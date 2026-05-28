Senamhi emite alerta por precipitaciones en la sierra sur: lluvias, nieve, granizo y aguanieve afectarán a 14 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de precipitaciones de diversa intensidad en la sierra sur del país, donde se registrarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo de 2026. El aviso advierte que estos fenómenos afectarán a diversas zonas altoandinas de la sierra centro y sur, con condiciones meteorológicas consideradas habituales, pero potencialmente peligrosas.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de ligera a moderada intensidad y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 km/h. El Senamhi precisó que el evento tendrá una duración aproximada de 47 horas, iniciando el jueves 28 de mayo a las 00:00 horas y culminando el viernes 29 de mayo a las 23:59 horas.
Zonas afectadas y condiciones previstas
El fenómeno climático impactará en 14 regiones del país, con mayor incidencia en la sierra centro y sur durante el primer día del evento. Las regiones incluidas en la alerta son:
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- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cusco
- Huancavelica
- Moquegua
- Puno
- Áncash
- Cajamarca
- Huánuco
- Junín
- La Libertad
- Lima
- Pasco
El Senamhi detalló que en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m. se espera la caída de granizo, mientras que en localidades ubicadas sobre los 3.800 m s. n. m. podrían registrarse acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros, principalmente en la sierra centro y sur.
Intensidad de lluvias y evolución del evento
Para el jueves 28 de mayo, se prevén acumulados de precipitación entre 7 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro y sur. Sin embargo, el viernes 29 se registraría un incremento en algunas zonas, especialmente en la sierra norte, donde las lluvias podrían alcanzar entre 12 mm/día y 16 mm/día.
Entre las condiciones asociadas al evento meteorológico destacan:
- Descargas eléctricas en zonas altoandinas
- Ráfagas de viento de hasta 40 km/h
- Posible activación de quebradas y suelos inestables
El organismo advirtió que estas condiciones pueden generar riesgos adicionales como deslizamientos y huaicos en áreas vulnerables.
Recomendaciones de Indeci
Ante el aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en la población. Entre las principales recomendaciones figuran:
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- Verificar y mantener despejadas las rutas de evacuación
- Garantizar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos
- Implementar sistemas de alerta temprana en coordinación con la población
Asimismo, se recomendó a los ciudadanos reforzar los techos de sus viviendas, mantenerse informados sobre el desarrollo del clima y evitar actividades al aire libre que puedan implicar riesgos.
Prevención y monitoreo permanente
El Senamhi recordó que este tipo de fenómenos son frecuentes en la región andina durante determinadas épocas del año, aunque pueden intensificarse y generar emergencias locales. Por ello, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.
Finalmente, Indeci subrayó la importancia de la preparación comunitaria frente a eventos climáticos extremos, especialmente en zonas rurales y altoandinas, donde la exposición a lluvias intensas y nevadas es mayor.