto (10,7%). Esta dispersión del voto confirma que el desenlace no puede determinarse con precisión en esta etapa.

Cabe precisar que la boca de urna es una medición referencial basada en declaraciones de los votantes tras emitir su voto, por lo que tiene un margen de error y no considera factores como actas observadas o votos pendientes. En ese contexto, la definición de quién avanzará a la segunda vuelta se conocerá recién con el avance del conteo oficial de la ONPE, que podría reordenar las posiciones en las próximas horas.

Una jornada electoral marcada por retrasos y cuestionamientos

El jefe institucional de la ONPE, Piero Corvetto, ofrece una conferencia de prensa para detallar los problemas logísticos con una empresa de transporte que causaron retrasos en la entrega del material electoral, afectando a miles de ciudadanos.| ONPE

La jornada electoral del domingo 12 de abril estuvo marcada por un clima de tensión desde las primeras horas, con reportes de cierres de centros de votación, denuncias de presuntas irregularidades y reclamos de distintos actores políticos. A esto se sumó una intensa actividad en redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios que avivaron el debate sobre la transparencia del proceso.

En medio de la zozobra, la Fiscalía de la Nación junto a la Policía Nacional del Perú realizaron una intervención en la sede central de la ONPE, tras el desorden generado por el retraso en la instalación de miles de mesas a nivel nacional. La diligencia busca establecer posibles responsabilidades por las demoras en la distribución del material electoral, situación que impidió que una gran cantidad de ciudadanos pudiera votar con normalidad durante las primeras horas, especialmente en Lima y otras ciudades.

Frente a la crisis, la ONPE reconoció problemas logísticos y dispuso ampliar el horario de votación hasta las 18:00 horas como medida extraordinaria. Esta decisión apunta a mitigar el impacto de los retrasos, mientras el Ministerio Público evalúa la apertura de una investigación que podría alcanzar a altos funcionarios del organismo electoral, en un contexto de malestar ciudadano y exigencias de explicaciones por lo ocurrido.

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