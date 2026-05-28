Capturan a principal sospechoso del asesinato de niño de 6 años y desaparición de su madre en Tarapoto

Alexis Alcántara Tellería fue capturado por la policía como el principal sospechoso en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo de 6 años. La detención se produce tras el macabro hallazgo del cuerpo de un niño en Uchiza, que se presume sería el del menor.| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Jesús María, Lima, a Alexis Alcántara Tellería, señalado como el principal sospechoso en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo de seis años. El caso, que mantiene en vilo a la región de San Martín, ha cobrado notoriedad tras el hallazgo del cuerpo de un menor en la localidad de Uchiza, Tocache.

La PNP, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), localizó a Alcántara Tellería en un inmueble de la avenida Gregorio Escobedo. La captura se realizó bajo una orden de detención preliminar de siete días emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache. El detenido fue trasladado a la sede de la DIRINCRI para iniciar diligencias y posteriormente será llevado a Uchiza para continuar con el proceso.

De acuerdo con la información policial, Alcántara Tellería habría sido la última persona en ver con vida a Zoila Castillo y su hijo, quienes viajaron desde Lima hace dos semanas hacia Tarapoto y luego continuaron hacia Tocache para encontrarse con él, su pareja sentimental. Desde el pasado sábado 16 de junio, familiares reportaron la desaparición de ambos.

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Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer|Latina

Hallazgo del cuerpo y nuevas líneas de investigación

La situación se tornó aún más crítica cuando, días después de la denuncia, autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de un niño en una zona rural de Uchiza, Tocache. El cuerpo presentaba signos de violencia y características coincidentes con el menor desaparecido. Según la PNP, aún se aguardan los resultados de los exámenes forenses y la identificación por ADN. Hasta la tarde del miércoles, la familia de Zoila Castillo y las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad del menor hallado, pero la vestimenta era similar del pequeño.

Testimonios recogidos por ATV Noticias indican que la familia de Castillo relató que, al llegar a Tarapoto, Alcántara les pidió que continuaran el viaje hacia Tocache, lugar donde presuntamente se encontrarían.

A raíz de la difusión del caso, allegados de la víctima informaron haber recibido testimonios de otras mujeres que habrían tenido contacto previo con Alcántara Tellería. Estas versiones apuntan a un patrón de promesas de lujos y beneficios para convencer a mujeres de viajar a encontrarse con él. Fuentes cercanas a la investigación no descartan la posibilidad de un caso de trata de personas.

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Capturan a sospechoso del caso de madre e hijo desaparecidos en San Martín | PNP

Según la denuncia realizada ante la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, Alcántara Tellería cuenta con antecedentes por violencia familiar, supuestamente en perjuicio de una expareja y madre de uno de sus hijos. La PNP detalló que, durante su detención, el sospechoso había modificado su apariencia, presentándose rasurado, distinto a como se le había visto días antes.

Alcántara señaló a la familia que había dejado a la madre y a su hijo en un paradero, pero colaboró poco con la justicia y llegó a Lima en una camioneta. El hombre no mostró indicio de querer colaborar con la justicia ni respondió a la familia por el menor que ya había sido encontrado sin vida.

A pesar de la detención y el hallazgo del menor, Zoila Carolina Castillo permanece desaparecida.