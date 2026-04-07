Entradas para concierto de BTS en Perú se revenden hasta en S/1500 a solo horas de agotarse la preventa oficial

El grupo de K-Pop BTS posa para una foto grupal, mientras las entradas para su concierto en Lima, Perú, se revenden a precios elevados.

La preventa de entradas para los conciertos de BTS en Lima agotó sus boletos en menos de dos horas. La alta demanda dejó fuera a miles de seguidores que intentaron sin éxito acceder a la compra en la fila virtual.

La venta comenzó a las 9:30 de la mañana del martes 7 de abril. Solo quienes contaban con la membresía ARMY MEMBERSHIP y un código especial pudieron participar. En pocos minutos, las localidades más exclusivas y las zonas generales para ambas fechas se agotaron.

La rápida desaparición de los boletos impulsó la reventa en redes sociales. En Facebook Marketplace aparecieron publicaciones con precios que parten desde S/1200 por boleto en campo o tribuna.

En cuestión de horas, los precios subieron aún más. Algunas ofertas para la zona campo alcanzan los S/1500 y en casos extremos los S/2500. A pesar de estos valores, no se sabe cuántos fanáticos están dispuestos a comprarlos. La expectativa por la venta general crece entre las personas que aún buscan una entrada.

Múltiples publicaciones en línea muestran la reventa de entradas para el concierto de BTS en Perú, con precios que superan ampliamente los valores originales a pocas horas de agotarse la preventa.

La frustración de los seguidores se hizo evidente en redes sociales. Numerosos usuarios manifestaron su molestia por la rapidez del sold out y la aparición de revendedores con precios elevados. Los comentarios de decepción y quejas inundaron las plataformas digitales.

¿Cuáles son las entradas disponibles en venta general?

La venta general representa la última oportunidad para conseguir entradas para los conciertos de BTS en Lima. Para el 9 de octubre se pondrán a disposición 9,870 boletos, repartidos en 4,934 en campo, 616 en Soundcheck VIP, 1,247 en occidente, 1,165 en oriente, 1,209 en norte y 698 en sur.

El 10 de octubre se habilitarán 9,914 entradas, con 4,934 en campo, 616 en Soundcheck VIP, 1,251 en occidente, 1,165 en oriente, 1,249 en norte y 698 en sur.

Mapa de ubicaciones y lista de precios para la preventa "ARMY Membership", posiblemente para un concierto benéfico que apoya la iniciativa "Bosque BTS" de ARMY Perú en Machu Picchu.

En cuanto a los precios oficiales para la venta general, la zona campo tiene un valor de S/851, mientras occidente y oriente se consiguen por S/667 cada una. Las localidades norte y sur están disponibles por S/483.

La expectativa por la próxima etapa de venta es alta. Se prevé que miles de personas volverán a intentar conseguir una entrada, lo que podría provocar otro sold out en poco tiempo.

El fenómeno BTS ha vuelto a poner en evidencia el entusiasmo de sus seguidores en Perú. La reventa y la especulación de precios se convirtieron en parte del proceso, mientras la atención se traslada a la venta general.

El póster oficial del "BTS World Tour | Arirang" anuncia las fechas del concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, para el 9 y 10 de octubre de 2026, con el grupo BTS y logotipos de patrocinadores.

Hasta el momento, no hay anuncios oficiales sobre restricciones o medidas para controlar la reventa. El tema sigue generando debate entre los seguidores y en redes sociales.

La próxima venta será determinante para quienes buscan asegurar su lugar en uno de los eventos musicales más esperados del año en Lima. La respuesta del público y la evolución de la reventa marcan el pulso de la fiebre por BTS en el país.