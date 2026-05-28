Senamhi emite alerta por precipitaciones en la sierra sur: lluvias, nieve, granizo y aguanieve afectarán a 14 regiones

Precipitaciones afectarán la sierra: Senamhi advierte granizo, nieve y fuertes vientos en varias regiones. (Foto: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de precipitaciones de diversa intensidad en la sierra sur del país, donde se registrarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo de 2026. El aviso advierte que estos fenómenos afectarán a diversas zonas altoandinas de la sierra centro y sur, con condiciones meteorológicas consideradas habituales, pero potencialmente peligrosas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de ligera a moderada intensidad y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 km/h. El Senamhi precisó que el evento tendrá una duración aproximada de 47 horas, iniciando el jueves 28 de mayo a las 00:00 horas y culminando el viernes 29 de mayo a las 23:59 horas.

Senamhi emite alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas en la sierra de 14 regiones del país. (Foto: Agencia Andina)

Zonas afectadas y condiciones previstas

El fenómeno climático impactará en 14 regiones del país, con mayor incidencia en la sierra centro y sur durante el primer día del evento. Las regiones incluidas en la alerta son:

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Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Moquegua

Puno

Áncash

Cajamarca

Huánuco

Junín

La Libertad

Lima

Pasco

El Senamhi detalló que en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m. se espera la caída de granizo, mientras que en localidades ubicadas sobre los 3.800 m s. n. m. podrían registrarse acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros, principalmente en la sierra centro y sur.

Senamhi emite alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas en la sierra de 14 regiones del país. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi)

Intensidad de lluvias y evolución del evento

Para el jueves 28 de mayo, se prevén acumulados de precipitación entre 7 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro y sur. Sin embargo, el viernes 29 se registraría un incremento en algunas zonas, especialmente en la sierra norte, donde las lluvias podrían alcanzar entre 12 mm/día y 16 mm/día.

Entre las condiciones asociadas al evento meteorológico destacan:

Descargas eléctricas en zonas altoandinas

Ráfagas de viento de hasta 40 km/h

Posible activación de quebradas y suelos inestables

El organismo advirtió que estas condiciones pueden generar riesgos adicionales como deslizamientos y huaicos en áreas vulnerables.

Lluvias, nieve y granizo se registrarán en la sierra: Senamhi alerta a 14 regiones por fenómeno climático. (Foto: Senamhi)

Recomendaciones de Indeci

Ante el aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en la población. Entre las principales recomendaciones figuran:

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Verificar y mantener despejadas las rutas de evacuación

Garantizar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos

Implementar sistemas de alerta temprana en coordinación con la población

Asimismo, se recomendó a los ciudadanos reforzar los techos de sus viviendas, mantenerse informados sobre el desarrollo del clima y evitar actividades al aire libre que puedan implicar riesgos.

Logo del Indeci. Foto: Indeci

Prevención y monitoreo permanente

El Senamhi recordó que este tipo de fenómenos son frecuentes en la región andina durante determinadas épocas del año, aunque pueden intensificarse y generar emergencias locales. Por ello, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

Finalmente, Indeci subrayó la importancia de la preparación comunitaria frente a eventos climáticos extremos, especialmente en zonas rurales y altoandinas, donde la exposición a lluvias intensas y nevadas es mayor.