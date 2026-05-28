Perú

Agricultores arroceros continúan con protestas en San Martín: vías principales siguen bloqueadas mientras situación del paro se agrava

Las movilizaciones de cultivadores de arroz generan largas filas de vehículos, mientras los manifestantes esperan el resultado de negociaciones en Lima con autoridades del Gobierno

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Este video es una cobertura noticiosa. Incluye un reportaje en vivo desde Moyobamba, donde se observan bloqueos realizados por agricultores arroceros en su tercer día. Un reportero masculino con micrófono se encuentra entre un grupo de personas. Se presenta también una presentadora femenina en un estudio. Una sección secundaria en pantalla informa sobre la confirmación de una visita papal.

Una manifestación de productores de arroz mantiene bloqueada por cuarto día la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del puente Tonchima, en la región del Alto Mayo. El reclamo, que forma parte de una protesta nacional, responde al incremento en el precio del arroz.

La interrupción del tránsito ha generado una fila de unos 2 kilómetros de vehículos detenidos. Entre los afectados se encuentran buses interprovinciales, camiones cisterna y vehículos de carga que transportan arroz, tanto en dirección hacia Moyobamba como hacia Rioja y Nueva Cajamarca.

Paso restringido e impacto en el tránsito

De acuerdo con reportes, los manifestantes solo permiten el paso de pasajeros en intervalos, con aperturas para el tránsito cada media hora o cada hora. Esta medida busca mitigar las afectaciones para quienes viajan por necesidad, aunque la circulación permanece restringida para la mayoría de los vehículos.

Las unidades vinculadas a servicios de salud, personal docente y estudiantes pueden cruzar el piquete sin restricciones, según confirmaron los dirigentes de la protesta. El control sobre el paso de los vehículos responde a la intención de evitar un impacto total sobre la vida cotidiana y los servicios esenciales de la zona.

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Vista aérea de una larga fila de autobuses, camiones y motos detenidas en una carretera selvática, con personas esperando y carteles improvisados colgando en primer plano.
Una larga fila de autobuses, camiones y motocicletas permanece detenida en una carretera selvática vista desde el puente Tonchima, reflejando el impacto en el tránsito y la vida cotidiana de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión de la protesta en la región

La movilización no se limita al puente Tonchima. Se constató la presencia de piquetes en otros puntos críticos de la región, como los accesos a Nueva Cajamarca y Rioja, así como en tramos de la vía que conecta con Tarapoto, Sanarión y Bellavista. La protesta se ha extendido a lo largo de la red vial del Alto Mayo, afectando la conectividad regional y la circulación de mercancías.

Los productores arroceros exigen que el Gobierno atienda sus demandas ante el alza de los insumos agrícolas y la caída del precio del arroz en chacra, situación que consideran insostenible para la economía familiar.

Primer plano de manos sosteniendo espigas de arroz y un cartel de cartón vacío. Al fondo, dos personas con sombreros de paja y una barrera de troncos y sacos.
Manos de productores sostienen espigas de arroz y un cartel en un piquete, bloqueando la carretera con troncos y sacos para exigir mejores condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa ante negociaciones nacionales

Los dirigentes aguardan el resultado de una reunión que se desarrolla en Lima entre representantes del gremio y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Según informaron voceros oficiales, el propósito de este diálogo es alcanzar una solución que permita levantar la medida de fuerza.

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Para mañana está previsto un encuentro en la provincia de Bellavista, donde los líderes evaluarán los avances de las negociaciones y definirán los próximos pasos de la protesta. “Vamos a esperar el resultado de la mesa de diálogo antes de tomar una decisión”, manifestó uno de los voceros del gremio arrocero.

arroz
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Repercusiones económicas y sociales

El bloqueo de la carretera y el paro de actividades han comenzado a generar repercusiones en la economía local. Comerciantes y transportistas expresaron preocupación por el abastecimiento de productos y el retraso en la llegada de mercancías, especialmente alimentos de la canasta básica y combustibles.

De acuerdo con testimonios, el sector arrocero es uno de los principales motores económicos en el Alto Mayo, por lo que la parálisis impacta en diferentes actividades productivas y comerciales. La situación también afecta a los pobladores que dependen del tránsito diario para acceder a servicios de salud, educación y empleo.

Fotografía de un mercado amazónico con puestos de madera y techo de calamina. Se ven canastas con pocas yucas, plátanos y papayas. Personas de espaldas y mesas vacías.
Puestos de un mercado local amazónico muestran escasez con canastas casi vacías, reflejando la incertidumbre y preocupación social en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continuidad de la medida y escenarios futuros

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de las conversaciones en Lima, los productores aseguran que la protesta continuará hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno. El clima social en la región se mantiene tenso, con presencia de fuerzas del orden y llamados de las autoridades locales a evitar enfrentamientos.

El impacto de la paralización en la selva peruana por el bajo precio del arroz continúa evidenciando la vulnerabilidad de los productores locales frente a las fluctuaciones del mercado y el incremento de los costos de insumos. La persistencia de los bloqueos y la interrupción de rutas clave reflejan la urgencia de respuestas gubernamentales que permitan restablecer la actividad agrícola y garantizar la estabilidad económica de miles de familias vinculadas a este cultivo.

A lo largo del día se seguirá informando sobre el desarrollo de las negociaciones y la situación en la carretera Fernando Belaúnde Terry, eje clave para la conectividad del nororiente peruano.

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