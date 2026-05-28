Agricultores arroceros continúan con protestas en San Martín: vías principales siguen bloqueadas mientras situación del paro se agrava

Una manifestación de productores de arroz mantiene bloqueada por cuarto día la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del puente Tonchima, en la región del Alto Mayo. El reclamo, que forma parte de una protesta nacional, responde al incremento en el precio del arroz.
La interrupción del tránsito ha generado una fila de unos 2 kilómetros de vehículos detenidos. Entre los afectados se encuentran buses interprovinciales, camiones cisterna y vehículos de carga que transportan arroz, tanto en dirección hacia Moyobamba como hacia Rioja y Nueva Cajamarca.
Paso restringido e impacto en el tránsito
De acuerdo con reportes, los manifestantes solo permiten el paso de pasajeros en intervalos, con aperturas para el tránsito cada media hora o cada hora. Esta medida busca mitigar las afectaciones para quienes viajan por necesidad, aunque la circulación permanece restringida para la mayoría de los vehículos.
Las unidades vinculadas a servicios de salud, personal docente y estudiantes pueden cruzar el piquete sin restricciones, según confirmaron los dirigentes de la protesta. El control sobre el paso de los vehículos responde a la intención de evitar un impacto total sobre la vida cotidiana y los servicios esenciales de la zona.
PUBLICIDAD
Expansión de la protesta en la región
La movilización no se limita al puente Tonchima. Se constató la presencia de piquetes en otros puntos críticos de la región, como los accesos a Nueva Cajamarca y Rioja, así como en tramos de la vía que conecta con Tarapoto, Sanarión y Bellavista. La protesta se ha extendido a lo largo de la red vial del Alto Mayo, afectando la conectividad regional y la circulación de mercancías.
Los productores arroceros exigen que el Gobierno atienda sus demandas ante el alza de los insumos agrícolas y la caída del precio del arroz en chacra, situación que consideran insostenible para la economía familiar.
Expectativa ante negociaciones nacionales
Los dirigentes aguardan el resultado de una reunión que se desarrolla en Lima entre representantes del gremio y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Según informaron voceros oficiales, el propósito de este diálogo es alcanzar una solución que permita levantar la medida de fuerza.
PUBLICIDAD
Para mañana está previsto un encuentro en la provincia de Bellavista, donde los líderes evaluarán los avances de las negociaciones y definirán los próximos pasos de la protesta. “Vamos a esperar el resultado de la mesa de diálogo antes de tomar una decisión”, manifestó uno de los voceros del gremio arrocero.
Repercusiones económicas y sociales
El bloqueo de la carretera y el paro de actividades han comenzado a generar repercusiones en la economía local. Comerciantes y transportistas expresaron preocupación por el abastecimiento de productos y el retraso en la llegada de mercancías, especialmente alimentos de la canasta básica y combustibles.
De acuerdo con testimonios, el sector arrocero es uno de los principales motores económicos en el Alto Mayo, por lo que la parálisis impacta en diferentes actividades productivas y comerciales. La situación también afecta a los pobladores que dependen del tránsito diario para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
Continuidad de la medida y escenarios futuros
Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de las conversaciones en Lima, los productores aseguran que la protesta continuará hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno. El clima social en la región se mantiene tenso, con presencia de fuerzas del orden y llamados de las autoridades locales a evitar enfrentamientos.
PUBLICIDAD
El impacto de la paralización en la selva peruana por el bajo precio del arroz continúa evidenciando la vulnerabilidad de los productores locales frente a las fluctuaciones del mercado y el incremento de los costos de insumos. La persistencia de los bloqueos y la interrupción de rutas clave reflejan la urgencia de respuestas gubernamentales que permitan restablecer la actividad agrícola y garantizar la estabilidad económica de miles de familias vinculadas a este cultivo.
A lo largo del día se seguirá informando sobre el desarrollo de las negociaciones y la situación en la carretera Fernando Belaúnde Terry, eje clave para la conectividad del nororiente peruano.