Elecciones Perú 2026: primeras mesas de sufragio en el mundo abren hoy sábado y dan inicio a las votaciones

Más de 900 mil peruanos habilitados para votar fuera del país abren el proceso electoral 2026| Andina

Las Elecciones Generales Perú 2026 comenzarán con la apertura de las primeras mesas de sufragio en el extranjero, donde los ciudadanos peruanos residentes fuera del país emitirán sus votos antes del inicio oficial en territorio nacional. La diferencia horaria sitúa a Nueva Zelanda como el primer país en activar el proceso electoral, seguido por Australia, adelantando así el ejercicio del derecho al voto respecto al horario peruano.

El proceso de votación fuera del país se organiza conforme a la hora local de cada nación, manteniendo el rango oficial entre las 7:00 y las 17:00. Esta logística genera que, en países ubicados al este del Perú, como en Oceanía y Asia, la jornada electoral comience mientras en el territorio peruano aún es sábado 11 de abril.

Residentes peruanos en Nueva Zelanda y Australia inauguran las Elecciones Generales 2026| Andina

Países donde abrirán primero la mesa de sufragio

Nueva Zelanda abre las urnas con más de 17 horas de adelanto en relación al horario nacional (14:00 horas en Perú), y luego la votación se extendió a Australia.

La participación de los ciudadanos peruanos en el extranjero continuará en países de Asia oriental, como Japón, Indonesia, China y Filipinas, donde la apertura de mesas de sufragio se programó a partir de las 17:00 del sábado, hora peruana. Posteriormente, los electores en Europa y África iniciarán la votación durante la madrugada del domingo 12 de abril, siempre considerando la hora oficial de Perú.

El cierre de la jornada quedará a cargo de los países del continente americano, donde la diferencia horaria permitirá que el proceso se mantenga activo hasta que se cumpla el horario establecido.

El voto anticipado de los residentes en el extranjero responde a la necesidad de sincronizar el ejercicio democrático con la realidad temporal de cada país.

Más de un millón de peruanos en el extranjero

Para las Elecciones Generales Perú 2026, 1,210,813 peruanos en el extranjero están habilitados para votar. El proceso se llevará a cabo en 114 oficinas consulares ubicadas en distintos países.

El voto solo será válido con DNI físico, excluyéndose el uso de pasaporte. No se realizarán elecciones en Venezuela, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania. Para los residentes en Ucrania se habilitarán mesas en Polonia. En México y Cuba la votación se efectuará con normalidad, y en países como Egipto y Turquía se aplicarán protocolos de seguridad debido a la proximidad de conflictos internacionales.

El material electoral será enviado al Perú entre el 13 y el 17 de abril, dependiendo de la conectividad aérea de cada país.

Más de 2000 mesas de sufragio

El canciller Hugo de Zela anunció la habilitación de 2,497 mesas de sufragio en el exterior y la creación de un centro de monitoreo que operará hasta el lunes 13 de abril a las 19:00 horas. Este sistema permitirá el seguimiento ininterrumpido de la jornada electoral y brindará soporte permanente a los consulados, con un equipo de personal calificado encargado de atender incidencias y consultas en coordinación con los organismos del sistema electoral para garantizar el desarrollo del proceso.

Como medida de transparencia, representantes del Jurado Nacional de Elecciones estarán presentes en consulados clave como Buenos Aires, Santiago, Barcelona, Madrid y Milán. El envío de material electoral al exterior comenzó el 22 de marzo, con la distribución de 33 toneladas de material en 4,082 cajas destinadas a los distintos locales de votación, asegurando así la cobertura logística necesaria para la jornada.