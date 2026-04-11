Ley seca entró en vigor en todo el Perú: ¿cuándo termina la restricción por las elecciones 2026?

La ley seca es una medida electoral que restringe la venta de bebidas alcohólicas para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada de votación. Foto: composición Infobae Perú/iStock

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se desarrollan en medio de estrictas medidas orientadas a garantizar el orden y la seguridad durante la jornada democrática. Entre estas disposiciones, la ‘Ley seca’, según la Ley Orgánica de Elecciones, ya está en vigor en todo el país. Esta normativa restringe la venta de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de locales dedicados exclusivamente a su expendio, como una forma de prevenir incidentes y asegurar que los votantes acudan a sufragar en condiciones óptimas.

La implementación de la ley implica el cierre de bares, licorerías y negocios cuyo giro principal es la venta de alcohol, bajo riesgo de sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan la disposición.

En el contexto de estas elecciones ,que marcan el retorno al sistema bicameral con la elección de senadores y diputados, los organismos responsables, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ministerio del Interior, han intensificado la difusión de las normas electorales.

Las sanciones por incumplir la Ley Seca alcanzan hasta 15 mil lempiras e incluyen el decomiso de las bebidas alcohólicas en bares y comercios infractores. (Foto: Destacada)

¿Cuándo termina la ley seca?

De acuerdo con el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, la ‘Ley seca’ finalizará a las 8:00 del lunes 13 de abril. Esta restricción abarca aproximadamente 48 horas, periodo en el que se limita la comercialización de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

En los últimos años, la normativa ha sido modificada para reducir su duración, buscando un equilibrio entre el control del orden público y el impacto económico en sectores como el comercio y la gastronomía. No obstante, el objetivo principal se mantiene: prevenir alteraciones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

La restricción de alcohol tiene como objetivo garantizar la paz, el respeto y la seguridad de los fieles que participan en misas y procesiones del Domingo de Resurrección. (Foto: Destacada)

¿La ‘Ley seca’ prohíbe tomar bebidas alcohólicas?

Entre las dudas más recurrentes se encuentra si la ‘Ley seca’ implica la prohibición total del consumo de alcohol. La respuesta es no: la medida restringe únicamente la venta durante el periodo establecido. Se permite beber bebidas alcohólicas adquiridas antes del inicio de la restricción. Es preferible evitar el consumo en espacios públicos, ya que si se altera el orden o la seguridad, puede originarse una intervención de las autoridades.

La disposición está dirigida principalmente a los establecimientos comerciales, que deben suspender la venta de alcohol durante este periodo electoral.

¿Qué sanciones contempla la ley seca en Perú?

El incumplimiento de la ‘Ley seca’ puede acarrear sanciones. Según la normativa vigente, los propietarios o responsables de establecimientos que continúen vendiendo bebidas alcohólicas pueden enfrentar multas mayores a S/2.790, así como la clausura temporal de sus locales.

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

El artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones contempla incluso penas privativas de libertad de hasta seis meses para quienes desacaten esta disposición. Estas consecuencias buscan reforzar el cumplimiento de la norma y disuadir cualquier intento de vulnerarla.

Las penalidades están dirigidas principalmente a los comerciantes y no a los consumidores. No obstante, cualquier conducta que altere el orden público puede ser intervenida por las autoridades.

Otras restricciones electorales: manifestaciones políticas y espectáculos públicos

La ‘Ley seca’ no es la única medida vigente durante el proceso electoral. Existen otras restricciones orientadas a preservar la neutralidad y el orden durante la jornada de votación.

Por ejemplo, desde dos días antes de las elecciones quedan prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Esta disposición busca evitar actos de proselitismo que puedan influir en la decisión de los votantes en el último momento.

Durante el horario de votación no se pueden realizar espectáculos públicos, ya sea al aire libre o en espacios cerrados. Esto incluye funciones teatrales, eventos deportivos, conciertos o cualquier tipo de reunión masiva.

Estas medidas permiten que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre e informada, sin interferencias.