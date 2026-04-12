Perú

Keiko Fujimori y Renovación Popular piden elecciones complementarias para locales que no pudieron abrir mesas de votación

Pese a la extensión del horario de sufragio, más de 63 mil ciudadanos peruanos no pudieron ejercer su voto por problemas logísticos en las Elecciones 2026

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La candidata de Fuerza Popular pidió alargar las elecciones o completar el lunes - Crédito: Latina

Unos 63.300 ciudadanos no pudieron emitir su voto en las Elecciones 2026 debido a fallas logísticas en la distribución de material electoral, lo que impidió la apertura de 211 mesas en 15 locales de Lima. Frente a este escenario, distintas agrupaciones políticas han exigido medidas urgentes para garantizar el derecho al sufragio de los electores afectados.

En particular, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y representantes de Renovación Popular solicitaron a las autoridades electorales evaluar alternativas como la ampliación del horario de votación o la convocatoria a elecciones complementarias en las zonas perjudicadas.

Fujimori pide ampliar horario o votación adicional

Durante un pronunciamiento público, Fujimori expresó su preocupación por lo ocurrido en la jornada electoral y cuestionó que miles de ciudadanos hayan quedado excluidos del proceso. “Queremos emitir un pronunciamiento de profunda preocupación por los sucesos de las últimas horas”, señaló.

La candidata precisó que 211 mesas no pudieron instalarse, lo que afectó a más de 63.000 electores. En ese sentido, exhortó tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a la ONPE a adoptar medidas inmediatas. “Las fallas logísticas por falta de material, demoras, los locales que no abrieron, de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto”, afirmó.

En conferencia de prensa, el partido Renovación Popular anuncia la presentación de una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para convocar a elecciones complementarias en un plazo de 24 horas, debido a irregularidades con el material electoral. | Willax

Asimismo, rechazó que la solución se limite a exonerar de multas a quienes no votaron. “Esto no es acerca de una multa, es acerca del derecho de ir a votar”, remarcó. En esa línea, planteó extender la votación hasta altas horas de la noche o incluso habilitar una jornada adicional para que los ciudadanos afectados puedan sufragar.

Renovación Popular propone comicios en 24 horas

Desde Renovación Popular, la congresista Gladys Echaíz informó que su agrupación ya presentó una solicitud formal para convocar elecciones complementarias en un plazo breve.

“Se ha decidido en Renovación Popular hacer una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones pidiéndole que convoque a elecciones complementarias en el término de veinticuatro horas”, indicó. Según explicó, la medida busca evitar posibles tensiones sociales y garantizar que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Echaíz advirtió además sobre el malestar que podría generarse si no se encuentra una solución oportuna. “Basta ya de improvisaciones. Basta ya de generar sombras o fisuras u obstáculos en la realización de un proceso electoral”, sostuvo, al tiempo que expresó su expectativa de que el pedido sea evaluado por el pleno del organismo electoral.

La candidata de Fuerza Popular rechazó que la única medida sea liberar del pago de multas a quienes no pudieron sufragar.
La candidata de Fuerza Popular rechazó que la única medida sea liberar del pago de multas a quienes no pudieron sufragar. Foto: composición Infobae Perú/Renovación Popular

Más de 63 mil electores afectados en Lima

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que 63.300 electores no pudieron votar debido al retraso en la entrega de materiales en diversos distritos de Lima. Los más afectados fueron San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde no se habilitaron varios locales de votación.

En total, se dejaron de instalar 211 mesas de sufragio, pese a que a nivel nacional se logró implementar el 99,8% de las 92.012 mesas previstas. La ONPE atribuyó lo ocurrido a problemas logísticos en el despliegue del material electoral.

Corvetto ofreció disculpas públicas a los ciudadanos afectados y aseguró que la entidad asumirá la responsabilidad. En ese sentido, anunció que se iniciarán los procedimientos necesarios para exonerar de multas tanto a electores como a miembros de mesa que no pudieron cumplir con su deber debido a estas fallas.

Keiko se prepara para recibir los resultados de las Elecciones 2026

La candidata presidencial de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, seguirá el desarrollo de las elecciones generales de 2026 desde un hotel ubicado en San Borja, acompañada por familiares y miembros de su agrupación.

Desde ese lugar, la postulante aguardará la difusión del flash electoral a boca de urna, prevista para las 18:00, horario que se ha fijado de manera excepcional debido a los retrasos registrados en la instalación de mesas de votación.

Su jornada inició en las primeras horas del día con una actividad cargada de simbolismo: acudió al Campo Fe de Huachipa para rendir tributo a sus padres, el exmandatario Alberto Fujimori y Susana Higuchi. En compañía de sus hijas y su entorno más cercano, señaló que este proceso electoral tiene un carácter especial, al ser el primero que afronta sin la presencia de ambos.

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