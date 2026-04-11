Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Estudiantes de San Marcos presentaron la propuesta de reconocimiento a BTS ante el Consejo Universitario.

El fenómeno BTS sigue generando repercusiones más allá de la música. Mientras la boyband surcoreana se prepara para ofrecer tres conciertos históricos en el Estadio San Marcos de Lima, el impacto social y cultural del grupo ha llegado hasta el ámbito académico: estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentaron formalmente una propuesta para que la emblemática casa de estudios otorgue un reconocimiento simbólico a BTS por su contribución a la juventud y a causas como la lucha contra la violencia y el empoderamiento global.

El pedido estudiantil: reconocimiento a BTS por su impacto social

Durante la última sesión del Consejo Universitario, representantes estudiantiles tomaron la palabra para solicitar que la Universidad Mayor San Marcos, la más antigua de América, rinda homenaje a BTS.

“Viendo el contexto actual de los jóvenes universitarios y sanmarquinos, proponemos que nuestra casa de estudios otorgue un reconocimiento simbólico a BTS, en mérito a su impacto cultural y social, destacando su colaboración con UNICEF y su participación en campañas contra la violencia juvenil y por el empoderamiento de los jóvenes”, argumentó el vocero estudiantil.

La petición también destacó la influencia de BTS en la formación de valores, la autoestima y el desarrollo personal de los jóvenes, subrayando que la banda es un referente positivo para millones de estudiantes en Perú y el mundo.

Estudiantes de la Universidad San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS en Consejo Universitario.

La rectora y el Consejo Universitario evalúan la propuesta

La rectora de San Marcos, Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, recibió la propuesta con apertura y anunció que el tema se someterá a votación en el Consejo Universitario, para definir si se otorga el reconocimiento a BTS durante su visita a Lima en octubre.

“Reconocimiento para el grupo musical... ¿cómo se llama? BTS. Los que van a llegar en los siguientes meses. Los alumnos están pidiendo, pongo a votación por si están de acuerdo en que se le dé el reconocimiento”, declaró la rectora, sorprendida por el alcance de la petición.

Polémica reacción en redes sociales

La solicitud no tardó en viralizarse y generar debate en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la iniciativa, destacando el carácter inclusivo y progresista de la propuesta: “Es un reconocimiento merecido, BTS ha hecho mucho por los jóvenes y la salud mental”, escribió una seguidora.

Sin embargo, también hubo críticas y memes: “Esto es broma, ¿verdad?”, “Mi universidad se ha vuelto un chiste”, “¿Ella es representante de los universitarios?”, fueron algunos de los comentarios escépticos, reflejando la diversidad de opiniones y el impacto cultural del fenómeno K-pop en la agenda pública.

BTS en Perú: récords, conciertos y el furor del ARMY

El pedido de reconocimiento universitario llega en el contexto de una demanda histórica por las entradas a los conciertos de BTS en Lima.

Según datos de Ticketmaster, más de 521 mil fans intentaron comprar entradas en la preventa, con picos de 250 mil usuarios en simultáneo y tiempos de espera de hasta dos horas. La preventa se agotó en minutos, lo que llevó a la organización a sumar una tercera fecha para el 7 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

El BTS World Tour Arirang posiciona a Lima como epicentro del K-pop en Sudamérica, con fans de todo el continente viajando para los shows del 7, 9 y 10 de octubre.

BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG

El informe de Ticketmaster resalta que el 47,49% de quienes compraron entradas tiene entre 18 y 25 años, y el 80% son mujeres. A esto se suma un promedio de 2,33 boletos por comprador, reflejando la costumbre de asistir en grupo o familia.

No solo peruanos participaron: se registraron compras desde Ecuador, México y otros países, consolidando a Lima como destino internacional para la música pop.

Para frenar la reventa y proteger a los compradores, las entradas solo podrán transferirse una vez y dentro de los 30 días previos al evento, utilizando la app Quentro. La organización insiste en comprar únicamente en ticketmaster.pe y no compartir datos personales para evitar fraudes.

El pedido de los estudiantes de San Marcos confirma que el impacto de BTS va mucho más allá de sus canciones. Su influencia en campañas sociales, salud mental, empoderamiento juvenil y cultura digital ha marcado a una generación, y ahora la universidad más antigua de América evalúa sumarse al reconocimiento global de la banda.

La expectativa ante la llegada de BTS crece.